TORINO – Manca poco più di una settimana alla FIAT Torino City Marathon , in programma domenica 29 novembre, e il totale degli iscritti supera quota 10.000: a oggi i maratoneti sono più di 4.000, la FIAT Torino City Half Marathon vola verso i 5.000 e la FIAT Torino City Run , la prova non competitiva di circa 5 km in programma sabato 28 novembre, registra già più di 1.000 al via. Numeri già da record e destinati a salire ulteriormente: le iscrizioni online resteranno aperte fino a venerdì 20 novembre. Sarà poi possibile iscriversi al Marathon Village, allestito a Green Pea, venerdì 27 e sabato 28 novembre.

Dai 400 metri ai 42,195 km: Davide Re debutta in maratona

Tra i volti al debutto sulla distanza c’è quello di Davide Re. Due Olimpiadi, Tokyo 2020 e Parigi 2024, una carriera internazionale nei 400 metri e un primato italiano, quello dei 44”77 stabilito nel 2019 e rimasto imbattuto fino al 2024. Davide Re, classe 1993, ha corso per anni ai massimi livelli dell’atletica, prendendo parte anche alla staffetta 4x400 che ai Giochi di Tokyo ha stabilito il record italiano.

Ora si prepara a misurarsi con una distanza completamente diversa: il 29 novembre sarà al via della sua prima maratona.



L'arrivo sulla strada è stato quasi casuale. Nell’ottobre 2025, durante il viaggio di nozze, il suo migliore amico lo ha chiamato proponendogli di partecipare alla mezza maratona di Milano: «Con noi ci sarebbe stato un amico comune. Mancava un mese e mezzo e io, fino a quel momento, non avevo corso più di un chilometro di fila. Tornato dal viaggio di nozze mi sono impegnato e così, proprio un anno fa, ho tagliato il mio primo traguardo in una 21,097 km».



Dopo quella prima esperienza, i tre amici hanno deciso di allungare ancora, partecipando quest’anno alla 30 km della Cortina-Dobbiaco. A quel punto è stato Re a proporre un passo ulteriore: la maratona: «Una sfida che affronterò da solo visto che tutti e due si sono tirati indietro». Un mese fa il rodaggio alla 30 km della Reggia di Venaria, ora l’appuntamento con i 42,195 km di Torino.

Perché Torino: il debutto a casa

Milanese di nascita, Davide Re vive a Torino da diversi anni: «Torino è la mia città: ho comprato casa, nel 2025 ho ripreso l’Università, Facoltà di Medicina, e qui sto per diventare papà. A giorni nascerà Olimpia. Il nome l’ha scelto mia moglie, a me è piaciuto. Tengo a precisarlo, altrimenti sembrerebbe autoreferenziale (ride)».

Tra tirocinio universitario, trasloco e l’arrivo imminente della bambina, la preparazione non è stata sempre regolare. «All’inizio puntavo a scendere sotto le 3 ore e mezza. Poi, mi sono un po’ arenato, non riuscivo più ad allenarmi come avrei voluto. Nell’ultimo mese, però, ho ritrovato un po’ di continuità: non so cosa succederà dal 33° chilometro in poi, perché non ci sono mai arrivato, ma sono fiducioso di poter chiudere sotto il mio crono-obiettivo. Correre a Torino è bellissimo, sarà la mia prima e probabilmente unica maratona: stringiamo i denti e portiamola a casa.»



Al traguardo di piazza Castello, Re potrà anche suonare il First Marathon Buzzer. Sarà inoltre tra gli atleti in corsa per il Gran Premio LA STAMPA, riconoscimento riservato al primo esordiente che taglierà il traguardo della 42,195 km.

La preparazione e il confronto con i 400 metri

Nella prima fase della preparazione Re si è affidato alla guida tecnica di Thomas Cordazzi. Negli ultimi tempi, però, ha scelto di gestire gli allenamenti in autonomia, soprattutto per riuscire a conciliarli con gli impegni universitari e familiari: «Non riuscivo più a rispettare le sue tabelle, sarebbe stato inutile».



Il passaggio dai 400 metri alla maratona ha cambiato anche il modo di affrontare la fatica. Nello sprint il lavoro è concentrato in pochi secondi; nella corsa lunga, invece, la tenuta mentale diventa parte integrante della prestazione: «Nei 400 metri il blocco è muscolare, arrivi in acido lattico ma la testa ti spinge fino al traguardo. Nei lunghi della maratona, invece, le gambe girano ma è la testa che fa fatica a restare concentrata così a lungo: durante gli allenamenti da oltre due ore è stato davvero duro».

Partenze, orari e servizi

Domenica 29 novembre maratona e mezza maratona partiranno insieme alle 8.30 da piazza Vittorio Veneto, preceduti da un’apripista d’eccezione, la FIAT 500 Hybrid, modello progettato a Torino e prodotto nello stabilimento di Mirafiori. I runner condivideranno i primi 20 chilometri del percorso, prima di imboccare le rispettive direzioni.



Per i maratoneti il traguardo sarà in piazza Castello, dopo un percorso pianeggiante che attraverserà il Parco del Valentino e la zona del Lingotto, con passaggi anche nei territori di Moncalieri, Beinasco e Nichelino, prima del rientro verso il centro di Torino.



La FIAT Torino City Half Marathon si concluderà invece al Centro Commerciale I Viali di Nichelino. Qui i partecipanti troveranno spogliatoi, ristori solidi e liquidi, tè caldo offerto da I Viali, musica e premiazioni. Per agevolare gli spostamenti, in collaborazione con GTT saranno attive navette tra Nichelino e il centro città: al mattino presto chi parcheggerà nell’area sotterranea gratuita del centro commerciale potrà raggiungere la partenza in piazza Vittorio Veneto. Le navette lasceranno gli atleti in Largo Bertola adiacente piazza Castello ove potranno lasciare le loro borse sui bilici preposti per il trasporto e da lì raggiungere la partenza percorrendo via Po. Al termine della gara, i runner potranno ritirare le loro sacche direttamente all’arrivo della mezza maratona e riutilizzare le navette per rientrare in centro per seguire l’arrivo della maratona.

La FIAT Torino City Run si correrà invece sabato 28 novembre, con partenza alle 10.30 dal Parco del Valentino. Il percorso, un anello di circa 5 km con partenza e arrivo davanti al Castello del Valentino, è aperto a runner, famiglie e camminatori. La manifestazione, anche quest’anno, ha un obiettivo solidale: 5 euro di ogni iscrizione saranno devoluti alle attività di cura e ricerca di INOC – Istituto Nazionale Oncologico di Candiolo, a sostegno della Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro. Al fianco dell’iniziativa ci sarà Santander, charity partner dell’evento, che rinnova una collaborazione avviata nel 2022 e che ha già permesso di raccogliere oltre 60.000 euro.

Tutte le informazioni su torinocitymarathon.it

Credits: Colombo/Fidal