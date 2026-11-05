Spartan Gubbio 2026: sport, storia e tradizione si incontrano nel cuore dell'Umbria

GUBBIO - La stagione Spartan Italy 2026 si prepara a chiudersi in uno degli scenari più suggestivi dello Stivale. Il 7 e 8 novembre, Gubbio tornerà ad accogliere la community Spartan per un nuovo Trifecta Weekend , due giornate di sport, ostacoli e sfide personali immerse nel patrimonio storico e naturalistico dell'Umbria.

La Spartan Gubbio 2026 registra oltre 2.500 iscrizioni, con atleti provenienti da 34 nazioni. La partecipazione è prevalentemente maschile (78%), con una presenza femminile del 22%, e un’età media di 36 anni. L’Italia guida la classifica dei Paesi rappresentati, seguita da Francia, Stati Uniti e Germania, mentre a livello nazionale le regioni più rappresentate sono Lazio, Emilia-Romagna e Umbria.

Dalle distanze più impegnative per gli atleti esperti alla prima esperienza di chi sceglie di mettersi alla prova, Spartan Gubbio riunirà tutte le anime della disciplina con Sprint, Super, Beast, Kids e Hurricane Heat, confermando la vocazione dell'evento a coinvolgere partecipanti di ogni età e livello di preparazione.

Un'edizione che porterà con sé anche una grande novità: per la prima volta il traguardo sarà in Piazza Quaranta Martiri, nel cuore della città medievale, trasformando uno dei luoghi simbolo di Gubbio nella rinomata finish line Spartan.

Una Spartan per tutti, tra storia e natura

Gubbio è tra le le tappe più caratteristiche del calendario italiano 2026, grazie a percorsi capaci di unire la sfida sportiva alla scoperta di un territorio ricco di storia, tradizioni e paesaggi naturali.

La Sprint (5 km, 20 ostacoli) rappresenta la porta d'ingresso ideale per chi vuole vivere la propria prima esperienza Spartan. Con circa 100 metri di dislivello positivo, il percorso attraverserà il centro storico medievale e il Parco del Teatro Romano, offrendo una sfida accessibile anche ai nuovi partecipanti, tra corsa, muri da scalare, monkey bars, prove di forza e trasporto di pesi.

Per chi cerca una prova più impegnativa, la Super (10 km, 25 ostacoli) porterà gli atleti sulle pendici del Monte Ingino, con circa 600 metri di dislivello positivo. Il tracciato affronterà gli storici stradoni di Sant'Ubaldo, protagonisti della celebre Festa dei Ceri, risalendo fino alla vetta che ospita la stella dell'Albero di Natale più grande del mondo.

Il percorso più sfidante si snoda sulla distanza Beast (21 km, 30 ostacoli), con circa 1.300 metri di dislivello positivo e un tracciato che porterà gli atleti sul Monte d’Ansciano, attraverso il suggestivo passaggio panoramico al Belvedere e l’esclusivo attraversamento della Cava San Marco. La Beast sarà inoltre teatro di un’importante novità: per la prima volta, dalla collaborazione tra Spartan e la Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM), la gara assegnerà il titolo di Campione Italiano FIPM sulla distanza di 21 km. Una prima edizione che vedrà gli atleti italiani aventi diritto contendersi il titolo nazionale, con una classifica dedicata e premiazioni riservate ai primi tre uomini e alle prime tre donne della categoria assoluta.

A rendere ancora più speciale questa edizione sarà il ruolo del Parco del Teatro Romano, che ospiterà gli ostacoli conclusivi prima dell'arrivo in Piazza Quaranta Martiri. Un finale che porterà l'energia della gara direttamente nel cuore della città, coinvolgendo anche pubblico, accompagnatori e cittadini.

Per chi vorrà completare la propria Trifecta, Gubbio rappresenta l'ultima occasione italiana 2026 per affrontare tutte e tre le distanze nello stesso weekend.

Molto più di una gara: la community incontra le eccellenze del territorio

Spartan Gubbio non sarà soltanto un appuntamento sportivo, ma un intero weekend da vivere dentro e fuori dal percorso.

La Spartan Kids porterà anche i più giovani a confrontarsi con gli ostacoli, con distanze da 1 a 3 chilometri dedicate alle diverse fasce d'età, mentre l'Hurricane Heat offrirà un'esperienza di endurance e lavoro di squadra per chi desidera vivere la sfida Spartan in una dimensione differente.

Il Village e le attività dedicate alla community accompagneranno le giornate di gara, creando occasioni di incontro e condivisione per atleti, famiglie e accompagnatori.

Quest'anno l'esperienza Spartan si arricchirà inoltre di un incontro speciale con una delle eccellenze gastronomiche più rappresentative del territorio. All'interno dell'area festival saranno infatti presenti gli espositori della 45ª Mostra Mercato del Tartufo Bianco di Gubbio, manifestazione di richiamo internazionale dedicata a uno dei prodotti più pregiati della tradizione italiana.

Un'occasione per far incontrare due mondi apparentemente lontani, quello dello sport e quello dell'enogastronomia, valorizzando l'identità del territorio e offrendo ai partecipanti un'esperienza che va oltre il traguardo.

Gubbio e Spartan: un legame tra sport, territorio e accoglienza

La presenza di Spartan a Gubbio conferma il valore dei grandi eventi sportivi come occasione di promozione del territorio, capaci di attrarre atleti e accompagnatori e di far scoprire la città attraverso un'esperienza diversa da quella del turismo tradizionale.

Il nuovo arrivo in Piazza Quaranta Martiri rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, avvicinando ancora di più la manifestazione al centro cittadino e creando un punto di incontro tra la community internazionale Spartan e la città.

L'ultimo appuntamento del 2026, aspettando la nuova stagione

Con Gubbio si chiuderà il calendario italiano Spartan 2026, una stagione che ha portato migliaia di partecipanti a confrontarsi con percorsi, ostacoli e territori differenti, consolidando il legame tra sport, community e destinazioni ospitanti.

Lo sguardo è già rivolto al 2027, che si aprirà il 6 marzo con la nuova Spartan Milano City e proseguirà con il ritorno di Roma,Orte, Belluno e Misano, insieme a nuove destinazioni pronte a farsi strada. Ulteriori dettagli sul calendario e sulla prossima edizione della Spartan Italy National Series saranno annunciati nei prossimi mesi.

Le iscrizioni per Spartan Gubbio e per gli appuntamenti già annunciati del 2027 sono disponibili su it.spartan.com.

Ulteriori informazioni su iscrizioni, dettagli degli eventi e biglietti saranno disponibili all'indirizzo: https://it.spartan.com e sui canali social instagram e facebook di Spartan Race Italy.