Presentata la 40^ Wizz Air Venicemarathon di domenica 25 ottobre

VENEZIA - Il conto alla rovescia alla 40^ Wizz Air Venicemarathon è ufficialmente iniziato quest'oggi con la presentazione alla stampa nel Museo del '900-M9 . Domenica 25 ottobre la Maratona di Venezia spegnerà quaranta candeline e celebrerà questo storico anniversario con un’edizione nel segno dei record e del Leone di San Marco.

Le iscrizioni a tutte e tre le distanze in programma – la maratona classica da 42K, la mezza maratona 21K e la più accessibile 10K – sono infatti chiuse da diversi mesi, poiché raggiunta la cifra record di 24.000 partecipanti. Di questi, ben 10.200 solo nella distanza regina. Straordinaria è anche la quota di iscritti dall’estero che in media si attesta al 55%, ma che nella 42K raggiunge il 70% a conferma del respiro sempre più internazionale e la forte attrattività della maratona in Laguna. Un incremento che contribuirà a generare ricchezza per il territorio veneziano e punta a superare i 15 milioni di euro di indotto economico.

Le tre partenze

La prima gara a partire sarà la VM10K che scatterà alle ore 8 dal Parco San Giuliano a Mestre, seguita dalla 4^ Venice Half Marathon che partirà alle ore 8.45 dal 'salotto' di Mestre, Piazza Ferretto e infine la Maratona di Venezia che si avvierà da Villa Pisani a Stra, alle ore 9.40 circa.

In TV

La diretta della 40^ Wizz Air Venicemarathon sarà trasmessa da Raisport e Raiplay, a partire dall ore 9.30.

Villa Pisani

La maestosa Villa Pisani, la regina delle Ville Venete, anche quest’anno aprirà i suoi cancelli gli atleti e ospiterà i servizi pre gara, in un contesto unico e di straordinaria bellezza.

Il percorso

L’affascinante tracciato si snoderà lungo tutta la Città Metropolitana di Venezia, costeggiando la Riviera del Brenta ricca di maestose ville venete che si affacciano sul fiume Brenta, abbracciando idealmente i comuni di Stra, Fiesso d'Artico, Dolo e Mira. Terminata la Riviera, il percorso attraverserà luoghi che hanno subito riqualificazione urbana come Marghera, il centro di Mestre con il suggestivo passaggio tra le variopinte mura del Museo del '900-M9, anch’esso frutto di rigenerazione urbana, per poi raggiungere il Parco San Giuliano, inaugurato nel 2004 e diventato uno dei parchi urbani più grandi d’Europa. La gara imboccherà quindi il lungo Ponte della Libertà per raggiungere Venezia, attraversando la rinnovata area portuale di Santa Marta, per poi correre lungo la panoramica Fondamenta delle Zattere che costeggia il Canale della Giudecca, fino a Punta della Dogana. Da qui il tanto atteso attraversamento del Canal Grande su un ponte galleggiante, realizzato dal Comune di Venezia per la gara e lungo 166 metri. Le emozioni raggiungono l’apice con il ‘giro d’onore’ in Piazza San Marco e l’arrivo, tra due ali di folla, in Riva Sette Martiri, nei pressi dei Gardini della Biennale. Sia il percorso della 10K che quello della 21K confluiscono sullo stesso tracciato, creando così un unico colorato e festante serpentone che trasformerà Venezia e il suo territorio in una grande festa. L’atmosfera sarà resa ancor più elettrizzante e avvolgente dagli oltre 20 Music Point, composto da band di tutto il territorio. Le restrizioni viabilistiche per il passaggio degli atleti garantiranno comunque l’accessibilità alla città di Venezia.

Exposport

Da venerdì 23 ottobre si entra ufficialmente nel vivo con l’apertura del Exposport Venicemarathon Village (inaugurazione ore 12). La casa di Venicemarathon, ospite come sempre del Parco San Giuliano di Mestre (Porta Blu), rappresenta un’importante vetrina internazionale e commerciale, che ospiterà oltre 100 espositori tra aziende e charities e un cartellone ricco di incontri, dibattiti e approfondimenti. Tra le tante attività, da non perdere la mostra ‘Maglie e Medaglie della Venicemarathon per celebrare i 40 anni di successi’.

Il Charity Program ed il premio Alex Zanardi

La maratona solidale del Charity Program 2026 quest’anno conta 25 associazioni e hanno già raccolto oltre 100.000 euro. Nasce quest’anno il ‘Premio Alex Zanardi’ alla memoria del grande campione e amico di Venicemarathon, che verrà destinato all’associazione no profit o all’ente del terzo settore che realizzerà la miglior campagna di raccolta fondi.

Top athletes

Torna a Venezia l’etiope Deribe Robi che lo scorso anno vinse a sorpresa, dopo un lungo digiuno di vittorie, correndo in 2h08’58”, quinto miglior tempo all time della manifestazione, e che che quest’anno ha già corso in 2h08’48. Torno a correre in laguna anche il connazionale Tafese Delelegn, terzo nel 2022. Dal Kenya arriva invece Elkana Kipkemei, 4° alla Wizz Air Milano Marathon dello scorso aprile con il tempo di 2h08’48”. In campo femminile, le migliori accreditate sono le etiopi Fikrte Wereta, 26 anni, capace quest’anno di correre la maratona di Sydney in 2h25’18” e Gete Dukale, che vanta un personale di 2h26’08”.

Le dichiarazioni

Entrando poi nel vivo della presentazione, la conferenza si è aperta con l’emozionante video dei 40 anni di storia che ha comosso il presidente Piero Rosa Salva, il General Manager Lorenzo Cortesi e tutti i componenti del direttivo Stefano Fornasier, Claudio Borghello, Enrico Jacomini, Mara Carraro, Adriano Pellizzon, Ivano Sacchetto e Roberto Soggiu.

“Il quarantennale rappresenta un traguardo volante, proprio come si dice nel gergo ciclistico: un punto di passaggio significativo che celebra la storia passata, ma che lancia la volata verso le tante cose belle e le forti emozioni che devono ancora venire – ha detto Rosa Salva - Il livello raggiunto quest'anno segna il consolidamento di un progetto complesso, nato ben 40 anni fa grazie alla visione condivisa con molte delle persone che ancora oggi fanno parte di questa grande Famiglia. Questo successo è soprattutto il frutto di un eccezionale lavoro di squadra con il territorio: una sinergia profonda che unisce il Comune di Venezia, le Amministrazioni comunali dell'intera Città Metropolitana, le Forze dell'Ordine e i prestigiosi sponsor. In quattro decenni, la Venicemarathon ha saputo donare moltissimo in termini di visibilità e promozione, ricevendo in cambio un supporto vitale che rende gli organizzatori profondamente orgogliosi di questo legame indissolubile”.

Contenti di celebrare e applaudire il passaggio di questa 40esima edizione della Venicemarathon sono anche i sindaci della Riviera del Brenta intervenuti come il sindaco di Stra Andrea Salmaso, il sindaco di Fiesso d’Artico Marco Cominato e l’assessore allo sport di Dolo Cristina Nardo.

La parola è poi passata all’assessore allo sport del Comune di Venezia Silvia Peruzzo Meggetto: “La Wizz Air Venicemarathon è una manifestazione mitica, che da quarant’anni porta Venezia nel mondo attraverso sport, storia ed emozioni. Molto più di una gara, è un viaggio dalla Riviera del Brenta al cuore della città, tra luoghi unici che trasformano la corsa in una straordinaria occasione di promozione del territorio. Un ringraziamento speciale va al leggendario presidente Piero Rosa Salva e a tutta la squadra organizzativa, così come ai sindaci della Riviera del Brenta, alla Città metropolitana, alla Regione, alle istituzioni civili e militari, alle realtà camerali e al mondo produttivo che contribuiscono al successo dell’evento. Come Amministrazione siamo orgogliosi di sostenere una manifestazione capace di attrarre visitatori, unire le comunità e raccontare al mondo una Venezia viva e internazionale".

Anche l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha sottolineato la solidità della collaborazione e la condivisione dei valori che ne costituiscono il fondamento: «La partnership con Venicemarathon, che prosegue da 28 anni, rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra il sistema portuale e il territorio. È una sinergia che si rinnova nel tempo perché fondata su valori condivisi: responsabilità, impegno e vicinanza alla comunità. Il Trofeo Porti del Veneto dà a questi principi una dimensione ancora più concreta, coinvolgendo lavoratrici e lavoratori del porto, insieme alle loro famiglie e ai loro sostenitori, in un’esperienza che coniuga sport, senso di appartenenza e solidarietà. Celebrare la 40ª edizione della manifestazione significa anche valorizzare una collaborazione consolidata, capace di mettere in relazione il porto con la città e le persone che la vivono» ha detto Federica Bosello, responsabile dell’Area Promozione, Comunicazione e Rapporti Istituzionali di AdSP MAS.

Il General Manager di Venicemarathon Lorenzo Cortesi ha poi illustrato la portata della manifestazione: "Gli straordinari numeri di quest'anno e soprattutto la massiccia presenza di stranieri preannunciano un'importante ricaduta economica sul territorio, che punta a superare i 15 milioni di euro e al quale seguirà uno studio e un convegno ad hoc. Punteremo molto sulla spettacolarità dell’evento e sul creare momenti davvero emozionanti capaci di fidelizzare sempre di più, come la novità del ‘Medal Boat Party’, ovvero una festa post gara a bordo di uno storico galeone in laguna a Venezia, domenica tardo pomeriggio, per suggellare ancora di più la Venicemarathon Experience”.

La Federazione Italiana di Atletica Leggera è stata rappresentata dalla vicepresidente Manuela Levorato: “Essendo di Dolo, ho sempre vissuto la Venicemarathon come una grandissima festa e ricordo che nelle prime edizioni mi divertivo a fare la volontaria ai ristori. Venicemarathon è una gara patrimonio del nostro territorio e la sua macchina organizzativa sempre di altissima qualità. Domenica correrò la 10 chilometri per godermela anche dall'interno”. Anche il presidente provinciale della Fidal Francesco Serena ha elogiato la manifestazione e ringraziato i volontari.

Un commento alla gara élite e sull’imponente servizio sanitario è stato poi aggiunto dal vice presidente Stefano Fornasier. "Abbiamo creato anche quest'anno una gara molto interessante sia in campo maschile che femminile, con atleti provenienti da Kenya, Etiopia. Sono tutti atleti dello stesso livello tecnico e ci auguriamo che possa essere una gara combattuta e veloce”.

La 40^ Wizz Air Venicemarathon rientra nell’ Abbott World Marathon Majors Wanda Age Group World Ranking, è riconosciuta a livello mondiale dalla World Athletics e certificata Gold Label dalla FIDAL.

La manifestazione è organizzata da Venicemarathon e realizzata grazie all’imprescindibile supporto della Regione Veneto, Città Metropolitana di Venezia e dei Comuni di Venezia, Stra, Fiesso d’Artico, Dolo e Mira. Fondamentale è anche il supporto della Prefettura, della Questura, del CONI, FIDAL, CIP, OPES e AIMS, della Camera di Commercio Venezia Rovigo, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, Stradale, delle Telecomunicazioni e di Frontiera, dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto, delle Polizie Locali, dei Vigili del Fuoco, di Enac, Rete Ferroviaria Italiana, del SUEM, dell’Esercito e della Protezione Civile della Città Metropolitana di Venezia e di tutte le altre Istituzioni e Forze dell’Ordine che da sempre contribuiscono in maniera determinante alla riuscita dell’evento.

La 40^ Wizz Air Venicemarathon rientra nel programma ‘Citta in Festa’ del Comune di Venezia e inserito nel programma ‘Grandi Eventi’ della Regione del Veneto.