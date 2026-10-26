Maratona di New York, non fu tutto facile. Alla prima edizione solo 55 arrivati

Con 59.226 atleti che hanno tagliato il traguardo nell'ultima edizione del novembre 2025, la New York City Marathon è stata la maratona più partecipata del mondo, questa edizione del 1 novembre 2026 sarà trasmessa in esclusiva in chiaro dalle ore 14.00 su www.corrieredellosport.it e sull'omonimo canale youtube https://www.youtube.com/@corrieredellosport-official, un appuntamento imperdibile.

Le origini della Maratona di New York

Non fu tutto facile, non fu subito 'un gran successo', perché all'inizio degli anni '70 il running, o meglio il jogging, non era ancora così popolare come ai giorni nostri, nemmeno negli Usa. C'era l'atletica leggera, c'era la maratona delle Olimpiadi, c'erano forti atleti ma mancava la massa.

La prima maratona di New York si svolse ad inizio del mese di settembre, il 13 per l'esattezza, del 1970 e fu organizzata dal presidente del NYRR Vincent Chiappetta e da Fred Lebow. Un'edizione pioneristica, quasi abusiva, solo 127 concorrenti al via, dovevano percorrere quattro giri e mezzo lungo il perimetro più esterno di Central Park. Oltre ad annoiare i corridori, la corsa si svolse in mezzo a passanti a piedi, ciclisti e persino auto, tra la generale indifferenza dei newyorkesi.

Anche gli spettatori erano pochini, non più di un centinaio, mentre la vittoria fu di Gary Muhrcke in 2h31'38". Fa ancora più notizia il numero degli arrivati al traguardo: solamente in 55 arrivarono al termine della gara, tutti uomini. L'unica donna partecipante non completò la gara.

Le 5 curiosità di quella prima edizione della New York Marathon

Partecipare alla prima maratona costava esattamente un solo dollaro. L'intero budget dell'evento stanziato dai fondatori Fred Lebow e Vince Chiappetta era di appena 1.000 dollari.

Il primo storico vincitore, Gary Muhrcke, era un vigile del fuoco di New York (FDNY) e corse la maratona dopo aver lavorato l'intera notte precedente e si iscrisse sul posto appena 15 minuti prima del via. Vinse in 2h31'39".

A causa del budget quasi inesistente, i premi per i primi classificati non erano medaglie d'oro, bensì orologi di poco valore e trofei usati o riciclati acquistati nei mercatini dell'usato.

La corsa si disputò in una calda e umida domenica di fine estate, con temperature vicine ai 30°C. Questo clima estremo, unito alla monotonia dei giri del parco, causò il ritiro di ben 72 corridori su 127 partiti.

L'unica atleta donna iscritta alla prima edizione fu la leggendaria Nina Kuscsik. Sfortunatamente, a causa di un malanno nei giorni precedenti e del caldo opprimente, fu costretta a fermarsi a metà gara. Si riscatterà ampiamente vincendo la maratona di Boston e quella di New York nel 1972.

Dal 1972 al 1975

L'anno successivo le cose andarono leggermente meglio, nel 1971 si registrarono 245 finisher e tra questi anche alcune donne per la prima volta. Nel 1972 il numero fu in calo, solo 187, nel 1973 furono 283 e nel 1974 ancora un leggero calo: 259. La gara stentava a decollare. Nel 1975 gli atleti in classifica furono 339, quella fu l'ultima edizione con il percorso interamente a Central Park.

Il nuovo percorso

Nel dicembre del 1975 Fred Lebow, Ted Corbitt, Joe Kleinerman, Kurt Steiner, Harry Murphy e Paul Milvy cominciarono a studiare un possibile percorso che attraversasse tutta la città con gli unici due vincoli di partire da Staten Island e arrivare a Central Park.

La ricerca del percorso fu fatta cercando soprattutto di evitare il più possibile problemi ed intoppi, considerando quindi un gran numero di possibilità: un passaggio sul Brooklyn Bridge o nel Brooklyn-Battery tunnel, una galleria lunga circa 3 chilometri che passa sotto l’East River collegando Brooklyn a Manhattan, furono ad esempio considerate come ipotesi.

Corbitt e altri membri del team corsero e misurarono, anche con una bicicletta calibrata, i vari spezzoni del percorso, ipotizzando strade alternative e tentando di prevenire problemi logistici: il percorso così disegnato nel 1975 viene in gran parte seguito dalla maratona ancora oggi.

Fred Lebow, nel suo libro autobiografico "Inside the World of Big-Time Marathoning", lo racconta così:

«Alla fine ci accordammo su un percorso. Saremmo partiti dal lato di Staten Island del Verrazzano-Narrows Bridge, lì Fort Wadsworth sarebbe servito come area di partenza; saremmo saliti lungo Lower Brooklyn e raggiunto il vecchio Brooklyn Navy Yard dove non ci sarebbero stati troppi attraversamenti e nemmeno tanto traffico. Circa al tredicesimo miglio saremmo entrati nel Queens ed al quindicesimo miglio avremmo attraversato il Queensboro Bridge verso Manhattan. Da qui saremmo andati verso nord, proprio accanto al fiume, usando la pensilina pedonale che corre lungo l’East River Drive. Saremmo passati nel Bronx utilizzando il passaggio per pedoni su Willis Avenue Bridge e continuato per poche iarde fino al segnale delle 20 miglia, dove avremmo fatto una inversione ad U intorno ad un palo della luce e saremmo tornati indietro, nuovamente attraverso il ponte, a Manhattan. Ci saremmo quindi diretti verso sud su First Avenue, arrivati alla 106th Street avremmo voltato verso Fifth Avenue lungo la quale avremmo raggiunto 102nd Street dove poi saremmo entrati in Central Park. Le ultime tre miglia sarebbero state corse dentro il parco, lungo Central Park East Drive, intorno alla parte sud del parco, e poi di nuovo verso nord su West Drive, fino alla linea del traguardo a Tavern-on-the-Green. In totale avremmo dovuto chiudere circa 220 intersezioni ed usare quattro ponti. Ed avevamo bisogno di più di 400 poliziotti per coordinare il traffico".

La crescita dei numeri in classifica

Piano piano i numeri iniziano ad aumentare, nel 1979 con 10477 arrivati si supera per la prima volta la soglia delle 10mila persone, le 20mila (21.214) vengono oltrepassate nel 1987, 30.427 i finisher del 1994, per la prima volta un numero superiore alle 30mila unità. Il mito della New York City Marathon è ormai altissimo. 43660, superando dunque lo scoglio dei 40mila, è nel 2009, la crescita ora è vertiginosa con il superamento dei 50mila arrivati (50.266) nel 2013, l'anno successivo al 2012 quando la gara è stata annullata solo il sabato pomeriggio a causa dell'uragano Sandy.

Dopo il covid che non ha permesso lo svolgimento nel 2020 e solo parziale nel novembre 2021 con 'soli' 25mila finisher, nel 2022 altra edizione speciale: si riscende sotto il 50mila, solo in 47.839 tagliano il traguardo, tantissimi i ritirati a causa di una ondata di caldo eccezionale.

Record di partecipanti nell'ultima edizione 2025 con 59.226 arrivati, prima al mondo. Il 2026 potrebbe segnare il nuovo record storico portano il numero oltre i 60mila finisher in Central Park.