Tra gli uomini c'è la sfida tra Yohanes Chiappinelli e Oscar Chelimo, nelle donne Regina Wambui Ndungu e Eva Cherono, una doppia coppia di assi che, insieme ad un cast altrettanto eccellente, andrà a caccia di onori, nel mirino anche il nuovo record della gara.

I top runner mezza maratona - Uomini

Tra i 20mila partecipanti a caccia di emozioni, di una giornata di sport, di un nuovo personal best e di vivere Milano da un altro punto di vista, ci sono anche quanti puntano ad una posizione di prestigio, magari sul podio, e possibilmente anche con un crono finale sotto il muro dell’ora.

Il nuovo record della gara potrebbe segnarlo l’ugandese Oscar Chelimo (Atl. Casone Noceto), medaglia d’argento agli African Youth Games 3000m 2018, bronzo al World Cross Country Championships U20 2019, bronzo ai Mondiali 5000m 2019 e che ha da poco ritoccato il suo primato personale sulla distanza concludendo la mezza maratona di Lisbona in 1h00’12”.

Lo aiuteranno in questo compito l’eritreo Mogos Solomon Shumay, 6° ai Campionati mondiali U20 10000m 2016 e già capace del crono di 1h00:40 a Milano, nel 2018, così come l’azzurro Yohanes Chiappinelli (CS Carabinieri) al rientro alle competizioni dopo un lungo infortunio.

Chiappinelli, ex primatista nazionale di maratona, era già stato al via a Milano un anno fa, ma non aveva concluso la gara per un piccolo infortunio. L'azzurro vanta nel suo palmares il titolo di campione europeo U20 3000s 2015, campione europeo U23 3000s 2017, campione europeo dei 3000 siepi nel 2018 e il sesto posto ai mondiali di maratona nel 2025. Sui 21,097km porta in dote il primato personale di 1h00’50” dalla mezza di Valencia del 2024.

Ancora Uganda con la coppia Alex Kiplangat e Titus Musau, entrambi hanno recentemente centrato un nuovo primato personale, rispettivamente di 1h01:38 a Lisbona e 1h01’50” a Venlo.

Il secondo gruppo di inseguitori è costituito dal burundese Thierry Irakoze, spalla a spalla con il Campione Italiano di Maratona in carica, Ademe Cuneo (Cosenza K42), che potranno approfittare della situazione per migliorare i crono di 1h03:05 (Copenaghen 2026) e 1h03:09 (Riga 2023).

Ad una manciata di secondi, il francese Julian Ranc (1h03:21 - Parigi 2026) e gli azzurri dei campionati europei di cross Riccardo Martellato (Assindustria Sport) e Francesco Da Vià (GP Parco Alpi Apuane) che si presentano al via con i primati di 1h03:36 (Barcellona 2026) e 1h03:56 (Cremona 2025).

Al debutto sulla distanza l’eritreo Abderezak Suleman (CUS Pro Patria Milano), campione nazionale 1500m 2021 e 2022, campione nazionale 800m 2021 e 2022 e primatista nazionale U20 800m, capace di 27’49” alla 10 km di Castellon nel 2024 e il keniano Victor Kimosop (29:40 - Tamana 2019).

Le top runner mezza maratona – Donne

Anche le donne sono chiamate ad un compito speciale, quello di fermare il cronometro vicino a 1h07’00”, un obiettivo possibile grazie anche al percorso totalmente piatto di Milano.

La più quotata è la keniana Regina Wambui Ndungu che a Lisbona si è avvicinata a questo obiettivo terminando le sue fatiche in 1h07’10”. Potrà accompagnarsi alla sua connazionale Eva Cherono, già 7^ ai Giochi Commonwealth 5000m 2018 e 8^ ai campionati del mondo di cross 2019, che a New Delhi, nel 2020, ha firmato la sua migliore prestazione di 1h07’18”.

Più staccata la keniana Jedidah Jepkemoi Sang, quest’anno già capace di 1h09’00” a Madrid. Accanto a lei Giovanna Epis (CS Carabinieri), appena rientrata dalla maratona di New York dove ha chiuse le sue fatiche nell’ottima undicesima posizione. L’azzurra vanta i titoli di campionessa italiana mezza maratona 2021, Campionessa italiana maratona 2020 e 2023, la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo in mezza maratona 2022, e proverà a migliorare il suo miglior crondo sulla distanza di 1h10:15, fatto segnare a Crema nel 2022.

Nel terzo gruppo di inseguitrici ci sono l’azzurra Aurora Bado (CS Carabinieri), campionessa europea U23 10000m nel 2023, anno in cui ha anche realizzato il suo primato di 1h12’33” a Berlino e la keniana Caren Chebet, che porta in dote il primato di 1h13’13” all’ultima mezza di New Delhi.

Tra le atlete da tenere d’occhio anche la portoricana Paola Ramos, bronzo ai campionati NACAC 10000m 2019 e 4^ nel 2022.

Al debutto sulla distanza con la promessa di sorprendere la gibutiana Samiya Hassan Nour, bronzo ai Giochi Francofoni 10000m 2023, bronzo ai campionati africani 5000m 2024, argento ai campionati africani 5000m 2026, 8^ ai campionati del mondo 5km 2026 nonché primatista nazionale 5000m, 10000m, 10 km, distanza sulla quale ha il primato di 30’37” a Brasov 2026.

I top runner 10 km

Anche la gara da 10 km si preannuncia interessante, con tanti atleti che hanno già conquistato podi nelle gare firmate FollowYourPassion.

Il più quotato è l’azzurro di mezzofondo e coppa Europa Alberto Mondazzi (Atl. Casone Noceto), già vincitore di questa manifestazione nel 2024 così come dell’analoga gara a Monza, nello stesso anno e che quest’anno, a Valencia, ha migliorato il suo primato fermando il cronometro a 28:00.

Subito dietro c’è lo svedese David Nilsson, Campione Nazionale 10 km 2020 e 2024 e di maratona 2021, con il crono di 28:13 a Dresda, nel 2020. Un po’ più staccati gli azzurri di corsa in montagna Nikolas Loss (ASD Sicilia Running Team) e Andrea Elia (La Recastello) capaci di 28:56 e 29:38, entrambi lo scorso anno a Valencia. Elia conosce bene le gare del circuito FollowYourPassion, come provano il 3° posto alla 10k di Bergamo nel 2024 ed il 4° quest’anno.

Per le donne sembra essere una partita a due tra la campionessa nazionale 3000s del 2025 Gaia Colli (CS Carabinieri) e la tedesca Tabea Themann che vantano, rispettivamente, i primati di 32:47 e 32:55.

Netto il vantaggio sulle valide Federica Cerutti (Atl. Casone Noceto) e Roberta Vignati (Atl. BS 1950), che hanno firmato i crono di 35:21 (Grado 2026) e 35:22 (Monza 2026). Per la Vignati il primato personale coincide anche con la vittoria dell’ultima edizione in ottobre della Monza Half Marathon, sempre gara FollowYourPassion, sulla distanza di 10 km.

Il programma: venerdì 20 e sabato 21 novembre

Il weekend della Powerade Milano Half Marathon comincia venerdì 20 novembre con l’apertura dell’Expo Village all’Allianz MiCo - Fiera Milano Congressi, Gate 7 (viale Ludovico Scarampo). L’Expo Village sarà aperto venerdì 20 dalle 10.00 alle 19.00 e sabato 21 dalle 9.00 alle 19.00 per il ritiro di pettorali e pacchi gara. Sabato la mattinata si aprirà alle 10.30 con la Shakeout Run di On e si chiuderà con il Soft Clubbing dedicato a Follow Your Crew, il progetto che ha portato a Milano oltre 35 crew da tutta Italia e non solo.

Nel pomeriggio, sul palco dell’Expo, verranno presentati i top runner e i pacer ufficiali vestiti da On.

Il programma: domenica 22 novembre

Domenica 22 novembre non sarà possibile ritirare il pettorale. La giornata comincerà presto: alle 7.15 aprirà il deposito borse, alle 7.45 partirà il warm up e alle 8 apriranno le griglie. Alle 8.40 scatterà il countdown con i robot HONOR e alle 8.45, con uno sparo di coriandoli, il via della 21 km, seguito alle 9.00 dalla partenza della 10 km.

I primi arrivi sono attesi intorno alle 9.30 per la 10 km e alle 9.45 per la mezza maratona. Le premiazioni assolute si terranno al MiCo alle 10.30 per la 10 km e alle 10.50 per la 21 km, mentre alle 11.30 si scatterà la foto ufficiale delle Running Series. Dalle 10.00 alle 13.00, al piano 0 dell’Allianz MiCo, la festa continuerà con l’After Party, aperto a tutti.

Programma specifico Honor

Venerdì pomeriggio 20 novembre dalle 15.00 e sabato 21 i due robot di Honor saranno presso l’Expo Village. Domenica: il robot umanoide HONOR Robot D1 Flash dalle ore 8.15 sarà in zona partenza pronto a partire alle ore 8.45 in una corsia speciale dedicata insieme ai runner della half marathon. Percorrerà circa 1,5km dove troverà un suo speciale traguardo.

Robot A1 Vita Boy sarà in zona partenza e arrivo e pronto ad effettuare delle premiazioni.

Alle ore 11.00 vi sarà presso l’Expo VIllage Mi.Co un Meet&Greet speciale con i rappresentanti dei media.

Running Series

Con la Powerade Milano Half Marathon si completano le Running Series 2026 di FollowYourPassion, il percorso che unisce tre differenti esperienze di corsa in tre città simbolo.

Dopo Bergamo21, disputata a febbraio, il circuito è approdato il 4 ottobre nel Tempio della Velocità con Monza Half Marathon e si chiuderà domenica 22 novembre a Milano.

Chi completa tutte e tre le tappe conquista la medaglia speciale Running Series 2026. Per i runner che partecipano alla distanza della mezza maratona in tutti e tre gli eventi è prevista anche una t-shirt celebrativa dedicata.

Tre città, tre esperienze differenti e un unico percorso che accompagna la community FollowYourPassion lungo l’intera stagione.