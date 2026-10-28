Presentata la FIAT Torino City Marathon 2026:punta dritta ai 10.000 iscritti

La FIAT Torino City Marathon 2026 è stata presentata oggi, 27 ottobre, nella storica cornice di Palazzo Reale – Musei Reali di Torino

A fare gli onori di casa la dottoressa Paola D’Agostino, Direttrice Generale dei Musei Reali di Torino: «È un piacere essere qui, è la mia prima maratona. Abbiamo voluto accogliervi nel Salone delle Guardie Svizzere di Palazzo Reale, che dà il benvenuto anche ai visitatori del museo. I Musei Reali di Torino ospitano straordinarie collezioni: in particolare il Museo di Antichità, nella Galleria Archeologica, presenta reperti dell’Antica Grecia, con pitture vascolari che raccontano come lo sport sia da sempre parte della formazione dei giovani. I musei del Ministero della Cultura abbracciano il benessere della persona e la disciplina sportiva più di quanto si pensi. Io quest’anno non correrò, magari l’anno prossimo mi vedrete al via della City Run.»



«La maratona sta crescendo in autorevolezza e dimensioni di anno in anno e per tutti noi è un valore aggiunto, con un ritorno economico importante – dichiara Andrea Tronzano, Assessore al bilancio Regione Piemonte –. Ringrazio anche la Fondazione Allegra Agnelli e l’INOC – Istituto Nazionale Oncologico di Candiolo per il suo continuo impegno nella battaglia per sconfiggere ogni forma di tumore.»





«Porto i saluti del Sindaco Stefano Lo Russo, che si scusa per non essere riuscito a essere presente – afferma Luca Pidello, Consigliere Comunale della Città di Torino –. Sono contento per quello che questo evento ha da sempre rappresentato e sempre più rappresenta per la città. Sono sempre di più i torinesi, e non solo, che corrono. Manco solo io. Ora non ho più scuse: mi unirò a questa grande festa del running.»

Numeri: verso un nuovo record

A poco più di quattro settimane dal via, la FIAT Torino City Marathon viaggia già sui ritmi del bilancio finale dell’anno scorso. Le adesioni sulle due distanze competitive, maratona e mezza maratona sfiorano quota 8000, mettendo nel mirino l’obiettivo dei 10.000 iscritti lanciato subito dopo l’edizione 2025.

A supportare la crescita è la forte trazione extra-regionale e internazionale dell’evento. Sulla maratona gli atleti stranieri sfiorano ormai il 35% degli iscritti complessivi, mentre tra gli italiani la quota di chi viaggia da fuori Piemonte schizza al 62%. Un trend del tutto simile si registra sulla mezza maratona, dove il bacino estero pesa per il 30% e i podisti italiani arrivati da altre regioni rappresentano il 44% del totale.

Piazza Vittorio Veneto e la partenza unica: FIAT apre la corsa

Suggestivo e voluto il via unico in una delle piazze porticate più ampie d’Europa: alle 8.30, piazza Vittorio Veneto accoglierà insieme i partecipanti di maratona e mezza maratona. Un’unica onda di podisti che condividerà i primi 20 chilometri di tracciato, prima della deviazione verso i rispettivi traguardi.



Ad aprire la corsa sarà la FIAT 500 Hybrid, modello progettato a Torino e prodotto nello storico stabilimento di Mirafiori. L’azienda automobilistica torinese è per il secondo anno title sponsor della manifestazione. Una partnership che, iniziata lo scorso anno, affonda le radici in un’identità comune: entrambe le realtà sono nate nel capoluogo piemontese e da qui hanno costruito la propria storia di respiro internazionale. Un legame profondo con il territorio che si traduce in un impegno concreto per la città, promuovendo uno stile di vita attivo e una visione della mobilità urbana sempre più sostenibile e a basso impatto ambientale.



«La partecipazione alla Torino City Marathon è un nuovo capitolo del rapporto tra FIAT e Torino. Una relazione che affonda le proprie radici nella storia, ma continua a guardare avanti. Dalla fabbrica alle strade della città, dall’automobile allo sport, il filo conduttore rimane lo stesso: mettere le persone in movimento. Perché Torino è la casa di FIAT. E quando Torino corre, FIAT corre con lei», le parole di Giorgia Giaccone, Fiat-Abarth Communication Manager.



«Piazza Vittorio Veneto ci consente di far partire maratona e mezza maratona insieme per uno spettacolo unico. Oltre a essere una delle piazze più belle di Torino, ha la capienza necessaria per ospitare 10.000 partecipanti. Abbiamo superato gli 8000, puntiamo ad avere 5000 su maratona e altrettanti per la mezza e vedendo le edizioni precedenti non è certo utopia. La previsione dei 10.000 ci ha anche portato a decidere di separare gli arrivi, piazza Castello non sarebbe stata sufficiente per garantire arrivi in sicurezza di tutti. Da qui la decisione di riservare piazza Castello ai maratoneti e e I Viali a chi corre la mezza maratona» spiega Luca Vergnano del comitato organizzatore.



«La divisione consente di privilegiare i due arrivi. Seppur defilato, quello della mezza maratona prevede un’accoglienza completa: servizi, ristoro finale e musica perché sia davvero una festa» puntualizza Alessandro Rastello del comitato organizzatore.

FIAT Torino City Marathon, un percorso da personal best nel cuore della storia

Il tracciato della FIAT Torino City Marathon (42,195 km) si conferma tra i più veloci del panorama internazionale: pianeggiante e filante, unisce la prestazione agonistica alla bellezza architettonica del territorio.



Partendo da piazza Vittorio Veneto, la gara tocca i luoghi simbolo del capoluogo piemontese – dal Parco del Valentino al Lingotto, fino ai passaggi alle porte di Moncalieri, Beinasco e Nichelino – per poi rientrare verso il centro storico e tagliare il traguardo nello scenario monumentale di piazza Castello, punto d’arrivo d’eccezione che accoglierà i maratoneti nel cuore della Torino sabauda.



Iscrizioni: online sul sito ufficiale della manifestazione fino a venerdì 20 novembre. Prossimo cambio quota fissato per il 1° novembre. Sarà poi possibile iscriversi direttamente al Marathon Village presso Green Pea venerdì 27 e sabato 28 novembre

FIAT Torino City Half Marathon, arrivo a I Viali di Nichelino

Per la FIAT Torino City Half Marathon (21,097 km) il comitato organizzatore ha scelto di intervenire su un aspetto avvertito in passato dai podisti: quel senso di isolamento che si creava partendo o arrivando lontani dal centro della manifestazione.



La risposta è evidente, a partire dalla spettacolare partenza unificata con la maratona fino a un arrivo accogliente presso il Centro Commerciale I VIALI di Nichelino, lungo un tracciato velocissimo che unisce la bellezza e la storicità del centro storico alla memoria degli stabilimenti FIAT e alla maestosità della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Ad attendere i runner al traguardo, infatti, ci sarà una vera cittadella di servizi con spogliatoi, ristori solidi e liquidi, il tè caldo offerto da I VIALI e un palco con musica e premiazioni.



Per facilitare ogni spostamento, il comitato ha predisposto in collaborazione con GTT un sistema di navette dedicate: chi sceglierà di parcheggiare al mattino nell’ampio parcheggio sotterraneo gratuito de I VIALI potrà raggiungere comodamente la partenza in centro; allo stesso tempo, i collegamenti consentiranno a chi lo desidera di rientrare in centro a fine gara per seguire l’arrivo della maratona.



Anche la gestione delle borse sarà semplice: le sacche ufficiali omaggiate da Battaglio potranno essere consegnate in piazza Castello. Verranno poi trasportate direttamente all’arrivo tramite appositi bilici.



Iscrizioni: come per la maratona, è possibile iscriversi alla mezza maratona online sul sito ufficiale della manifestazione fino a venerdì 20 novembre. Prossimo cambio quota: sabato 1° novembre. Le iscrizioni riapriranno venerdì 27 e sabato 28 novembre, quando sarà possibile acquistare il pettorale al Village.

FIAT Torino City Run: si corre sabato 28 novembre al Valentino

La FIAT Torino City Run 2026 rafforza la sua identità. La novità principale è la collocazione in calendario: si correrà sabato 28 novembre, alla vigilia di maratona e mezza maratona. Un’identità autonoma, quindi, per trasformare la prova in una vera festa aperta a tutti – famiglie, amici, runner e camminatori – lontano dalla frenesia della gara domenicale.



Il tracciato è un anello di circa 5 chilometri completamente immerso nel Parco del Valentino, recentemente riqualificato, con partenza e arrivo fissati davanti al Castello del Valentino. Il via scatterà alle 10.30.



Le iscrizioni online chiuderanno venerdì 20 novembre, ma ci si potrà iscrivere anche venerdì 27 novembre al Village presso Green Pea o direttamente sabato 28 al Valentino (dalle 8.00 alle 10.00). Maglia ufficiale Karhu e medaglia in legno ecologico sono garantite ai primi 2.000 iscritti.



Accanto alle novità organizzative, la FIAT Torino City Run conferma la sua forte vocazione solidale. Anche nel 2026 Santander rinnova il proprio impegno al fianco della Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro: una partnership che dal 2022 a oggi ha permesso di raccogliere oltre 60.000 euro.

Anche per questa edizione, 5 euro di ciascuna iscrizione andranno a sostenere le attività di cura e ricerca di INOC - Istituto Nazionale Oncologico di Candiolo.



«C’è un legame speciale che unisce il mondo sportivo e la Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro – afferma il Responsabile Fundraising e Comunicazione Andrea Bettarelli – un legame particolarmente significativo quest’anno in cui festeggiamo i 40 anni di attività, confermando il nostro impegno a dare continuità alla nostra missione e a sostenere le nuove sfide della ricerca. In questo lungo cammino siamo sempre stati accompagnati da tante iniziative sportive che mettono insieme passione e solidarietà. Un grande grazie va dunque alla FIAT Torino City Marathon e a Santander, da tempo in prima fila nel sostenere il lavoro che quotidianamente fanno medici e ricercatori dell’Istituto Nazionale Oncologico di Candiolo, divenuto un punto di riferimento nazionale e internazionale in virtù del forte rapporto col territorio.»



«Essere al fianco della Torino City Run significa, per Santander, trasformare in un impegno concreto i valori in cui crediamo: salute, benessere e prevenzione – dichiara Elisa Petrachi, Direttore Marketing –. Per Santander, essere qui oggi significa proprio questo: correre insieme, ciascuno con il proprio passo, verso un futuro in cui salute e benessere possano essere sempre più un patrimonio di tutti.»

Sport ed economia del territorio: la collaborazione con il Politecnico di Torino

Per l’edizione 2025, chiusa con 8.179 iscritti complessivi alle prove competitive – di cui oltre il 31% di nazionalità straniera – e 7.156 partenti effettivi è stata effettuata internamente dal comitato organizzatore una prima analisi secondo la quale, monitorando i flussi di arrivo e la permanenza media ponderata (stimata in 1,32 notti per i circa 4.070 partecipanti non residenti con pernottamento), l’indotto diretto legato alla spesa turistica e alberghiera si è attestato su valori compresi tra i 2,4 e i 2,8 milioni di euro, confermando il ruolo della maratona come motore strategico per l’economia e l’attrattività internazionale del territorio piemontese.



A partire da quest’anno, e quindi per l’edizione 2026, il comitato organizzatore ha scelto di sottoporre a una rigorosa certificazione accademica i dati relativi alla ricaduta economico-turistica della manifestazione. Il compito è affidato al Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione, diretto dal professor Maurizio Galetto, che analizzerà e certificherà i flussi generati dall’evento, che verranno resi noti nel marzo 2027.



La FIAT Torino City Marathon consolida così il proprio legame con il territorio attraverso una nuova e strategica collaborazione con il Politecnico di Torino. Le due eccellenze torinesi uniscono competenze e metodologie per dare vita a studi e ricerche strutturate sulla mobilità e sullo sport urbano.



L’accordo tra FIAT Torino City Marathon e Politecnico di Torino si inserisce infatti in un percorso di eccellenza condiviso: il Politecnico di Torino ha recentemente ottenuto la certificazione Platinum del programma FISU Healthy Campus, il massimo riconoscimento internazionale promosso dalla International Federation of University Sport per gli atenei impegnati nella promozione della salute, del benessere e dell’attività sportiva della comunità universitaria, entrando a far parte delle sole 65 università al mondo a raggiungere questo livello.



«Questa collaborazione, che prende l’avvio con l’edizione 2026, fornisce l’apporto dell’approccio accademico nella valutazione delle ricadute della FIAT Torino City Marathon e offre al Politecnico un’occasione per tradurre le proprie competenze in valore per il territorio – afferma il professor Galetto –. Per la manifestazione, rappresenta l’acquisizione di conoscenze solide su cui costruire una crescita consapevole e rafforzare la propria attrattività internazionale. Per la comunità, significa riconoscere e sviluppare il valore dello sport come investimento condiviso in benessere, coesione sociale e opportunità economiche durature.»

eVISO Energy Partner: con l’app eVISO giro la corsa si trasforma in energia

La spinta verso il benessere e uno stile di vita attivo trova un alleato in eVISO, società tecnologica saluzzese che opera nel settore dell’energia e del gas e nuovo Energy Partner della FIAT Torino City Marathon.



L’azienda ha sviluppato l’app eVISO giro, dove ci saranno bonus dedicati per premiare l’impegno di runner e camminatori, trasformando i chilometri percorsi in un risparmio economico concreto.

Collegando le proprie applicazioni sportive (come Strava, Garmin o Apple Salute), a ogni passo gli atleti accumulano Wattora (Wh) in una batteria virtuale, convertendo l’attività fisica direttamente in uno sconto sulla bolletta della luce.



«La partnership con la FIAT Torino City Marathon è, per eVISO, l’incontro di valori comuni: lo sport come scuola di costanza, la salute come bene da custodire ogni giorno, la prevenzione come scelta che nasce dalle abitudini. eVISO giro porta questi valori nella vita quotidiana delle persone, trasformando ogni movimento in energia da scontare sulla bolletta luce eVISO. Quando sport, salute e sostenibilità procedono insieme, ne beneficia l’intera comunità», dichiara Lucia Fracassi, Amministratrice Delegata di eVISO.

Green Pea ospita il Marathon Village 2026

Il quartier generale della FIAT Torino City Marathon si conferma a Green Pea, via Ermanno Fenoglietti 21 a Torino. Da venerdì 27 novembre la struttura di 15.000 metri quadrati al Lingotto sarà il cuore pulsante dell’evento: qui i podisti ritireranno i pettorali, perfezioneranno le ultime iscrizioni e incontreranno le aziende partner.



Una scelta che unisce la logistica di una grande gara su strada a uno spazio simbolo dell’innovazione e dell’attenzione all’ambiente, dove la passione per lo sport s’intreccia con l’idea di un benessere quotidiano e sostenibile.



Orari: venerdì 27 e sabato 28 novembre, dalle 10.00 alle 20.00.

L’esordio sulla distanza e il “Gran Premio LA STAMPA”

L’edizione 2026 della FIAT Torino City Marathon dedica uno spazio speciale a chi affronterà per la prima volta i 42,195 chilometri. Sulla linea del traguardo di piazza Castello sarà allestita una torretta con il “first marathon buzzer”: un pulsante che ogni debuttante potrà suonare all’arrivo per fermare e celebrare il momento del primo traguardo conquistato.



A questa iniziativa si lega il “Gran Premio LA STAMPA”, istituito dal quotidiano torinese media partner – con RDS – dell’evento e riservato al primo o alla prima atleta esordiente a tagliare il traguardo. Il runner più veloce al debutto sulla distanza regina salirà sul palco delle premiazioni per ricevere il trofeo e l’omaggio speciale offerto dalla testata.

Maglia ufficiale e capsule collection: il design Karhu firmato con Fresh Store

Karhu, che si conferma sponsor tecnico dell’evento, firma la maglia ufficiale di FIAT Torino City Marathon, FIAT Torino City Half Marathon e FIAT Torino City Run.



La maglia della maratona presenta una sfumatura cromatica che passa dal viola all’azzurro, evidenziando la scritta “42 KM” sul petto e una serie di righe diagonali scure a contrasto che corrono lungo il bordo inferiore. Per la mezza maratona la scelta è caduta su due tonalità di verde con profili blu a contrasto e la scritta “21 KM” riprendendo sul fondo il motivo a bande verticali a contrasto, mentre la City Run adotta una sfumatura corallo con il nome della manifestazione sviluppato in verticale sul fianco, in cui spicca la silhouette della Mole Antonelliana.



Le tre maglie fanno parte di una capsule collection dedicata e nata da una tripla collaborazione con la FIAT Torino City Marathon e Fresh Store, punto di riferimento della cultura urban torinese. I capi uniscono il patrimonio dello storico marchio finlandese all'estetica streetwear, giocando su un'impostazione grafica dal gusto retrò. La palette cromatica affianca verde, viola, magenta e grigio melange, completata dai claim “Fresh legs, strong mind” e “Run Together. Live Fresh”.



«Quello che lega la nostra famiglia a Torino è un legame forte. Noi fratelli siamo nati e abbiamo studiato tutti a Torino. Iniziare la partnership con la FIAT Torino City Marathon lo scorso anno ci ha reso orgogliosi. Per questa edizione collaborare con la maratona e un partner d’eccellenza come Fresh Store ci permette di portare qui l’anima autentica del podismo finlandese mescolata alla cultura locale e allo stile urbano. Vogliamo offrire ai runner non solo prodotti performanti, ma una vera e propria esperienza che celebri la passione per la corsa» afferma Enrico Arese, Amministratore Delegato di Sport Leader.

La medaglia: “Pulsing with Beauty”

Le medaglie di maratona e mezza maratona differiscono solo nei colori: arancione per la 42 km e blu per la 21 km. Al centro, in entrambe, c’è un atleta che taglia il traguardo, ma non solo: c’è anche Torino.



«Perché il vero ricordo che vogliamo lasciare a chi verrà da ogni parte del mondo non è soltanto una gara conclusa, ma una città scoperta passo dopo passo – spiega Antonio Sciarrone, Head of Sales di Italianonline, Digital Company che da quattro anni segue la comunicazione della maratona di Torino –. È ciò che sta alla base del concept che abbiamo scelto per questa edizione, “Pulsing with Beauty”: sia la corsa sia la scoperta di Torino si vivono un passo alla volta. Uniamo così l'eleganza storica e l'architettura della città con la passione dei corridori. Il nostro obiettivo è far sì che chiunque guardi la campagna pensi: “Non voglio semplicemente correre una maratona. Voglio correre Torino.”»

Una rete che corre insieme

Attorno alla FIAT Torino City Marathon si muove una rete di società e volontari senza i quali nulla sarebbe possibile. Un ringraziamento speciale da parte del comitato organizzatore va alle società amiche che, con dedizione e passione, garantiscono sicurezza e assistenza in ogni fase: Alpini Trofarello, Atletica Balon, Atletica Nichelino, Atletica Settimese, Atletica Venaria Reale, Atletica Venturoli, Borgaretto 75, Boschetto, Chierese & Leo, Cral Amiat, Cral Reale Mutua, Doratletica, Durbano Gas Energy, Equilibra Running Team, Filmar, Gspt 75, Giannone Running Team, Gs Interforze Torino, Next 42,195, OlimpiAtletica Settimo Torinese, Piossasco Trail Runners, Podistica Leinì, Podistica None, Polizia di Stato-Sezione Atletica Torino, Rana Runner Villastellone, Rari Nantes Torino 1899, Run Athletic, Runner Team 99, Tapporosso, Team Peretti, Torino Road Runner e Vigone che corre.



La manifestazione può contare sul patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, Politecnico di Torino, Città di Moncalieri, Città di Nichelino, Comune di Beinasco, e sulla collaborazione di Turismo Torino e Provincia, Consorzio Terre Reali del Piemonte, Direzione Regionale Musei Piemonte, Musei Reali di Torino e Camera di Commercio di Torino.

Tutte le informazioni su www.torinocitymarathon.it