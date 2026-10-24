Domani si corre la 40^ Wizz Air Venicemarathon 42K-21-10K con il record di 24.000 iscritti

Edizione dai grandissimi numeri, con il record di 24.000 iscritti (10.200 nella 42K; 7.000 nella 21K e 7.000 nella 10K) e sold out di tutte le gare. Straordinaria è anche la quota di atleti stranieri che si attesta al 55%, ma che nella 42K raggiunge il 70% a conferma del respiro sempre più internazionale e la forte attrattività della maratona in Laguna.

La prima gara a partire sarà la VM10K che scatterà alle ore 8 dal Parco San Giuliano a Mestre, seguita dalla 5^ Venice Half Marathon che partirà alle ore 8.45 dal 'salotto' di Mestre, Piazza Ferretto, e infine la Maratona di Venezia che si avvierà dalla regina delle Ville Venete, Villa Pisani a Stra, alle ore 9.40 circa. Prima dello start gli atleti vivranno attimi d’attesa di grande emozione, con la performance del tenore lirico drammatico Eric Zuin che intonerà l’Inno di Mameli e lo speciale omaggio al tricolore, che vedrà i Vigili del Fuoco srotolare un grosso drappo tricolore. Il testimone passerà poi al dj Stefano Mattara di Radio Wow che inizierà a suonare la sua elettrizzante playlist sotto l'arco di partenza.

I percorsi

Il tradizionale percorso vede la prima parte snodersi lungo tutta la Città Metropolitana di Venezia, costeggiando la Riviera del Brenta con le sue maestose ville venete. Poi l'itinerario prosegue verso Marghera, attarverso il cemtro di Mestre e nel parco San Giuliano; segue il ponte della Libertà e infine la gara entra a Venezia: area portuale, Zattere, Punta della Dogana, attraversamento del Canal Grande su ponte galleggiante, Piazza San Marco e conclusione in Riva Sette Martiri. I percorsi della 10K e della 21K confluiranno sul tracciato della maratona, con arrivo unico per tutti.

In TV

La diretta sarà trasmessa da Raisport e Raiplay a partire dalle ore 9.30. L’intera diretta andrà in livestream anche sul canale di World Athletics e sulla piattaforma di solo sport femminile W-Sport. A livello europeo, la gara sarà trasmessa in diretta televisiva da Sports 5 Israel e dall’emittente ceca Prima Sport. Gli highlights verranno distribuiti da Eurovision alle 60 televisioni associate.

Gara élite

Questa mattina si è tenuta la presentazione ufficiale degli atleti Elite, coordinati e gestiti dell’ex mezzofondista azzurro Andrea Giocondi. Torna a Venezia l’etiope Deribe Robi che lo scorso anno vinse a sorpresa, dopo un lungo digiuno di vittorie, correndo in 2h08’58”, settimo miglior tempo all time della manifestazione, e che che quest’anno ha già corso in 2h08’48. Torno a correre in laguna anche il connazionale Tafese Delelegn, terzo nel 2022. Dal Kenya arriva invece Elkana Kipkemei Kiprop, 4° alla Wizz Air Milano Marathon dello scorso aprile con il tempo di 2h08’48”. Debutto per il keniano Evans Kipkorir che una personale sulla mezza maratona di 60 minuti netti. In chiave azzurra, il trevigiano Roberto Graziotto portacolori dell’Atletica San Biagio, nono assoluto lo scorso anno e primo degli italiani.

In campo femminile, le migliori accreditate sono le etiopi Fikrte Wereta, 26 anni, capace quest’anno di correre la maratona di Sydney in 2h25’18” e Gete Dukale, che vanta un personale di 2h26’08”. Occhi puntati sulle keniane Daniel Flomena Cheyech e Domtyla Chepkemboi. Atteso anche il debutto dell’etiope Alemaz Samuel Teshale. L'unica italiana in gara è Federica Moroni, atleta Joma, primatista italiana della 100K.

Nell'occasione sono stati presentati i tre ‘fedelissimi’ che hanno portato a termine tutte e 39 le maratone e che domenica saranno al via: Laudino Mason (79 anni), Gianfranco Tagliapietra (75 anni) e Mauro Trevisan (69 anni).

Infine, il direttore della rivista 'Correre' Daniele Menarini ha conferito al presidente Piero Rosa Salva, a nome di tutta Venicemarathon, uno speciale premio per il quarantennale.

Curiosità

Sale a 124 il numero di nazioni partecipanti, con la Francia a fare da capolista con i suoi circa 3.000 atleti, seguita da Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Belgio, Polonia e Stati Uniti, solo per citarne alcune. Spiccano anche due dati eccezionali: nella 42K gli stranieri superano il 70% e nella 10K le donne superano gli uomini. Le fasce d’età con il maggior numero di iscritti sono: 29 e 52 anni. Gli atleti più maturi della maratona che sono Vincenzo Mason (85 anni) e la sempre presente Fiorenza Simion, 83 anni. Il titolo di più longevo di tutta la manifestazione se lo aggiudica il giapponese Koichi Kitabatake di 93 anni, al via della 10K. Debutta in maratona la chef stellata Chiara Pavan e sarà al via, sempre nella 42K, anche l’atleta svizzera Andrea Prais reduce dall'impresa di aver fatto il giro del mondo di corsa: ha percorso 26.670 chilometri in 554 giorni (48 chilometri al giorno circa. Al via anche Rita Cuccuru, la paratriatleta azzurra di Obiettivo3, il progetto di avviamento allo sport per persone con disabilità ideato da Alex Zanardi.

Campioni di solidarietà

Sono stati premiati sul palco dell’Exposort i protagonisti del Charity Program che ha raccolto oltre 136 mila euro e 1.200 donatori (la raccolta continuerà fino a Natale). Sono state premiate le migliori raccolte: il premio ‘ Onp Top Foundaiser’ è andato al Rotary Italia Nord Est che da solo ha raccolto 30.025 euro. il premio ‘Gruppo Top Foundraiser’ è andato al Rotary Club Verona Est con 4.856 euro. Il runner che ha realizzato la miglior raccolta è Nicolò Santon che ha raccolto 9.028 euro per Fondazione Italiana Diabete. Il premio ‘Azienda Top Foundraiser’ è andato ad Aviation Services che ha raccolto 13.218 a favore di Disabili No Limits. Infine, il premio Alex Zanardi è stato vinto dalla Disabili No Limits di Giusy Versace. A consegnare il premio era presente l’atleta di Obiettivo3 (il programma di avviamento allo sport indeato da Zanardi) Giulia Ruffato.

I pacer

Cresce il livello di internazionalità del San Benedetto Pacing Team by Joma. Sono 143 i pacer selezionati, di cui ben 31 stranieri provenienti principalmente da Belgio, Ungheria, Spagna, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Lituania, Romania, Germania e Polonia. Le fasce di tempo garantite dai pacer per la maratona saranno: 3h00’, 3h10’, 3h15’, 3h20’, 3h25’, 3h30’, 3h40’, 3h45’, 4h00’, 4h10’, 4h15’, 4h20’, 4h25’, 4h30’, 4h35’, 4h45’, 5h00’, 5h15’, 5h20’, 5h30’, 5h45’ e 6h00’ I gruppi dei 5h30’, 5h45’ e 6h00’ offriranno anche il servizio Fitwalker. La gestione e il coordinamento è a cura di Federica Romano e Marica Tozzato.

Music Point Speakers & DJ

Alla partenza della 42K ‘the voice’ sarà come sempre quella di Miki Barone e Barbara Borella. Alla partenza della 21K, lo speaker sarà Andrea Giannini accompagnato dal dj di Gag Service, alla partenza della 10K lo speaker Daniele Bincoletto sarà accompagnato da Loris Altafini, volontario di Venicemarathon con la passione per la musica e, infine, tutti gli arrivati saranno accolti dalla voce di Paolo Mutton e Miki Barone e dalle note di Dacj Dj.

Lungo il percorso si esibiranno diverse band musicali, coordinati dal maestro Mauro Stella, che allieteranno con la loro musica atleti e pubblico. Ecco le band: Dream Style, Fidback, Forever Yong, Hairless, Hardware, Iron Drifters, Julumand, Kick Ass Rockin band, Iron Drifters, Julumand, Maxxlounge, Rebel Rock, Solitignoti, Still Stones, Varda che Anda.

Sicurezza sul percorso

Grazie al coordinamento della Prefettura e della Questura di Venezia, è stato approntato un articolato piano di sicurezza. Il percorso sarà interamente chiuso al traffico anche grazie alla preziosa collaborazione delle Forze di Polizia, in particolare la Polizia Stradale, delle Polizie Locali dei vari Comuni, dei Vigili del Fuoco, dell’ANAS, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre al supporto degli oltre 500 volontari della Protezione Civile, coordinati dall’Ufficio della Città Metropolitana di Venezia. Al termine della corsa le strade interessate dal passaggio della gara saranno prontamente ripulite da Veritas, la multiutility pubblica che gestisce l’igiene urbana a Venezia e in buona parte della provincia.

Più di 2.000 volontari saranno a presidio di incroci e ristori, mentre oltre 500 volontari saranno dedicati agli altri servizi della manifestazione, alcuni appartenenti al gruppo Scout CNGEI di Venezia e Mestre. La vigilanza del percorso veneziano sarà garantita dal Venicemarathon Running Team e dal gruppo di “Quelli del Martedì”, mentre i servizi post arrivo saranno gestiti dal Comitato San Pietro di Castello. Collaborano, invece, nella gestione di partenza della mezza maratona l’associazione Spinea Run e il Running Team Mestre. Inoltre, 18 ciclisti coordinati dal consigliere di Venicemarathon Adriano Pellizzon, saranno distribuiti nelle tre gare e svolgeranno il ruolo di apripista e fine gara. Sono coinvolti nell’organizzazione anche l'Istituto Tecnico Statale per il Turismo ‘Andrea Gritti’, l’Istituto di Istruzione Superiore ‘8 Marzo – K.Lorenz’, l’Istituto di Istruzione Superiore ‘Francesco Algarotti’ di Venezia, il liceo scientifico statale Ugo Morin e l’Istituto Comprensivo I.Alpi-A.Gramsci e I.T.C.S. Maria Lazzari che mettono a disposizione dell’organizzazione oltre 180 studenti.

Servizio sanitario

Il servizio sanitario, coordinato dal Dottor Massimiliano Delantone, anche responsabile del 118 di Venezia Mestre, sarà garantito da un importante piano: 1 centralino dedicato con 2 operatori, 1 motomedica, 3 automediche, 7 ambulanze, 3 idroambulanze, 10 squadre di pronto intervento in monopattino all'interno del Parco San Giuliano, 2 squadre a piedi a Mestre Via Poerio, 5 squadre a piedi all’arrivo Riva Sette Martiri, 2 punti di primo intervento al Parco San Giuliano e all’arrivo, 1 infermiere del SUEM presso la centrale operativa interforze. Complessivamente, saranno a sostegno del soccorso della gara 8 medici, 23 infermieri professionali e 100 soccorritori della Croce Verde. Saranno a disposizione 26 defibrillatori Primedic di KC4 per garantire la cardioprotezione di atleti e spettatori. I dispositivi saranno gestiti dalla Croce Verde, con 14 defibrillatori utilizzati dalle squadre a piedi, posizionate in punti chiave del percorso come Mestre, il Parco di San Giuliano e Piazza San Marco. Altri 12 DAE saranno collocati su ambulanze e postazioni fisse, strategicamente distribuite al 30° chilometro e all’arrivo della gara. Inoltre, un atleta del ‘Bls Rianimatori in corsa’ indosserà un defibrillatore portatile Hp durante tutta la maratona, per essere ancora più tempestivo nel caso di soccorso.