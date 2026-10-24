Dalle parole ai fatti: il talk su sport, salute e sostenibilità lancia la FIAT Torino City Run 2026  

TORINO – Un talk fresco, concreto e senza filtri: “ Sport, salute, sostenibilità e prevenzione: l’unico modo per garantirci un futuro ”. È stato questo il fil rouge della giornata di ieri 23 ottobre, iniziata al Parco del Valentino e continuata nella sede di Santander a Torino. L’allenamento con eVISO giro , la presentazione della FIAT Torino City Run e l’intervista finale di Paolo Viberti a Mauro Salizzoni e Mauro Berruto hanno ribadito un concetto semplice: fare movimento fa bene a noi, alla comunità e al pianeta. «L’attenzione al benessere e alla salute è per noi fondamentale – ha dichiarato Guido Piacenza , Direttore Risorse Umane di Santander –. Per questo, siamo orgogliosi di aver ospitato a Palazzo Santander un momento di confronto che ha messo al centro le persone e ci ha invitato a guardare al futuro attraverso sport, prevenzione e sostenibilità.»

FIAT Torino City Run: si corre sabato 28 novembre al Valentino

La FIAT Torino City Run 2026 porta con sé diverse novità. La prima riguarda la data: si correrà sabato 28 novembre, alla vigilia di maratona e mezza maratona.

Niente più partenza la domenica in coda alle due competitive, quindi, ma una giornata interamente dedicata a chi vuole vivere lo sport con leggerezza e condivisione. Una scelta pensata per trasformare la manifestazione in una vera festa del running e del cammino, aperta a famiglie, amici e a chiunque voglia muoversi insieme.



Il tracciato è un anello di circa 5 chilometri, disegnato interamente all’interno del Parco del Valentino, fresco di un importante intervento di riqualificazione urbana. Di corsa o camminando, i partecipanti potranno immergersi nella natura e nella storia di Torino, con la suggestiva area di partenza e arrivo di fronte allo scenario unico del Castello del Valentino.



Partecipare è semplice: le iscrizioni sono già aperte online e rimarranno attive fino al 20 novembre. Sarà inoltre possibile assicurarsi il pettorale il 27 novembre direttamente al Village presso Green Pea oppure il giorno stesso della corsa, sabato 28 novembre, nell’area di partenza dalle 8.00 alle 10.00. Il via ufficiale scatterà alle ore 10.30.

Il consiglio è di affrettarsi, perché maglia e medaglia sono garantite per i primi 2000 iscritti.



«Abbiamo voluto imprimere alla FIAT Torino City Run una sua personalità e nello stesso tempo, portandola nel Parco del Valentino, impattare meno sulla città e cittadinanza – ha spiegato Alessandro Rastello del comitato organizzatore –. La decisione di posticipare di un’ora la partenza rispetto alle edizioni precedenti permette a chi parteciperà di avere tutto il tempo per prepararsi.»

Maglia e medaglia eco in legno: stile, colore e sostenibilità

L’altra grande novità di questa edizione è la medaglia. Oltre alla maglia ufficiale – firmata dallo sponsor tecnico Karhu e caratterizzata da un impatto visivo dinamico con sfumature rosse e arancioni e la grafica verticale dell’evento – tutti i finisher, infatti, riceveranno al traguardo una medaglia, realizzata in legno ecologico. Una scelta fortemente voluta nel segno della sostenibilità ambientale. Dal design colorato, presenta silhouette di runner in movimento e il logo della manifestazione con la sagoma della Mole Antonelliana; il nastro blu è personalizzato con la data del 28 novembre. Sul retro trovano posto i loghi della Fondazione Allegra Agnelli, di Santander e della Città di Torino, a testimonianza della forte rete istituzionale e solidale che sostiene l’evento.

Al fianco della ricerca: il legame con la Fondazione Allegra Agnelli e Santander

Accanto alle novità, la FIAT Torino City Run conferma il sostegno concreto alla salute e alla prevenzione. Anche quest’anno Santander rinnova il proprio impegno verso la Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro. Una partnership solida che dal 2022 ha permesso di raccogliere e donare oltre 60.000 euro a sostegno della ricerca oncologica dell’Istituto Nazionale Oncologico di Candiolo-INOC.

Anche per l’edizione 2026 5 euro di ciascuna iscrizione saranno devoluti direttamente all’Istituto.



«Scendere in campo a fianco della FIAT Torino City Run è per la Fondazione Allegra Agnelli un’ulteriore conferma del proprio impegno nella prevenzione oncologica attraverso la promozione dello sport e dell’esercizio fisico – ha commentato il dottor Piero Fenu, direttore sanitario di INOC –. I medici di Candiolo sono impegnati nelle scuole in programmi educativi dedicati alla prevenzione primaria, ovvero la promozione di stili di vita salubri, nonché in ambito ospedaliero, con iniziative specifiche per la prevenzione terziaria, cioè per limitare il rischio di ricaduta in pazienti con pregressa diagnosi di neoplasia. Anche in questa prospettiva si inserisce il progetto pluriennale avviato dalla Fondazione Allegra Agnelli e da INOC, che garantirà ulteriori opportunità per cure più evolute e per una migliore qualità di vita.»

L’allenamento WARM UP al Valentino con eVISO giro

A dare il via alla giornata è stata la “Warm up Run”: un allenamento di 5 chilometri di corsa e camminata tra i viali del Parco del Valentino, concluso con un ristoro per tutti i partecipanti prima del trasferimento nella sede di Santander per il talk.

A firmare il training è stato eVISO, nuovo Energy Partner della FIAT Torino City Marathon 2026. L’azienda mette a disposizione dei partecipanti l’app eVISO giro, un sistema che trasforma l’attività fisica in un beneficio concreto: connettendo le principali app sportive (come Strava, Garmin o Apple Salute), runner e camminatori accumulano Wattora (Wh) in una batteria virtuale a ogni passo, convertendo i chilometri percorsi in risparmio sulla bolletta della luce.

«La partnership con la FIAT Torino City Marathon è, per eVISO, l’incontro di valori comuni: lo sport come scuola di costanza, la salute come bene da custodire ogni giorno, la prevenzione come scelta che nasce dalle abitudini. eVISO giro porta questi valori nella vita quotidiana delle persone, trasformando ogni movimento in energia da scontare sulla bolletta luce eVISO. Quando sport, salute e sostenibilità procedono insieme, ne beneficia l'intera comunità» ha dichiarato Lucia Fracassi, Amministratrice Delegata di eVISO.

Il talk: fatica, merito e diritto allo sport

A chiudere la giornata a Palazzo Santander è stato il talk condotto dal giornalista Paolo Viberti, che ha visto protagonisti Mauro Salizzoni e Mauro Berruto in un confronto senza filtri sul valore sociale e formativo dell’attività fisica.



Salizzoni, luminare della medicina e della chirurgia dei trapianti di fegato, politico e grande appassionato di sport, si è soffermato sul concetto della fatica: «Lo sport mi ha insegnato a faticare, e il mio mestiere richiedeva molta fatica: passare ore in sala operatoria non è una cosa banale, così come lo studio. Per fare le cose bene bisogna applicarsi e non avere fretta, esattamente come nello sport».

Berruto, allenatore di pallavolo medagliato olimpico, comunicatore alla Scuola Holden e deputato della Repubblica, ha posto l’accento, oltre che sulla “bellezza della fatica”, anche sull’accessibilità e sul merito: «Lo sport dà coraggio ed è meritocratico. E anche per questo deve essere accessibile a tutti, cosa che in Italia purtroppo non è ancora. Mi sto impegnando, come deputato, affinché le palestre scolastiche restino aperte alle società sportive in orario extrascolastico e l'attività sportiva possa essere prescritta dai medici sulla ricetta rossa». Berruto ha poi richiamato l’attenzione sull’importanza di un approccio polisportivo fin da giovani: «Il mono-sport porta alla noia ed è una delle cause principali dell’abbandono dell’attività fisica in età adolescenziale».





