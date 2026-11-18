Runner provenienti da 125 nazioni del mondo, tra questi vi sarà un protagonista d’eccezione: il robot umanoide HONOR Robotics D1, pronto a portare una nuova dimensione dell’innovazione nel mondo del running.

Già protagonista della Beijing Yizhuang Half-Marathon & Humanoid Robot Half-Marathon 2026, il robot arriverà a Milano per percorrere 1,5 km in una speciale dimostrazione fuori gara, mostrando al pubblico le potenzialità della robotica avanzata e dell’intelligenza artificiale applicata al movimento. I robot saranno due, HONOR Robot D1 Flash che correrà e Robot A1 Vita Boy che invece sarà presente nel parterre di partenza e arrivo.

Le prestazioni del robot testimoniano i progressi raggiunti da HONOR nel campo della robotica umanoide: ha registrato un tempo di 8,83 secondi nei 100 metri, raggiungendo una velocità massima di 14,5 metri al secondo, e ha completato i 400 metri in 40,6 secondi nella batteria preliminare. Risultati che si accompagnano a un design futuristico ispirato all’estetica mecha, a un sistema di propulsione ad alte prestazioni e a tecnologie avanzate di percezione, navigazione autonoma e controllo del movimento, che gli consentono di combinare velocità, stabilità e adattabilità a diverse tipologie di terreno.

La sua presenza alla Powerade Milano Half Marathon accende i riflettori sull’Embodied AI, la nuova frontiera dell’intelligenza artificiale che porta le capacità digitali nel mondo fisico, consentendo alle macchine di percepire, comprendere e interagire con l’ambiente circostante attraverso il movimento. Un incontro tra sport e tecnologia che riflette la visione di HONOR di superare i confini dell’innovazione, esplorando nuove possibilità di interazione tra esseri umani e tecnologia.

«Portare il robot umanoide HONOR Robotics D1 alla Powerade Milano Half Marathon significa far incontrare due mondi apparentemente lontani, quello della corsa e quello della robotica, ma accomunati da una continua ricerca di innovazione e superamento dei limiti», commenta Pier Giorgio Furcas di HONOR Italia. «Con questa dimostrazione vogliamo offrire al pubblico uno sguardo concreto sul futuro dell'intelligenza artificiale, mostrando come la tecnologia possa evolvere fino a muoversi e interagire con il mondo che ci circonda. Per noi è un modo per raccontare l'innovazione attraverso esperienze capaci di sorprendere, ispirare e aprire nuove possibilità».

«Avere HONOR Robotics D1 alla partenza della Powerade Milano Half Marathon è un modo per raccontare cosa vogliamo che sia questa gara: un evento che guarda avanti», dichiara Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport. «Domenica 20mila runner da tutto il mondo condivideranno la linea di partenza con un robot umanoide, ed è un’immagine che dice molto di come lo sport stia cambiando. La corsa resta un gesto semplice e profondamente umano, ma oggi sa dialogare con la tecnologia e l’innovazione, e farlo davanti al pubblico di Milano, nel giorno della nostra festa più grande, ci rende particolarmente orgogliosi. Ringraziamo HONOR per aver scelto la nostra manifestazione per il primo appuntamento fuori dall’Asia».

Le distanze e il percorso

Domenica 22 novembre a Milano si corrono la 21,097 km e la 10 km competitive Fidal, quest’ultima anche in modalità non competitiva, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico. I primi a partire, alle 8.45, saranno gli atleti della mezza maratona inseriti in griglia élite, griglia 1, 2 e 3, cui seguiranno, alle ore 9.00, gli atleti della 21km delle griglie 4 e 5 e gli iscritti alla 10 km.

Partenza e arrivo da viale Eginardo, presso CityLife, su un tracciato liscio e filante, con soli 40 metri di dislivello positivo, a caccia di emozioni e prestazione nella cornice dei luoghi simbolo della città: corso Sempione, il Castello Sforzesco, Porta Venezia, piazza della Scala, Duomo, San Babila, Porta Romana, la Darsena e Porta Vercellina.

Sarà possibile seguire in tempo reale i propri amici e familiari, si invita a consultare il sito.

Sul percorso, le band di Rockin’1000, la multiband Official Music Partner, The Biggest Rock Band on Earth che rinnova la collaborazione con l’evento dopo il successo dello scorso anno, pronti a suonare per gli atleti, dal primo all’ultimo, ma anche a chi si unirà per fare il tifo.

Il programma: venerdì 20 e sabato 21 novembre

Il weekend della Powerade Milano Half Marathon comincia venerdì 20 novembre con l’apertura dell’Expo Village all’Allianz MiCo - Fiera Milano Congressi, Gate 7 (viale Ludovico Scarampo). L’Expo Village sarà aperto venerdì 20 dalle 10.00 alle 19.00 e sabato 21 dalle 9.00 alle 19.00 per il ritiro di pettorali e pacchi gara. Sabato la mattinata si aprirà alle 10.30 con la Shakeout Run di On e si chiuderà con il Soft Clubbing dedicato a Follow Your Crew, il progetto che ha portato a Milano oltre 35 crew da tutta Italia e non solo.

Nel pomeriggio, sul palco dell’Expo, verranno presentati i top runner e i pacer ufficiali vestiti da On.

Il programma: domenica 22 novembre

Domenica 22 novembre non sarà possibile ritirare il pettorale. La giornata comincerà presto: alle 7.15 aprirà il deposito borse, alle 7.45 partirà il warm up e alle 8 apriranno le griglie. Alle 8.40 scatterà il countdown con i robot HONOR e alle 8.45, con uno sparo di coriandoli, il via della 21 km, seguito alle 9.00 dalla partenza della 10 km. I primi arrivi sono attesi intorno alle 9.30 per la 10 km e alle 9.45 per la mezza maratona. Le premiazioni assolute si terranno al MiCo alle 10.30 per la 10 km e alle 10.50 per la 21 km, mentre alle 11.30 si scatterà la foto ufficiale delle Running Series. Dalle 10.00 alle 13.00, al piano 0 dell’Allianz MiCo, la festa continuerà con l’After Party, aperto a tutti, con

Programma specifico Honor per i robot

Venerdì pomeriggio 20 novembre e sabato 21 i due robot di Honor saranno presso l’Expo Village.

Domenica: il robot umanoide HONOR Robot D1 Flash dalle ore 8.15 sarà in zona partenza pronto a partire alle ore 8.45 in una corsia speciale dedicata insieme ai runner della half marathon. Percorrerà circa 1,5km dove troverà un suo speciale traguardo.

Robot A1 Vita Boy sarà in zona partenza e arrivo e pronto ad effettuare delle premiazioni.

Alle ore 11.00 vi sarà presso l’Expo VIllage Mi.Co un Meet&Greet speciale con i rappresentanti dei media.

Running Series

Con la Powerade Milano Half Marathon si completano le Running Series 2026 di FollowYourPassion, il percorso che unisce tre differenti esperienze di corsa in tre città simbolo.

Dopo Bergamo21, disputata a febbraio, il circuito è approdato il 4 ottobre nel Tempio della Velocità con Monza Half Marathon e si chiuderà domenica 22 novembre a Milano.

Chi completa tutte e tre le tappe conquista la medaglia speciale Running Series 2026. Per i runner che partecipano alla distanza della mezza maratona in tutti e tre gli eventi è prevista anche una t-shirt celebrativa dedicata.

Tre città, tre esperienze differenti e un unico percorso che accompagna la community FollowYourPassion lungo l’intera stagione.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono chiuse per sold out.