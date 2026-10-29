Quanti italiani alla maratona di New York 2026? In passato anche Linus, Morandi e...

Saranno circa 3mila gli italiani attesi nella Grande Mela. Dai pionieri del 1978 a Gianni Morandi e Linus, una passione lunga quasi cinquant'anni. Domenica 1° novembre, dalle ore 14, la New York City Marathon 2026 sarà trasmessa in esclusiva in chiaro su Corrieredellosport.it e sul canale YouTube ufficiale del Corriere dello Sport con telecronaca di Carlo Cantales, commento tecnico dell'ex azzurro Migidio Bourifa.

Ogni novembre un pezzo d'Italia si trasferisce a New York. Non per vacanza, ma per correre 42,195 chilometri dal Ponte di Verrazzano a Central Park. Una passione che coinvolge migliaia di connazionali.

Quanti italiani corrono la Maratona di New York 2026?

Si stima che domenica gli italiani attesi saranno intorno ai 3.000, in attesa del dato ufficiale. Ecco quanti hanno tagliato il traguardo nelle ultime tre edizioni:

• 2023: 2.470

• 2024: 2.585

• 2025: 2.567

Sono 7.622 arrivi italiani in tre anni, con una crescita del 3,9% dal 2023. Una presenza stabile, anche se inferiore ai picchi del passato: nel 2008 erano annunciati oltre 3.500 italiani al via, nel 2018 furono 3.159. Poi il Covid e la ripartenza.

1978, i primi pionieri italiani a New York

Nel 1978 Marco Marchei e Franco Ambrosioni arrivano a New York dopo uno stage in altura a Città del Messico. Per entrambi è il debutto in maratona, affrontata quasi come un allenamento. Marchei arriva quarto in 2h16'54", Ambrosioni nono in 2h19'06". Sei anni dopo arriverà la prima vittoria italiana, quella di Orlando Pizzolato.

L'élite italiana che ci ha provato

Non tutti hanno vinto, ma molti hanno lasciato il segno. Laura Fogli conquista sei podi senza mai salire sul gradino più alto. Gianni Demadonna è secondo nel 1987, Salvatore Bettiol nel 1988, Gelindo Bordin terzo nel 1989. Sul podio anche Stefano Baldini, terzo nel 1997, ed Eyob Faniel, terzo nel 2021.

Tra gli altri protagonisti Ottaviano Andriani, Ruggero Pertile, Daniele Meucci, Valeria Straneo, Bruna Genovese, Anna Incerti e Sara Dossena.

Una storia speciale è quella di Danilo Goffi, undicesimo nel 1999 e tornato nel 2014, a 41 anni, per chiudere quindicesimo e primo tra i master M40.

Nel 2009 corre New York anche Migidio Bourifa, quattro volte campione italiano di maratona, in 2h16'00". Domenica tornerà idealmente sul percorso come commentatore tecnico della nostra diretta, accanto a Carlo Cantales.

Da Gianni Morandi a Linus, i vip alla Maratona di New York

New York ha conquistato anche cantanti, conduttori, calciatori e politici. Gianni Morandi corre nel 1998 e nel 1999, poi torna nel 2018, a 73 anni, chiudendo in 5h47'41". Linus è un altro grande appassionato, mentre Riccardo Fogli partecipa nel 2001, poche settimane dopo gli attentati dell'11 settembre. Tra i protagonisti anche l'ex milanista Massimo Ambrosini e Romano Prodi.

Una menzione speciale per l'onorevole Maurizio Lupi, più volte maratoneta a New York e promotore del Montecitorio Running Club, il gruppo podistico dei parlamentari che ha portato nella Grande Mela anche iniziative di solidarietà.

Campioni o amatori, il sogno è lo stesso: arrivare a Central Park

Scopri chi conquisterà New York. La New York City Marathon 2026 sarà trasmessa in esclusiva in chiaro domenica 1° novembre, dalle ore 14, su Corrieredellosport.it e sul canale YouTube ufficiale del Corriere dello Sport, con la telecronaca di Carlo Cantales e il commento tecnico dell'ex azzurro di maratona Migidio Bourifa. Un appuntamento imperdibile.