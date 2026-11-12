Confermato il passaggio in Arena per la 25^ Eurospin Verona Run Marathon, tutti i top runner al via  

VERONA – C'è aria di grande festa nella città dell’amore, confermato il passaggio in Arena per tutti i partecipanti della maratona e della mezza maratona della 25^ Eurospin Verona Run Marathon . Sarà un evento che entrerà nella storia di questa città, un compleanno ricco di novità al quale parteciperanno 15mila partecipanti, migliaia dei quali provenienti dall'estero.

Le nozze d'argento della Eurospin Verona Run Marathon 42K/21K e Family Run sono anche la prima volta della nuova coppia al comando, la storica società organizzatrice Gaac 2007 Veronamarathon Asd che da quest'anno è affiancata dall'Official Advisor Infront Italy.

L’evento gode del patrocinio di Regione Veneto e del Comune di Verona e della collaborazione di Città Sane, del Comune di San Martino Buon Albergo, dell'Esercito, oltre ad essere un evento Silver Fidal ed inserito nei calendari internazionali Aims e World Athletics.

"A nome di tutta l'organizzazione, dei volontari e senz'altro di tutti i 15mila partecipanti, desidero ringraziare tutti gli uffici e tutti coloro che si sono adoperati con la massima professionalità possibile per far sì che la pratica inerente al passaggio dentro l'Anfiteatro Arena andasse a buon fine - il commento del direttore generale dell'evento Stefano Stanzial -. "Il passaggio in Arena darà forte lustro alla città di Verona e alla maratona, ci allineiamo così alle più grandi e importanti maratone del mondo che mettono in gran mostra sempre i loro più importanti monumenti. L'Arena è il nostro simbolo e iconico monumento, sarà davvero un momento fortemente emozionante per le migliaia di partecipanti provenienti da centinaia di nazioni estere".

L'annuncio di inizio ottobre era frutto di un accordo con le Istituzioni e non un semplice sogno degli organizzatori. Risulta chiaro che questa situazione di stallo dell'ultima settimana ha creato nella comunità dei runner incertezza che non ha permesso il raggiungimento del sold out di iscrizioni. Il comitato organizzatore con questo passaggio all'interno dell'Arena immagina che l'Anfiteatro possa diventare la sede di arrivo della maratona per tutti gli anni a venire, contribuendo in maniera sostanziale ad una forte crescita della maratona posizionandola così in maniera definitiva tra le più affascinanti del mondo.

I top runner maratona – uomini

All’atmosfera di festa si aggiunge anche l’impegno per una gara che possa regalare anche grandi emozioni sul piano tecnico. Sono cinque gli uomini che aspirano a scrivere il proprio nome in quell’albo d’oro nel quale spicca il nome del keniano Albert Matebor Kiplagat che dal 2011 detiene il primato di gara di 2h09’16”.

Come spesso accade la gara sarà di stampo africano. Il più quotato per la gara di domenica è il keniano Mathew Kibiwot Sang che ha dimostrato di saper correre in 2h09’20” a Malaga, nel 2022. Ad una manciata di secondi il connazionale Vincent Kipsegechi Yator, campione nazionale 5000m 2010, campione nazionale 10000m 2015 e argento ai campionati africani 5000m 2015, che porta in dote il personale di 2h10’02”. Dietro di lui l’etiope Abo Gelato Dedefi che ad Amsterdam, nel 2017, ha fermato il cronometro di 2h10’51”.

Più staccati il suo connazionale etiope Tesema Midegiso Gobena, che ha firmato la sua migliore prestazione a Wuhan nel 2024, quando ha chiuso le sue fatiche in 2h12’01” e che sarà in buona compagnia del keniano Joshua Kiprono Toroitich capace di 2h12’49” a Iten, lo scorso anno.

Più staccato il gruppo capeggiato dall’etiope Desta Utura Gedo (2h18’30” – New York 2024) e nel quale troviamo il marocchino residente in Italia Khalid Jbari (2h19’36” – Rimini 2022), il francese Julien Gueydon (2h21’07” – Milano 2026), il britannico Christophen Newnham, qui terzo lo scorso anno quando ha strappato anche il suo miglior crono di 2h23:34. Per l’Italia scende in campo Davide Angilella (Vanotti Running Team), quest’anno a Brescia, al personale di 2h26’08”.

Le top runner maratona – donne

Cinque anche le donne che si contenderanno la vittoria, nell’aria anche il nuovo primato di gara, attualmente nelle gambe dell’azzurra Giovanna Epis (CS Carabinieri), il crono di 2h29’09” che qui le era valso anche il titolo di campionessa nazionale di maratona nel 2023.

Per la vittoria e per il nuovo record di gara gli occhi sono puntati sull’etiope Genet Yalew Kassahun che si presenta al via con una pioggia di onori: bronzo ai campionati mondiali U18 3000m 2009, argento ai campionati mondiali cross U20 2011, bronzo ai campionati africani U20 5000m 2011, campionessa nazionale 10000m 2014, 5^ ai campionati mondiali di mezza maratona 2016 e 10^ nel 2014. Nella sua carriera, la Kassahun ha firmato il miglior crono di 2h24’34” a Praga, nel 2019.

A farle compagnia sulle strade scaligere la sua connazionale Addisalem Belay Tegegn, quest’anno capace di 2h28’16” a Roma mentre sarà nel gruppo delle inseguitrici la keniana Caroline Chebichi che, di recente, a Belgrado ha fermato il cronometro a 2h31’26” e che si troverà spalla a spalla con l’etiope Birtukan Birhanu Abera, al personale lo scorso anno a Venezia con 2h31’26”.

Più staccata la bahreinita Marta Hirpato Yota che porta in dote il primato personale di 2h36’10” dall’ultima maratona di Ottawa. Compatto il gruppo di inseguitrici tra cui le azzurre di ultramaratona, la primatista italiana 50 km e 100 km su strada e più volte campionessa italiana 100 km su strada Federica Moroni (Atl Rimini Nord Santarcangelo) e il bronzo mondiale 100 km su strada Ilaria Bergaglio (Atl. Novese), rispettivamente capaci di 2h48’08” (Pisa 2021) e 2h49’34” (Pisa 2025) a cui si aggiunge la tedesca Severine Petersen (Laufverein ASV Freienfeld) con 2h48’18”.

Per le donne, in gara con il ruolo di 'lepre' chiamato a dettare il passo per provare il record del percorso femminile vi sarà Luca Parisi (SS Lazio Atl Leggera) che vanta il primato di 2h18’02” marcato a Valencia 2019.

I top runner mezza maratona

Tornano sulle strade di Verona, dove hanno collezionato la vittoria del Campionato Italiano di maratona Fidal del 2023 e quella della maratona 2024, rispettivamente, Francesco Agostini (Atl Casone Noceto) e Riccardo Mugnosso (ASD Sicilia Running Team), entrambi ex azzurri. Agostini vanta sulla distanza half marathon il primato di 1h04’41” firmato a Sovicille 2021 mentre Mugnosso lo precede con quello di 1h03’20” da Valencia 2019.

Per le donne torna a Verona, dopo il secondo posto alla Verona Run Fast dello scorso ottobre, la primatista nazionale di maratona Clementine Mukandanga (GS Orecchiella Garfagnana), capace di 1h10’03” a Roma nel 2022. In gara anche l'azzurra Alessia Tuccitto (Asd Imperiali Atletica), vincitrice della Eurospin Verona Run Marathon 2025.

Novità sul percorso e orari di partenza

Partenza da Piazza Bra – Corso di Porta Nuova alle 8.00 per gli atleti della mezza maratona (21km), alle 9.00 per i maratoneti (42km) e arrivo sul Liston in piazza Bra. La più grande novità di questa edizione è il passaggio, molto emozionante ed atteso, solo per chi correrà la mezza maratona o la maratona, all'interno dell'Anfiteatro Arena nel corso dell'ultimo chilometro, proprio prima di tagliare il traguardo sul Liston in piazza Bra.

Start alle 11.15 sempre da Corso di Porta Nuova per i partecipanti della Family Run con traguardo sito in piazzetta Mura Galieno, dietro Anfiteatro.

Piazza Bra - Corso di Porta Nuova si candidano a fare da cornice al fiume dei 15mila partecipanti, ma sarà solo uno dei punti del cuore di questo percorso che si snoderà lungo le piazze e le vie più belle e rinomate del centro storico come piazza Erbe, dichiarato Patrimonio Unesco.

La maratona come avvenuto negli ultimi anni sfilerà fino al Comune di San Martino Buon Albergo dove avverrà il passaggio all'interno della Caserma G. Duca dell'Esercito sede dell'85° Reggimento Addestramento Volontari. La grande novità è che a fare questa esperienza, per la prima volta, saranno anche gli atleti della mezza maratona.

Nuovi e affascinanti saranno il passaggio per la prima volta sul Ponte di Castelvecchio intorno al 18° chilometro e poi il passaggio per la prima volta all'interno di Porta Vescovo al 40° chilometro.

Lungo il percorso, tante le attivazioni, i punti musicali e il clima di festa che contribuiranno a dare ai runner nuova energia.

L’Expo Village raddoppia

La casa della 25^ Eurospin Verona Marathon si allarga, il Pala Magis di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia a Verona apre le porte del palazzetto, quest'anno lo spazio raddoppia e verrà utilizzata anche la Tensostruttura abbinata. Saranno oltre 60 gli stand espositivi, si assisterà al passaggio di 40mila visitatori che potranno approfittare delle ultime novità tecniche del settore running, partecipare ad eventi, convegni e talk sul palco principale, condividere momenti di impegno sociale, ritirare il proprio pettorale e kit gara.

L’altra novità è nell’apertura al pubblico che sarà ancora più ampia rispetto al passato. I partecipanti potranno accedervi già dalle ore 11.00 di venerdì 13 novembre, chiusura alle ore 20.00. Orario dalle 10.00 alle 20.00 per sabato 13 novembre e, per il solo ritiro pettorali e kit gara, dalle 6.30 alle 8.00 di domenica 15 novembre.