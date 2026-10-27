Quanto guadagna il vincitore della maratona di New York?  

New York – Quanto guadagna il vincitore della New York City Marathon? Tanto, ma non tantissimo rispetto ai milionari premi di altri sport quali tennis, basket, Fomula 1 o calcio. Bisogna contare che un top runner di livello mondiale fa al massimo due maratone in un anno e le preparazione, spesso lontano da casa, dura almeno tre o quattro mesi.



Per New York si è passati dai premi dei mercatini nel 1970 ai 100mila dollari per i vincitori dell'edizione 2026.



La maratona di New York sarà trasmessa questa domenica 1 novembre 2026 dalle ore 14 diretta in esclusiva e in chiaro su corrieredellosport.it e sul canale youtube sempre di Corriere dello Sport. Commento di Carlo Cantales e dell'ex azzurro di maratona Migidio Bourifa.



Nel 1970, alla prima Maratona di New York, i premi sembravano usciti dalla bottega di un rigattiere. Trofei usati, orologi di poco valore e un budget complessivo di appena mille dollari. Con 127 iscritti e soltanto 55 arrivati, nessuno immaginava che quella corsa intorno a Central Park sarebbe diventata una delle maratone più famose del mondo.

Poi arrivarono il percorso attraverso i cinque distretti, i grandi campioni, gli sponsor e il professionismo. Anche i premi cambiarono volto: dai riconoscimenti simbolici agli assegni per i migliori atleti, fino al montepremi milionario di oggi.