È sold out la Powerade Milano Half Marathon di FollowYourPassion, domenica 22 novembre la carica di 20mila runner

MILANO – A sei giorni dal via, la Powerade Milano Half Marathon è sold out: domenica 22 novembre saranno 20mila i runner sulla linea di partenza, un nuovo record, con 5mila iscritti in più rispetto ai 15mila dello scorso anno.

La manifestazione chiude le Running Series e il circuito FollowYourPassion 2026 organizzato da MG Sport, un evento che gode del patrocinio di Comune di Milano e Confcommercio Milano e del contributo di Regione Lombardia.

La mezza maratona più giovane

Il dato che colpisce di più è l’età. Il 54% degli iscritti ha meno di 35 anni e la fascia più numerosa, con il 40%, è quella tra i 25 e i 34 anni. A questi si aggiunge un 13% di giovanissimi tra i 19 e i 24 anni, la Generazione Z che sta scoprendo la corsa su strada. Per anni il running è stato associato a un pubblico più maturo. Oggi invece la linea di partenza della Milano Half Marathon racconta un movimento che si rinnova: per i più giovani la corsa è un modo di stare insieme, di vivere la città e di raccontarsi, tra crew, community e social. L’età non è un limite neppure per chi corre da più tempo.

I più esperti al via sono Giovanni Cacchi e Christian Dachuna, nati nel 1940, e tra le donne Laura Maggi e Honor Fetherston, nate nel 1954.

Una gara internazionale

La metà degli iscritti arriva dall’estero, da circa 125 Paesi. Le nazioni più rappresentate sono Francia, Germania, Svizzera, Gran Bretagna e Spagna, mentre i runner partiti da più lontano vengono da Nuova Zelanda, Australia e Cile. Le donne sono il 35% dei partecipanti.

Le distanze e il percorso

Si corrono la 21,097 km e la 10 km competitive Fidal, quest’ultima anche in modalità non competitiva, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico. I primi a partire, alle 8.45, saranno gli atleti della mezza maratona inseriti in griglia élite, griglia 1, 2 e 3, cui seguiranno, alle ore 9.00, gli atleti della 21km delle griglie 4 e 5 e gli iscritti alla 10 km.

Partenza e arrivo da viale Eginardo, presso CityLife, su un tracciato liscio e filante, con soli 40 metri di dislivello positivo, a caccia di emozioni e prestazione nella cornice dei luoghi simbolo della città: corso Sempione, il Castello Sforzesco, Porta Venezia, piazza della Scala, Duomo, San Babila, Porta Romana, la Darsena e Porta Vercellina.

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Sul percorso, le band di Rockin’1000, la multiband Official Music Partner, The Biggest Rock Band on Earth che rinnova la collaborazione con l’evento dopo il successo dello scorso anno, pronti a suonare per gli atleti, dal primo all’ultimo, ma anche a chi si unirà per fare il tifo.

ChangeToRun, con Fiona May per la sicurezza delle runner

La Powerade Milano Half Marathon sarà il palcoscenico del lancio di ChangeToRun, l’app gratuita nata dall’impegno di Fondazione Salomon e dell’associazione ChangeTheGame per proteggere da ogni forma di violenza le donne che corrono nelle aree metropolitane. Testimonial del progetto è Fiona May, campionessa del mondo di salto in lungo. Il progetto verrà presentato venerdì 20 novembre, dalle 11.00 alle 12.30, sul palco dell’Expo Village all’Allianz MiCo.

L’app si basa su una community attiva e solidale: chi la usa segnala pericoli e situazioni che possono compromettere la sicurezza lungo i percorsi urbani. Gli obiettivi sono due: rendere le runner più libere di allenarsi in città e raccogliere dati utili al dialogo con istituzioni e amministrazioni locali. Che il tema sia urgente lo conferma un sondaggio condotto da ChangeToRun durante le principali maratone italiane, con un questionario elaborato dalla Sapienza Università di Roma. Il 58,7% delle intervistate dice di aver subìto molestie durante la corsa outdoor e il 70% di aver cambiato le proprie abitudini per sentirsi più sicura. FollowYourPassion mette al servizio del progetto la propria community, tra le più ampie del running italiano, per amplificarne la portata e sensibilizzare il pubblico.

Il programma: venerdì 20 e sabato 21 novembre

Il weekend della Powerade Milano Half Marathon comincia venerdì 20 novembre con l’apertura dell’Expo Village all’Allianz MiCo - Fiera Milano Congressi, Gate 7 (viale Ludovico Scarampo). L’Expo Village sarà aperto venerdì 20 dalle 10.00 alle 19.00 e sabato 21 dalle 9.00 alle 19.00 per il ritiro di pettorali e pacchi gara. Sabato la mattinata si aprirà alle 10.30 con la Shakeout Run di On e si chiuderà con il Soft Clubbing dedicato a Follow Your Crew, il progetto che ha portato a Milano oltre 35 crew da tutta Italia e non solo.

Nel pomeriggio, sul palco dell’Expo, verranno presentati i top runner e i pacer ufficiali vestiti da On.

Il programma: domenica 22 novembre

Domenica 22 novembre non sarà possibile ritirare il pettorale. La giornata comincerà presto: alle 7.15 aprirà il deposito borse, alle 7.45 partirà il warm up e alle 8 apriranno le griglie. Alle 8.40 scatterà il countdown con i robot HONOR e alle 8.45, con uno sparo di coriandoli, il via della 21 km, seguito alle 9.00 dalla partenza della 10 km. I primi arrivi sono attesi intorno alle 9.30 per la 10 km e alle 9.45 per la mezza maratona. Le premiazioni assolute si terranno al MiCo alle 10.30 per la 10 km e alle 10.50 per la 21 km, mentre alle 11.30 si scatterà la foto ufficiale delle Running Series. Dalle 10.00 alle 13.00, al piano 0 dell’Allianz MiCo, la festa continuerà con l’After Party, aperto a tutti, con musica e intrattenimento.

Running Series

Dopo Bergamo21 a febbraio e la Monza Half Marathon il 4 ottobre nel Tempio della Velocità, le Running Series 2026 di FollowYourPassion si chiudono a Milano.

Chi completa tutte e tre le tappe conquista la medaglia speciale Running Series 2026. Per i runner che partecipano alla distanza della mezza maratona in tutti e tre gli eventi è prevista anche una t-shirt celebrativa dedicata.