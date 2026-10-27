Apertura iscrizioni Bologna City Run 2027, una corsa per sostenere la ricerca

BOLOGNA - Si è svolto questa mattina, martedì 27 ottobre, presso l’Auditorium Biagi della Biblioteca Salaborsa di Bologna, l’incontro tra l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e Bologna Sport Marathon dedicato a sport, benessere e nuove generazioni durante il quale è stato presentato « Move2Health », progetto vincitore del « Bando Nuove Generazioni », finanziato grazie alla raccolta fondi della Bologna City Run 2026.

L’iniziativa, realizzata in sinergia con il Comune di Bologna, rafforza la collaborazione tra Università di Bologna e Bologna Sport Marathon, con il prezioso sostegno di Emil Banca, che conferma il proprio impegno a favore dello sport e della comunità, riconfermandosi Main Partner anche per la prossima edizione della Bologna City Run.

Tra gli altri obiettivi di questo sodalizio, quelli di restituire alla collettività delle risorse raccolte attraverso la Bologna City Run, valorizzando e consolidando il legame tra Ateneo, territorio e cittadinanza attiva, trasformando un evento sportivo e partecipativo del territorio in un investimento collettivo nella conoscenza, nella ricerca e nell’impatto sociale generato dall’Università a beneficio della comunità.

Sono intervenuti:

Roberta Li Calzi, Assessora allo Sport, Comune di Bologna che ha introdotto il tema «Lo sport e la città»:

"Bologna City Run rappresenta l’idea di sport che sosteniamo quotidianamente: una grande festa partecipata che unisce il movimento, il benessere fisico e la coesione sociale, creando un ponte tra la città, l’Università e il mondo della ricerca. Vedere i proventi dell’edizione 2026 concretizzarsi nel progetto “Move2Health” è la dimostrazione di come la pratica sportiva possa trasformarsi in un impatto positivo per tutta la comunità, supportando le nuove generazioni di ricercatori e ricercatrici dell’Alma Mater. Il rinnovo della collaborazione per il triennio 2027-2029 conferma la forza di questa sinergia tra Comune, Ateneo e Bologna Sport Marathon. Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini a partecipare il prossimo 7 marzo".

«Move2Health» inaugura un percorso di ricerca finalizzato alla realizzazione di un Osservatorio pluriennale dedicato alle nuove generazioni. Il progetto è stato finanziato grazie ai 15mila euro raccolti con le iscrizioni alla Bologna City Run 2026, che il 1° marzo ha coinvolto 3mila partecipanti.

Proposto dal Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" (DEI), «Move2Health» approfondirà il ruolo del movimento nella prima infanzia come fattore determinante per il benessere nel corso della vita, grazie allo sviluppo e all'impiego di tecnologie digitali accessibili nei contesti educativi.

“Questo primo risultato dimostra come la partecipazione a una manifestazione sportiva possa tradursi in opportunità di ricerca, innovazione e impatto sociale per il territorio, restituendo alla collettività il valore generato dall'impegno condiviso di cittadine, cittadini e comunità universitaria – commenta Maria Letizia Guerra, Delegata per l’Impegno pubblico dell’Alma Mater - «Nuove Generazioni» è un esempio concreto della capacità dell'università di trasformare la partecipazione civica in conoscenza e beneficio pubblico".

«Move2Health» è la prima iniziativa di ricerca finanziata nell’ambito del bando «Nuove Generazioni», pensato per sostenere attività di ricerca post-laurea attraverso l’attivazione di borse di studio.

Teresa Lopilato, Presidente della Bologna Sport Marathon S.S.D. a r.l., che ha affrontato il tema «Una corsa per la città e per la ricerca universitaria: Bologna City Run 2027»

"La Bologna City Run dimostra quanto si possa realizzare quando realtà diverse, unite dal legame per la propria città, condividono energie e obiettivi. Siamo orgogliosi che, grazie alla collaborazione con l’Università ed il Comune di Bologna, la partecipazione di migliaia di persone si sia tradotta in un sostegno concreto alla ricerca e alle nuove generazioni. Il rinnovo dell’accordo per il prossimo triennio rafforza questo impegno e la nostra visione dello sport: non solo benessere individuale, ma anche occasione per creare legami, generare opportunità e costruire valore per la comunità."

Accendi luce & gas Presenting Partner della Bologna City Run 5Km

Accendi la tua corsa, vivi Bologna, fai la differenza, con Accendi luce & gas in qualità di presenting partner della Bologna City Run ha il via una collaborazione che mette al centro energia, partecipazione, condivisione e solidarietà, valori che trovano nella Bologna City Run una delle espressioni più immediate e coinvolgenti dell’intero weekend della Bologna Marathon. Accendi luce & gas accompagnerà la Bologna City Run 5Km anche nella sua comunicazione, con una presenza dedicata che sottolinea il ruolo di Presenting Partner della manifestazione, un’occasione per entrare in relazione con migliaia di partecipanti e con la città di Bologna, diventando parte integrante dell’esperienza dell’evento e di un progetto capace di unire sport e solidarietà.

Apertura iscrizioni Bologna City Run

In occasione della Termal Bologna Marathon di domenica 7 marzo 2027, iniziative per tutti, grazie ad un ampio palinsesto che vede diversi eventi al via.

Bologna City Run è la festa delle famiglie, di chi vuole correre o camminare 5 km senza lo stress del cronometro e godersi la città allo stesso tempo partecipando all’iniziativa “Where research runs free” – “Dove la ricerca corre libera”, messaggio che vuole sottolineare il valore della libertà scientifica e della conoscenza come bene comune, capace di generare innovazione, diritti e progresso per la società.

Partecipando alla Bologna City Run 5 km, infatti, si contribuirà a sostenere la ricerca dell'Università di Bologna, i ricercatori e le ricercatrici impegnati ogni giorno in progetti che generano impatto su salute, diritti, bisogni sociali, energia, ambiente, sviluppo tecnologico e culturale. Un simbolismo importante, perché ogni passo accorcia la distanza verso un traguardo scientifico.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito, prossimo cambio quota lunedì 11 gennaio 2027.