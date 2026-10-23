Esclusiva: su Corriere dello Sport – Stadio la diretta live in chiaro della TCS New York City Marathon di domenica 1 novembre

ROMA – Da oltre cento anni Corriere dello Sport – Stadio è il canale di informazione italiano per lo sport di altissimo livello nel mondo, quello che fa sognare gli appassionati e li tiene con il fiato sospeso, quello che pulsa nelle case degli italiani che attendono racconti, emozioni, risultati, storie di vita e di respirare l’atmosfera magica che ruota attorno ai più grandi eventi.

Una svolta epocale

In esclusiva domenica 1 novembre dalle ore 14.00 su www.corrieredellosport.it e sull'omonimo canale youtube https://www.youtube.com/@corrieredellosport-official andrà in scena la TCS New York City Marathon, la Regina delle maratone, la più iconica e seguita, capostipite ed esempio da oltre cinquant'anni di un nuovo modo con cui la città e la sua popolazione approcciano l’evento.

Tra gli oltre 50mila atleti che da tutto il mondo sognano, programmano, si allenano tra sacrifici, fatica e sudore per presentarsi all’appuntamento con quel traguardo in Central Park, da decenni la nazione più rappresentata è proprio l’Italia. Sono altresì molte migliaia gli atleti e gli appassionati che in Italia attendono questa giornata per godersi la sfida tra fuoriclasse e per tifare amici e compagni di squadra.

A tutta l’Italia che vuole vivere la maratona di New York, Corriere dello Sport – Stadio fa il regalo più bello, la diretta live, per la prima volta nella sua storia. Le immagini della TCS New York City Marathon saranno in chiaro e su un canale italiano gratuito ed accessibile a tutti via web.

Una prima volta che sa di svolta, di una nuova epoca, che premia l’entusiasmo degli italiani per questo evento e la fedeltà degli appassionati lettori di Corriere dello Sport – Stadio che ne fa strumento per far crescere ulteriormente l’amore per la distanza regina.

Il running nel DNA di Corriere dello Sport - Stadio

Dal 2019 Corriere dello Sport – Stadio, insieme a Infront Italy, organizza Run Rome The Marathon, un matrimonio che ha generato un salto di qualità importante rispetto al passato e che ha portato la maratona di Roma a superare i 36mila iscritti nell'ultima edizione di marzo 2026, uno straordinario numero partecipativo che le consente di poter sedere sul trono delle top ten maratone del mondo.

Maratona di Roma è a New York

Continua la sinergia, l'amicizia e la profonda stima tra gli organizzatori delle maratone di Roma e di New York. Anche quest'anno infatti Run Rome The Marathon sarà l'unica maratona italiana presente all'Expo della TCS New York City Marathon con un grande stand espositivo per far conoscere ai maratoneti di tutto il mondo la bellezza e il fascino di correre la maratona a Roma, in particolare per la prossima edizione di domenica 14 marzo 2027. Roma sarà ancora capitale di un grande impero, migliaia di maratoneti saranno pronti a sfilare lungo la storia partendo dal Colosseo e Fori Imperiali fino a immortalare la propria gloria nel Circo Massimo, sede nevralgica di tutta la manifestazione.