Perché tutti sognano la Maratona di New York? Quando una corsa diventa un mito collettivo  

C'è una domanda che racconta meglio di qualsiasi statistica il successo della Maratona di New York. Quando qualcuno scopre che corri, spesso non ti chiede: «Hai mai fatto una maratona?». Ti chiede: «Hai mai corso New York?».

Non Berlino, dove si inseguono i record. Non Boston, con la sua storia ultracentenaria. Non Londra, con il suo straordinario spettacolo. New York.

Perché? Come ha fatto una corsa di 42,195 chilometri a diventare un'esperienza riconoscibile anche da chi non ha mai indossato un paio di scarpe da running?

La risposta è che New York ha smesso di essere soltanto una maratona. È diventata un simbolo culturale.

Come lo Scottex: quando un nome diventa un'intera categoria

Nel linguaggio quotidiano capita di chiedere uno Scottex anche quando si vuole semplicemente un foglio di carta da cucina. È il fenomeno per cui un marchio diventa, nell'uso comune, il nome di un prodotto.

Con la Maratona di New York accade qualcosa di simile, anche se non si tratta di un marchio diventato un nome generico.

New York è diventata la maratona per antonomasia nell'immaginario popolare. La città prende il posto della disciplina. Non serve sapere quanto misura una maratona, conoscere i record mondiali o distinguere un mezzofondista da un maratoneta: tutti comprendono che «correre New York» significa affrontare una grande impresa.

È una forma di riconoscimento sociale. Chi dice di aver corso una maratona racconta un risultato sportivo. Chi dice di aver corso New York racconta anche un luogo, un viaggio, un'esperienza che l'interlocutore riesce immediatamente a immaginare.

La differenza sta tutta qui: New York non ha bisogno di essere spiegata, ma semplicemente di essere percorsa, vissuta e respirata passo dopo passo.

Il cinema ci ha fatto conoscere New York prima ancora di visitarla

C'è poi un elemento che agisce molto prima dell'iscrizione alla gara, forse persino prima che nasca la passione per la corsa.

New York è una città che molti sentono di conoscere senza esserci mai stati.

L'abbiamo vista centinaia di volte al cinema. In Autumn in New York abbiamo attraversato un Central Park vestito d'autunno. Con Mamma, ho riperso l'aereo abbiamo scoperto le sue strade e i suoi grattacieli. Ghostbusters ci ha regalato una Manhattan fantastica e indimenticabile. Madagascar ha fatto conoscere il Central Park Zoo a intere generazioni di bambini.

E poi Manhattan di Woody Allen, Kramer contro Kramer, Harry ti presento Sally, Spider-Man. Film diversissimi, un'unica protagonista: la città.

Quando un maratoneta attraversa il Queensboro Bridge o entra a Central Park, non incontra soltanto un luogo geografico. Può ritrovare un'immagine che porta dentro da anni.

Il cinema ha trasformato New York in un ricordo collettivo, anche per chi non ci è mai stato.

Non significa che tutti si iscrivano alla maratona per questo motivo. Ma è plausibile che quell'immaginario contribuisca al fascino della gara: il desiderio non è soltanto correre, è entrare fisicamente in un mondo che fino a quel momento abbiamo guardato attraverso uno schermo.

Fred Lebow e l'intuizione che cambiò tutto

La Maratona di New York nasce nel 1970, quando 127 persone si iscrivono a una corsa interamente disputata a Central Park. Soltanto 55 arrivano al traguardo.

Sei anni dopo arriva la svolta. Nel 1976 la gara esce dal parco e attraversa per la prima volta i cinque distretti della città.

È l'intuizione che cambia la sua storia. Fred Lebow, tra i fondatori della maratona, comprende che la corsa può diventare qualcosa di più di una competizione: una festa popolare capace di unire una metropoli.

Il percorso attraversa quartieri, comunità, lingue e culture differenti. Non sono più soltanto gli atleti a cercare la città: è la città che esce in strada per incontrarli.

Il pubblico diventa parte dell'evento. Il corridore non è uno sconosciuto che passa, ma il protagonista di una festa collettiva.

Nel 2024 New York ha registrato 55.646 finisher, allora il numero più alto mai raggiunto da una maratona. Per l'edizione 2026 sono attesi quasi 60.000 partecipanti e oltre due milioni di spettatori.

Da 55 persone al traguardo a un fenomeno globale. Ma il vero successo non si misura soltanto con i numeri.

La psicologia del traguardo: non conta solo quanto corri, ma dove arrivi

Per comprendere il fascino di New York bisogna distinguere due motivazioni.

La prima è sportiva: prepararsi, migliorarsi, misurarsi con i propri limiti.

La seconda è simbolica: compiere qualcosa che possa diventare un capitolo della propria vita.

Una maratona richiede mesi di preparazione, sacrifici, sveglie all'alba, rinunce e chilometri percorsi spesso in solitudine. New York aggiunge a questa fatica un'immagine potentissima: il ponte di Verrazzano alla partenza, la folla di Brooklyn, il silenzio del Queensboro Bridge, l'arrivo a Central Park.

Sono immagini che trasformano una prestazione in un racconto.

In psicologia si parla di identità narrativa: costruiamo il senso della nostra vita anche attraverso le storie che raccontiamo di noi stessi. Una maratona può diventare una di queste storie. New York offre uno scenario immediatamente riconoscibile in cui ambientarla.

Ecco perché il tempo finale, per tanti partecipanti, passa in secondo piano. Non vogliono necessariamente correre forte. Vogliono esserci.

Quelli che hanno corso soltanto New York

Esiste una figura particolarmente interessante: il maratoneta di una volta sola.

Non necessariamente un appassionato di atletica. Magari una persona che non aveva mai pensato di affrontare 42 chilometri, ma che a un certo punto decide di prepararsi proprio per New York.

Si allena per mesi, cambia abitudini, affronta una distanza che sembrava impossibile. Arriva a Central Park, riceve la medaglia, torna a casa.

E forse non correrà mai più una maratona.

Non è un fallimento sportivo. È il compimento del progetto che aveva scelto.

Per alcuni New York non è l'inizio di una carriera da runner. È il motivo stesso per cui hanno cominciato a correre.

Il fenomeno è difficile da quantificare: non esiste una statistica ufficiale che dica quanti partecipanti abbiano preparato soltanto questa gara e poi appeso le scarpe al chiodo. Ma la possibilità stessa racconta la forza del mito.

Ci sono persone che non desiderano diventare maratoneti. Desiderano diventare persone che hanno corso New York.

La medaglia, la fotografia e il bisogno di dire «Io c'ero»

Ogni grande esperienza produce un ricordo. Alcune producono anche un simbolo da mostrare.

La medaglia della Maratona di New York è uno di questi. Come la fotografia sul ponte di Verrazzano, il pettorale conservato, la maglia indossata negli allenamenti successivi.

Sono oggetti che testimoniano una trasformazione personale: prima c'era una persona convinta, forse, di non poter correre 42 chilometri. Dopo c'è qualcuno che li ha percorsi attraverso New York.

C'è anche una componente sociale, naturalmente. Raccontare l'impresa agli amici, pubblicare la fotografia del traguardo, ricevere complimenti. Ma ridurre tutto all'esibizione sarebbe ingiusto.

Per molti il riconoscimento degli altri è soltanto la conferma esterna di una conquista intima.

La medaglia non dice quanto vali rispetto agli altri. Dice che sei riuscito a fare qualcosa che, fino a poco tempo prima, sembrava fuori dalla tua portata.

Il sogno americano applicato alla corsa

New York rappresenta da sempre, nell'immaginario internazionale, la città delle possibilità. Il luogo in cui si arriva per ricominciare, cambiare vita, realizzare un'ambizione.

La maratona trasferisce questo racconto sul corpo di una persona comune.

Non occorre essere un atleta professionista per attraversare gli stessi cinque distretti dei campioni. Si parte in momenti diversi, si corre a velocità differenti, ma la distanza e il traguardo sono gli stessi.

È questa una delle intuizioni più potenti della manifestazione: l'impresa dei campioni e quella degli amatori convivono nello stesso evento.

Il professionista corre per vincere. L'amatore può correre per mantenere una promessa, celebrare un compleanno importante, ricordare qualcuno, raccogliere fondi per una causa, dimostrare a se stesso che può farcela.

Motivazioni lontanissime, unite dallo stesso percorso.

A New York il sogno americano diventa, per un giorno, un sogno da percorrere a piedi.

Perché proprio New York? La risposta è oltre il traguardo

Ci sono maratone più veloci, più economiche, più vicine a casa. Gare magnifiche, organizzate alla perfezione, capaci di regalare emozioni altrettanto profonde.

Eppure New York occupa un posto particolare nell'immaginario collettivo perché unisce elementi difficili da ritrovare tutti insieme: la storia dello sport, la forza mediatica della città, il cinema, il pubblico, il viaggio, il prestigio e il desiderio di realizzare qualcosa che sembri straordinario.

È la differenza tra correre una distanza e attraversare un simbolo.

Domenica 1° novembre, mentre i campioni inseguiranno la vittoria e migliaia di amatori cercheranno il proprio traguardo, ci saranno storie che nessun cronometro potrà raccontare.

Quelle di chi si è preparato per anni. Di chi è arrivato da lontano. Di chi corre per qualcuno. E anche di chi, dopo Central Park, forse non indosserà mai più un pettorale.

Perché aveva un solo desiderio.

Non correre una maratona. Correre New York.

Scopri chi conquisterà New York. La New York City Marathon 2026 sarà trasmessa in esclusiva in chiaro domenica 1° novembre, dalle ore 14, su Corrieredellosport.it e sul canale YouTube ufficiale del Corriere dello Sport con telecronaca di Carlo Cantales, commento tecnico dell'ex azzurro Migidio Bourifa. Un appuntamento imperdibile.