42^ Estra Firenze Marathon, dall’estro della studentessa Laura Tambosi nasce Iris, la mascotte dei maratoneti

TheSIGN Academy – La scuola di arti visive e entertainment design a Firenze

TheSign Comics & Arts Academy è la prima Accademia di Arti Visive dove gli studenti, oltre a confrontarsi ad alto livello con le discipline artistiche, vengono formati nell’area del marketing e stimolati a diventare promotori della propria creatività. Corsi professionali nel mondo dell’illustrazione, fumetto, animazione, graphic design, sceneggiatura, concept art, 3D Art, game programming e game design. Estra Firenze Marathon ha avviato un progetto di collaborazione con TheSIGN Academy per la realizzazione di una mascotte in grado di evocare la città di Firenze in una posa fluida.

A coordinare le attività il Prof. Francesco Carlucci, tutor, docente e responsabile della sezione 500Factory di TheSIGN Academy. Al progetto hanno preso parte 20 studenti del terzo anno del corso di Graphic Design ciascuno dei quali ha realizzato una propria opera. Il lavoro grafico selezionato, dopo attenta valutazione, è stato quello della studentessa Laura Tambosi, che ha proposto «Iris».

Iris

La prima selezione è stata fatta scegliendo di trarre ispirazione da quello che è un simbolo di Firenze, il giglio fiorentino. La storia del giglio fiorentino è controversa. Sembra che abbia preso origine da un Iris bianco che cresceva nella Valle dell’Arno e che il popolo chiamava “ghiacciolo” per il colore bianco, appena azzurrato, che è appunto il colore del ghiaccio, da cui pare derivi il nome di ‘giaggiolo’ comunemente usato in Toscana per indicare l’iris.

Il lavoro di Laura Tambosi è poi proseguito andando a lavorare su colore, caratteristiche, significato e forma, fino a generare una mascotte che è un simbolo antico di Firenze che prende vita nel movimento, trasformando arte, energia e bellezza in un traguardo condiviso.

Riepilogo eventi

La mattina di sabato 28 novembre i riflettori saranno puntati sulle famiglie che parteciperanno alla San Benedetto Ginky Family Run, la corsa ludico-motoria di circa 3 km dedicata a bambini, con partenza dall’Ippodromo del Visarno. Le iscrizioni saranno aperte a breve.

Ancora sabato mattina la 3x7K Fiorentina Charity Run Powered by Firenze Marathon, un’occasione per condividere la fatica e raddoppiare le emozioni con la propria squadra. I partecipanti potranno sostenere una delle Organizzazioni di volontariato aderenti al Charity Program, aggiungendo così al piacere della corsa anche quello di fare del bene. Partenza alle 10.30 dall’Ippodromo del Visarno e tempo massimo di 3 ore, adatta quindi anche a neofiti e camminatori. Trattandosi di un evento non competitivo, è prevista l’assegnazione del solo Trofeo Mauro Pieroni per la ODV con il maggior numero di staffette.

Domenica 29 novembre oltre alla 42^ Estra Firenze Marathon, la manifestazione principale, al via la Garmin 10K Firenze Marathon con partenza alle 8.45 da Via Tornabuoni.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla Estra Firenze Marathon sono chiuse per sold-out. Le iscrizioni alla Garmin 10K Firenze Marathon sono aperte sul sito fino a giovedì 19 novembre, salvo raggiungimento del numero massimo di 3mila partecipanti. Le iscrizioni alla 3x7K Fiorentina Charity Run Powered by Firenze Marathon sono aperte sul sito.