Maratona NY c’è il forfait di Aouani 

Manca davvero poco alla 55ª edizione della maratona di New York.

Domenica saranno oltre 55.000 i runner su strada. Oltre 250.000 le richieste di partecipazione. Di questi oltre 2.500 saranno italiani.

Non ci sarà Iliass Aouani, costretto a saltare per un infortunio che ha condizionato la sua stagione. Dopo il record italiano di 2:04'26" a Tokyo, ha avuto problemi ai polpacci, una distorsione al piede destro e una successiva periostite che gli hanno imposto uno stop più lungo del previsto.

Le speranze sono riposte in Yeman Crippa che ha postato sui propri social allenamenti a Brooklyn. «Vincere qui per un maratoneta vale come un’Olimpiade» ha scritto in un post. Intanto quest’anno è stata fatta una modifica al percorso: al Bronx, tra 33º e 35º km, dove i runner seguiranno un tracciato più diretto attraverso il quartiere prima di tornare a Manhattan.

Il motivo? Il vecchio percorso isolava un supermercato e una lavanderia a gettoni per gran parte della giornata, rendendo difficile per i residenti del quartiere raggiungere queste due attività commerciali. Lo scorso anno ad arrivare al traguardo furono in 59.000.

Per i top runner il primo posto vale 100.000 dollari.