Che spettacolo l'Arena per la 25^ Eurospin Verona Run Marathon. Vincono Etiopia e Kenya con Dedefi e Chebichi

VERONA – Verona si è svegliata in una atmosfera di grande festa grazie ad un fiume incessante di 15mila runner che hanno colorato le strade e testimoniato l’epico e attesissimo ritorno del passaggio in Arena nel corso dell'ultimo chilometro. Una nuova pagina di storia tra la 25^ Eurospin Verona Run Marathon e la città di Verona, un traguardo certamente, ma anche un nuovo inizio di un futuro brillante grazie anche alla nuova coorganizzazione di Infront Italy con Gaac 2007 Veronamarathon Asd .

Il mondo ha corso a Verona, quasi 4mila stranieri provenienti da 121 nazioni estere, un palcoscenico d'eccezione con il percorso lungo le piazze e le vie più belle e rinomate del centro storico, dichiarato Patrimonio Unesco, come piazza Erbe e i nuovi e affascinanti passaggi sul Ponte di Castelvecchio e all'interno di Porta Vescovo.

La maratona, come avvenuto negli ultimi anni, è passata nel Comune di San Martino Buon Albergo, magico, emozionante, da brividi il passaggio all'interno della Caserma G. Duca dell'Esercito sede dell'85° Reggimento Addestramento Volontari.

Tanta musica lungo il percorso, un clima internazionale, emozioni, lacrime di gioia al traguardo, abbracci e sorrisi, il fascino della maratona trascina e trasporta. L’evento gode del patrocinio di Regione Veneto e del Comune di Verona e della collaborazione di Città Sane, del Comune di San Martino Buon Albergo, dell'Esercito, oltre ad essere un evento Silver Fidal ed inserito nei calendari internazionali Aims e World Athletics.

I risultati – maratona

E' l’etiope Abo Gelato Dedefi a festeggiare la medaglia d’oro della 25^ Eurospin Verona Run Marathon, dopo aver impresso un’accelerazione finale che lo ha portato a tagliare il traguardo in 2h12’03”. E' una volata indiavolata quella che porta il keniano Lengen Lorkurraru ad assicurarsi il secondo posto chiudendo la sua prova in 2h14’31”, con un solo secondo di vantaggio sul connazionale Vincent Kipsegechi Yator che completa il podio fermando il cronometro in 2h14’32”.

Sfiorato il primato femminile di gara, grazie alla prestazione della keniana Caroline Chebichi che oggi migliora il suo record personale di circa tre minuti, tagliando il traguardo in 2h29’40”, accompagnata dalla 'lepre' Luca Parisi (SS Lazio Atl Leggera). Dietro di lei l’etiope Addisalem Belay Tegegn che ha chiuso la sua prova in 2h30’27”. Più staccata la sua connazionale Birtukan Birhanu Abera, terza in 2h33’58”.

Primo italiano Luca Clara (ASD Gherdeina Runners) che, al debutto sulla distanza, ferma il cronometro in 2h20’34” in ottava posizione assoluta, mentre al femminile è Mara Galvani (Azzurra Garbagnatese) che con 2h44’46” sgretola il suo personale fatto segnare proprio qui, lo scorso anno, quando aveva conquistato la terza posizione assoluta.

In gara sulla distanza di maratona l’outsider e indomito atleta paralimpico categoria T51 Mauro Tomasi (Atl. Alto Garda e Ledro), che può contare sulla forza di un solo arto, quella del braccio destro. Sempre in pista con la sua speciale carrozzina con la quale finirà per fare il giro del mondo. Mauro è amico della maratona di Verona alla quale partecipa da diverse edizioni.

Al traguardo anche Lukáš Petrusek, atleta dilettante di origine ceca affetto da acondroplasia, una patologia congenita che gli ha impedito lo sviluppo corretto e avrebbe potuto persino impedirgli di camminare. Alto poco più di 140 cm, Lukáš ha corso ben 60 maratone, di cui 10 quest’anno, tutte sotto le 4 ore, un traguardo difficile per moltissimi, e che per Lukáš ancora di più perché si quantifica in oltre 130mila passi e una perdita di peso da 3 a 7 kg.

I risultati – mezza maratona

Esordio sulla distanza di mezza maratona per il Sindaco di Verona Damiano Tommasi, al traguardo in 2h17’57”: "E’ stata una bellissima esperienza, la prima volta per me, sono molto soddisfatto anche del fatto che siano state superate le criticità e che sia stato possibile il passaggio in Arena, un significato ancora più speciale visto che si tratta del 25esimo compleanno dell’evento”.

Gara che non ha riservato grandi sorprese con Riccardo Mugnosso (Asd Sicilia Running Team) che ha preso subito il comando per andare a vincere in 1h06’13”.

“Sono felicissimo, è stato veramente emozionante poter passare in Arena negli ultimi metri di gara e poi essere accolti dalla folla, qui a Verona avevo già vinto la maratona nel 2024, è una città che mi porta bene e tornerò” – ha dichiarato il vincitore Riccardo Mugnosso.

Più combattuta la lotta per le altre posizioni sul podio, spuntata da Marco Fontana Granotto (Atl. Insieme Verona), per lui la piazza d’onore in 1h06’57” mentre è terzo Francesco Agostini (Atl. Casone Noceto), qui vincitore del campionato italiano di maratona nel 2023, con il crono di 1h07’03”.

Per le donne a vincere è l’azzurra Alessia Tuccitto (Asd Imperiali Atletica), reduce dai Campionati Europei di maratona, qui vincitrice della maratona nel 2025 e seconda nel 2023, piazzamento che le valse il titolo di vicecampionessa italiana di maratona. Alessia termina la sua prova in 1h13’49” migliorando di 45 secondi il suo primato personale.

“Qui a Verona ho sempre centrato grandi risultati, questo nuovo percorso un po’ nervoso mi ha permesso di esprimermi al meglio, ho avuto anche la fortuna di trovarmi sempre in compagnia. Bellissimo il passaggio in Arena, sono molto emozionata perché oggi ho anche migliorato il mio personal best, sicuramente un effetto della preparazione ai campionati europei di maratona”, il commento di Alessia Tuccitto.

La piazza d’onore è di Chiara Lobba (1TO1 Sport Asd) che termina le sue fatiche in 1h18’00” migliorando il suo primato, ottenuto proprio qui nel 2024, di 1’44”. Il gradino più basso del podio è di Julia Kuen (Asd Atl Club 2000 Dobbiaco) che ferma il cronometro in 1h20’05”.

Family Run

Migliaia i partecipanti, famiglie, bambini, persone di tutte le età alla Eurospin Verona Family Run che hanno vissuto una mattinata di grande festa nel centro cittadino di Verona. Eurospin Verona Family Run è anche stata un’occasione di solidarietà, tanti hanno scelto di partecipare aderendo al programma charity che ha coinvolto Hellas Verona Foundation, Afro Med Association, APS Respiriamo Insieme, Centri Giovanili Don Mazzi, GRI Italia, Sport Senza Frontiere Onlus e Voci e Volti.

Coordinati dal Ten. Col. Martino Moriggi alla Eurospin Verona Family Run hanno partecipato anche 200 volontari dell’85° Rav. Caserma G. Duca.

Nel parterre di arrivo e premiazioni: Elisa De Berti, Presidente II commissione consiliare e Consigliere delegato alle infrastrutture della Regione del Veneto: Alberto Bozza, Consigliere Regionale del Veneto; Anna Leso, Consigliere Regionale del Veneto, Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy, Stefano Deantoni, Marketing Director Infront Italy.

Per il Comune di San Martino Buon Albergo presenti il Sindaco Giulio Furlani e l'Assessore allo Sport Andrea Aldegheri.

Ancora per gli organizzatori Lorenzo Benfenati, Senior Manager Infront Italy e Project Manager della maratona di Verona e Stefano Stanzial, Direttore Generale di Gaac 2007 Veronamarathon Asd.

Il Colonnello Emanuele Patalano comandante 85° Rav. Caserma G. Duca, Danny Cardone, Tenente Colonnello Vicecomandante 85° Rav. Caserma G. Duca, il Ten. Col. Martino Moriggi 85° Rav. Caserma G. Duca e Luigi Altamura, Comandante Polizia Locale.

Per gi sponsor Eurospin; Riccardo Clima, responsabile running Joma; Marco Piccolo, Responsabile Trail Joma, Ambra Mauri, Responsabile Marketing Avvera Finanziamenti, Beatrice Tunisi, Brand Communication Expert Hyundai Italia; Luca Mariotto, Dirigente AMIA e Sergio Baldo, Presidente Regionale Fidal.

Hanno detto

Il Sindaco di Verona Damiano Tommasi, al traguardo della mezza maratona in 2h17’57”: "E’ stata una bellissima esperienza, la prima volta per me, sono molto soddisfatto anche del fatto che siano state superate le criticità e che sia stato possibile il passaggio in Arena, un significato ancora più speciale visto che si tratta del 25esimo compleanno dell’evento”.

Elisa De Berti, Presidente II commissione consiliare e Consigliere delegato alle infrastrutture della Regione del Veneto: “Vedere i runner prepararsi dalle prime luci del mattino per correre questa edizione speciale della Verona marathon, il 25° compleanno, è stato bellissimo. La ciliegina sulla torta è stato il passaggio in Arena, è stato bello assistere alla soddisfazione degli atleti arrivati al traguardo, complimenti a tutti”.

Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy: «Il risultato record di questa 25esima edizione, raggiunto in pochi mesi, conferma la validità del percorso che stiamo portando avanti come organizzatori della maratona di Verona insieme a Gaac 2007 Veronamarathon Asd. Unire le nostre competenze nel management dei grandi eventi sportivi con la profonda esperienza e la passione di Gaac 2007 ha dato fin da subito un impulso decisivo alla manifestazione. Per Infront questo straordinario risultato rappresenta però solo un punto di partenza: crediamo fortemente nelle enormi potenzialità di Verona, una città unica e iconica che ha tutte le carte in regola per crescere ancora e affermarsi come appuntamento imprescindibile non solo per i runner italiani, ma soprattutto per il pubblico internazionale.»

“Buona la prima di questo evento in coorganizzazione con Infront Italy, una prima volta che coincide con un importante compleanno, il 25esimo, e che abbiamo potuto celebrare riproponendo il passaggio in Arena, emozioni speciali per i runner ma anche per noi che sentiamo di aver costruito una grande festa dello sport, per gli atleti, per i familiari per tutti noi e per la città di Verona che ha accolto migliaia di stranieri da 121 nazioni. Ci riempie di orgoglio il fatto che il nostro Sindaco di Verona Damiano Tommasi abbia corso la mezza maratona, diventando così il primo Sindaco a correre una delle nostre gare competitive.

Ringrazio la Caserma Duca per aver rinnovato questo sodalizio ed aver accolto quest’anno anche gli atleti della mezza maratona e per il grande supporto e per aver aggiunto un momento di solennità a tutto l’evento. Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Verona e di San Martino Buon Albergo, la Polizia Locale con il consueto eccellente lavoro con ben 98 uomini gestiti dal Comandante Luigi Altamura. Ancora un grande grazie a tutte le Istituzioni ed i partner che ci hanno supportato e hanno collaborato per realizzare questo spettacolo. Gli applausi, però, sono tutti per le centinaia di volontari che mettono a disposizione, impegno, passione e sorriso per permetterci di vivere una grande giornata di festa”, il commento del direttore di gara Stefano Stanzial.

«Raggiungere il record di partecipanti è una soddisfazione immensa, ma il vero segreto di questo traguardo sta nella straordinaria sinergia che abbiamo costruito insieme a Gaac 2007 Veronamarathon Asd . In pochi mesi di lavoro intenso si è creato un team affiatato, competente e guidato da un entusiasmo contagioso, capace di dare un grande boost alla Eurospin Verona Run Marathon. Questo risultato non è solo un numero, ma la dimostrazione di quanto una squadra unita possa alzare l’asticella e far crescere ulteriormente la manifestazione», fa sapere Lorenzo Benfenati, Senior Manager Infront Italy e Project Manager della maratona di Verona.

Il Commento del Colonnello Emanuele Patalano, Comandante dell'85º Reggimento Addestramento Volontari (RAV).

“Come 85° RAV abbiamo rinnovato la nostra vicinanza alla città e alla comunità veronese, partecipando attivamente a uno degli appuntamenti sportivi più significativi del territorio. La nostra presenza si è sviluppata in diversi momenti, l’apertura della Caserma «G. Duca» al passaggio degli atleti impegnati nella mezza maratona e nella maratona, le attività di supporto e accoglienza nelle griglie di partenza delle tre competizioni e in Arena, disponendosi lungo un suggestivo corridoio umano e la partecipazione in qualità di 180 atleti VFI alla Family Run, una presenza suggestiva perché gli atleti hanno corso in gruppo e intonando canti militari. La partecipazione alla Verona Run Marathon ha rappresentato un’importante occasione per testimoniare, ancora una volta, il legame tra l’Esercito e il territorio, valorizzando quei principi di disciplina, solidarietà, sacrificio e spirito di squadra che accomunano il mondo militare e quello sportivo”.

Cronaca gara maratona

Al primo controllo, al km 11.3, i keniani Lengen Lolkurraru, Naason Kipkorir Cheruiyot, Vincent Kipsegechi Yator e Mathew Kibiwot Sang, gli etiopi Tesema Midegiso Gobena, Abo Gelato Dedefi e Desta Utura Gedo, e l’italiano Daniele Farronato, transitano compatti in poco più di 35’.

Al km 30 si assiste ad una variazione, con l’etiope Gobena che transita in 1h32:34, inseguito dal connazionale Dedefi, secondo in 1h33:05 e dal gruppo costituito dai keniani Lolkurraru e Kibiwot che con l’etiope Gedo transitano in 1h33:12. Primo per l’Italia è Luca Clara in settima posizione assoluta in 1h39:55.

Per le donne, il passaggio al km 11.3 vede le etiopi Addisalem Belay Tegegn e Birtukan Birhanu Abera e la keniana Caroline Chebichi in 40’05”. Prima portacolori nazionale e quinta assoluta è Mara Galvani (Azzurra Garbagnatese) in 43’51”. Al km 30, compatto il gruppo di testa con la keniana Chebichi e le etiopi Tegegn e Abera in 1h47:12. Prima italiana e quarta assoluta Mara Galvani in 1h56:53.

Cronaca gara mezza maratona

Al passaggio al km 11 guida Riccardo Mugnosso in 36:13 tallonato da Marco Fontana Granotto a sua volta spalla a spalla con Francesco Agostini, entrambi con il crono di 36:36.

Posizioni congelate al km 14 dove Mugnosso transita in 45:35 con i due inseguitori in 46:07.

Per le donne è Alessia Tuccitto a farsi trovare per prima con il crono di 40:18, con un buon vantaggio su Chiara Lobba e Julia Kuen che fanno segnare 42:51.

Anche per le donne, al km 14.4 Tuccitto in testa in 50:48 seguita da Lobba in 53:57 che aumenta il distacco su Kuen, terza in 54:15.

Prossimi appuntamenti

Gli organizzatori danno appuntamento alla Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K/Relay/Family Run di domenica 14 febbraio 2027. Le iscrizioni online sono aperte fino a mercoledì 10 febbraio 2027, salvo raggiungimento anticipato del numero massimo.

Sono già aperte con un prezzo speciale solo per pochi giorni le iscrizioni online alla Eurospin Verona Run Marathon di domenica 21 novembre 2027.

GAAC 2007 Veronamarathon ASD dà appuntamento a domenica 20 dicembre 2026 con la Christmas Run Verona. Le iscrizioni online sono aperte fino a mercoledì 16 dicembre 2026, salvo raggiungimento anticipato del numero massimo.