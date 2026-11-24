FIRENZE – E’ stata presentata presso il Palagio di Parte Guelfa di Firenze la 42^ Estra Firenze Marathon in programma domenica 29 novembre, gara organizzata da Maratona di Firenze SSDRL, inserita nel calendario internazionale AIMS e su percorso omologato Fidal. L’evento ha annunciato il sold out sulla distanza regina già a fine agosto, quando è stata raggiunta la quota massima di 13mila partecipanti, 50% dei quali stranieri, tra questi le maratonete contano per ben il 27%.

Alla gara regina si affiancano altri eventi, a partire dalla mattina di sabato 28 novembre, quando saranno al via la 3x7k Fiorentina Charity Run Powered by Firenze Marathon, staffetta solidale, e la San Benedetto Ginky Family Run, la festa di famiglie e bambini. Entrambe le manifestazioni, a carattere non competitivo e dunque adatte a tutti, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico, si svolgeranno presso l’Ippodromo del Visarno, all’interno del Parco delle Cascine. Presente alla conferenza Carlo Meli, direttore dell'Ippodromo del Visarno.

Domenica 29 novembre si correrà anche la Garmin 10K Firenze Marathon, giunta alla terza edizione. La casa della 42^ Estra Firenze Marathon sarà, ancora una volta, l'Expo Village presso la storica stazione della Leopolda.

Una sintesi della Estra Firenze Marathon sarà trasmessa in differita su Rai Sport HD lunedì 30 novembre alle 22.50 con telecronaca di Luca di Bella.

Presenti in sala

Non è riuscito a essere presente ma da sempre è vicino alla maratona di Firenze. Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana ha mandato il suo messaggio: “La 42esima edizione della Estra Firenze Marathon è una grande festa per Firenze e per tutta la Toscana. Vedere 20mila persone al via, con il tutto esaurito già ad agosto e metà degli iscritti dall’estero, è una nuova conferma della forza di un evento capace di unire l’eccellenza agonistica al fascino del nostro patrimonio artistico. Correre tra i monumenti di Firenze resta qualcosa di speciale. Un plauso agli organizzatori e ai volontari per aver valorizzato anche la vocazione più inclusiva e solidale dello sport, dalle famiglie ai bambini fino ai MaratonAbili, portando ancora una volta l’energia e l’accoglienza della Toscana nel mondo”.

Letizia Perini Assessora Sport e Politiche Giovanili: “La Estra Firenze Marathon è uno degli eventi che meglio raccontano la nostra città: aperta al mondo, capace di accogliere e di unire le persone. Quasi 20mila partecipanti nelle diverse manifestazioni in programma, con una presenza internazionale che supera il 50%: numeri che confermano il prestigio raggiunto da questo appuntamento. Ma il suo successo non si misura soltanto con i record e i tempi al traguardo. Si misura anche nella partecipazione dei bambini, delle famiglie, delle persone con disabilità e delle associazioni impegnate nella solidarietà. È questo il valore più importante della Firenze Marathon: dimostrare che lo sport può abbattere le barriere, creare legami e offrire a tutti l’opportunità di essere protagonisti. Vogliamo che questa manifestazione sia anche uno stimolo per tanti giovani ad avvicinarsi all’attività fisica e a praticarla con continuità. Perché il risultato più bello non è soltanto quello di chi taglia il traguardo, ma anche quello di una città che, attraverso lo sport, diventa più inclusiva e partecipe. Grazie agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che rendono possibile questo appuntamento”.

Sabato 28 novembre: San Benedetto Ginky Family Run

Per la gioia di famiglie e bambini, la mattina di sabato 28 novembre, alle 9.30, il via della San Benedetto Ginky Family Run, manifestazione ludico-motoria di circa 3 km che si svolgerà nel palcoscenico dell’Ippodromo del Visarno, al Parco delle Cascine. L’evento è un’occasione per invitare famiglie e bambini alla pratica dello sport, prezioso strumento di benessere psico-fisico e sociale. La partecipazione è gratuita fino agli 11 anni, saranno premiate le prime cinque scuole elementari che presenteranno alla partenza un minimo di 20 partecipanti. Alle scuole elementari verrà anche assegnato un premio in denaro finalizzato all’acquisto di materiali didattico-sportivi. Tutti i partecipanti riceveranno la maglia ufficiale dell’evento.

Sabato 28 novembre: 3x7 Fiorentina Charity Run Powered by Firenze Marathon

Terminata la festa delle famiglie, inizierà la staffetta solidale 3x7 Fiorentina Charity Run Powered by Firenze Marathon, al via sabato 28 novembre alle ore 10.30 sempre all’Ippodromo del Visarno. L'iniziativa nasce dalla volontà di consolidare la collaborazione tra Maratona di Firenze SSDRL e ACF Fiorentina, due realtà sportive che rappresentano un'eccellenza per il territorio. Un sodalizio che si traduce nella promozione di eventi capaci di coniugare sport, partecipazione e solidarietà, rispondendo concretamente ai bisogni della comunità.

La manifestazione, a carattere non competitivo, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico, prevede che tre atleti per ciascuna squadra corrano 7 km ciascuno nel tempo massimo di 3 ore. L’obiettivo più importante è quello di tagliare il traguardo della solidarietà in favore di una delle 17 ODV aderenti (CLICCA QUI per scoprirle). La ODV che parteciperà con il numero maggiore di staffette riceverà il Trofeo Mauro Pieroni.

Garmin 10K Firenze Marathon

Domenica 29 novembre sarà la terza volta della Garmin 10K Firenze Marathon, manifestazione collaterale che nel tempo ha saputo conquistare il cuore di tanti runner, non ancora pronti per affrontare la maratona, e che possono così vivere i chilometri più ricchi di attrattive turistiche di Firenze. Partenza alle 8.45 da via Tornabuoni da dove gli atleti andranno a caccia di emozioni lungo gli ultimi chilometri del tracciato della maratona godendosi la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il campanile di Giotto e il battistero di San Giovanni, la maestosità di Piazza della Signoria e la fila di turisti appassionati che attendono di poter visitare la Galleria degli Uffizi. La festa con la medaglia al collo sarà in Piazza Duomo, una delle più belle al mondo. Tutti i partecipanti riceveranno una T-shirt tecnica Joma ed una medaglia appositamente disegnate per questa manifestazione.

Leopolda

Per il terzo anno consecutivo, la «Casa dei Maratoneti» sarà la Leopolda, prima stazione ferroviaria di Firenze, intitolata al Granduca regnante nel 1848, anno in cui fu ultimata. Un percorso iniziato nel 2018 e riproposto a partire dallo scorso anno. Una location dal grande significato simbolico e che riunisce il vantaggio di essere in posizione centrale, a pochi passi dalla stazione di Santa Maria Novella, facilitandone il raggiungimento da parte degli atleti. Presso l’expo village sarà possibile ritirare i pettorali ed i pacchi gara, partecipare ad eventi pensati per tutti nonché a meeting su tematiche relative ad allenamento, alimentazione, aspetti tecnici sulla corsa tenuti da professionisti del settore. Sabato 28 novembre, il Direttore di gara Fulvio Massini presenterà il percorso e i top runner, alle 11.00 la tavola rotonda «L’evoluzione delle scarpe da Running», mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per la presentazione del progetto di Runner’s World «Road to 42 k» e saranno presentati i pacer di gara.

Il percorso della 42^ Estra Firenze Marathon

Quasi 20mila i partecipanti all’intero evento che ha saputo da sempre proporsi sul mercato internazionale e che conferma questa vocazione presentandosi con oltre il 50% di stranieri al via. Obiettivo principale correre lungo strade dal sapore medievale e rinascimentale, emozionarsi di fronte al patrimonio artistico e culturale UNESCO, tra i più ricchi al mondo.

Confermato il tradizionale percorso con partenza e arrivo in piazza Duomo, un giro unico di 42,195km al cospetto di monumenti, chiese e tutti i luoghi più suggestivi e artistici della città come Ponte Vecchio, piazza della Signoria, piazza Santa Croce, la Fortezza da Basso, ma anche dell’oasi verde di Firenze, il Parco delle Cascine. Tra i punti degni di menzione, anche il Nelson Mandela Forum, all’interno del quale è riprodotta in dimensioni originali la cella all’interno della quale Nelson Mandela, ex Presidente della Repubblica Sudafricana e premio Nobel per la Pace, ha vissuto nei suoi 18 anni di prigionia.

Sacro il transito nello stadio di atletica Luigi Ridolfi gestito dall’Atletica Firenze Marathon, società ai vertici del movimento nazionale che naturalmente supporta il comitato organizzatore. Confermata la logistica del servizio deposito borse, in piazza Santa Maria Novella, vicino a partenza e arrivo.

Nella notte tra il 23 e il 24 novembre è stata eseguita la tradizionale marcatura del percorso, la caratteristica riga verde che accompagna gli atleti impegnati sulla distanza di 42 chilometri e 195 metri della 42esima Estra Firenze Marathon con partenza da piazza del Duomo. L'operazione si è svolta con il supporto degli agenti della Polizia Municipale, che hanno affiancato i volontari nelle diverse fasi del lavoro. La linea verde non è una semplice indicazione: rappresenta il riferimento per seguire il tracciato più breve e certificato, quello riconosciuto ai fini della distanza ufficiale dalla federazione.

La mascotte - Iris

Un’edizione da record merita di essere festeggiata con una mascotte, un portafortuna per le migliaia di maratoneti che potranno portare con sé un simbolo della città del Rinascimento. Per la realizzazione, sono stati coinvolti 20 studenti di TheSign Comics & Arts Academy, la prima Accademia di Arti Visive dove gli studenti, oltre a confrontarsi ad alto livello con le discipline artistiche, vengono formati nell’area del marketing e stimolati a diventare promotori della propria creatività, coordinati dal Prof. Francesco Carlucci.

Ciascuno degli studenti ha realizzato una propria opera, il lavoro grafico selezionato, dopo attenta valutazione, è stato quello della studentessa Laura Tambosi, che ha proposto «Iris», partendo dal giglio fiorentino e andando a lavorare su colore, caratteristiche, significato e forma, fino a generare una mascotte che è al contempo un simbolo antico di Firenze che prende vita nel movimento, trasformando arte, energia e bellezza in un traguardo condiviso.

La medaglia, un viaggio interiore lungo una maratona

Designer di gioielli con oltre quarant'anni di attività, Susanna Alisi unisce la pratica di laboratorio alla formazione accademica. Dopo gli esordi negli anni Ottanta nella gioielleria di produzione, porta la sua esperienza in aula come docente di Design del Gioiello al Master del Gemological Institute of America e all'Università di Firenze.

Per 25 anni ha gestito insieme alla sorella Camilla il loro atelier nel cuore di Firenze. Oggi Alisi Gioielli ha scelto una dimensione itinerante, che porta le collezioni in giro per l'Italia tra eventi, fiere ed appuntamenti dedicati al design, alla moda e all'artigianato.

Dal 2019 è l'autrice della medaglia ufficiale della Firenze Marathon. Le sue medaglie hanno trasformato un simbolo sportivo in un gioiello cult: non più solo un traguardo da appendere, ma un pezzo di Firenze da indossare. Un gioiello desiderato, collezionato, atteso ogni anno.

Per il 2026, Susanna ha scelto il simbolo più identitario della città. Al centro della nuova medaglia c'è il Giglio di Firenze che, nel suo immaginario, crea una vibrazione verso l'esterno non solo sonora ma anche magnetica, che dal metallo arriva dritta a chi la indossa, al cuore per l'emozione del traguardo e alla testa per il ricordo di ogni chilometro percorso.

Presso l’expo, nei giorni gara, sarà possibile acquistare il Portamedaglie «Cupola» che raffigura la Cupola della Cattedrale di Santa Maria del Fiore di Firenze, decorata con i gigli, simbolo della città.

I pacemakers

E’ previsto un servizio di pacemaker gratuito per le seguenti fasce di tempo: 2h55′ – 3h00′ – 3h15′ – 3h30′ – 3h45′- 4h00′- 4h15′- 4h30′- 4.45′- 5h00′- 5h15′ – 5h30′ – 5h45′ – 6h00. Alla partenza i pacer saranno all’interno delle griglie predisposte per ogni tempo di riferimento, in base al pettorale assegnato. La loro presenza sarà inoltre segnalata da palloncini di vario colore. Sarà possibile incontrare i pacemaker sabato 28 novembre all’Expo all’apposito stand e nel pomeriggio durante la presentazione.

La T-shirt tecnica

Realizzata con materiali di ultima generazione, la t-shirt sviluppata da Joma per la Firenze Marathon è stata progettata appositamente per ottimizzare velocità e comfort durante la competizione. Orientata alle alte prestazioni, anche per l’edizione 2026 la maglia ufficiale della Firenze Marathon è a manica lunga e combina comfort e tecnologia in un unico capo. Il tessuto, ultraleggero ed elastico, permetterà ai runners di concentrarsi solo sui propri obiettivi. Le maniche sono di taglio raglan per un’ergonomia ottimale e una maggiore libertà di movimento. La t-shirt è realizzata con l’ausilio della tecnologia Micro-Mesh System, che permette di regolare l’accumulo di sudore e far sì che la temperatura corporea rimanga sempre costante. Dal punto di vista grafico, il lay-out della t-shirt dell’edizione 2026 si ispira al giglio araldico, emblema della città, ed è caratterizzata da un pattern che si ispira alle decorazioni ornamentali fiorentine, in particolare alle famosissime pavimentazioni e ceramiche della città.

Le nuove Joma R-2000 e R-9000, edizione speciale per la 42^ Estra Firenze Marathon

Estra Firenze Marathon è un’occasione per calzare le nuove Joma R-2000 e R-9000, modelli dal design accattivante ed esclusivo, in linea con una delle città più belle d’Europa e di uno degli eventi più prestigiosi del calendario internazionale, abbinato a prestazioni, comfort e affidabilità, grazie a tecnologie all’avanguardia e materiali testati in laboratorio.

Le R-2000, ora migliorate e più leggere, sono progettate per allenamento quotidiano e competizione. Questo modello neutro con tecnologia reattiva ottimizza ogni falcata, offrendo versatilità per differenti ritmi e distanze, funzionando perfettamente sia in corse tranquille sia in sessioni lunghe ad alta intensità.

Tomaia realizzata in mesh tecnico, molto leggera e traspirante. La tecnologia avanzata VTS offre una corretta gestione dell'umidità. Integra il sistema di tenuta termosaldata JOMA SPORTECH, che fornisce sostegno senza aggiungere peso extra.

L'intersuola con drop 10 mm presenta un nuovo design più leggero e reattivo. La parte posteriore è realizzata con la rivoluzionaria tecnologia LIGHT REACTIVE. Questo Pebax speciale è iniettato per ridurre il peso. Si tratta di un materiale ultraleggero che dona impulso al runner e assorbe gli impatti per ammortizzare la falcata. Nella parte anteriore include pebax a maggiore densità per ottenere buona stabilità e supporto. Suola in gomma DURABILITY per garantire resistenza all'abrasione sull'asfalto.

Le R-9000 sono progettate per accompagnare i podisti lungo i 42 km per le strade fiorentine, e rappresentano la scommessa più ambiziosa di Joma sulla leggerezza estrema e la massima prestazione, con un peso di appena 126 grammi.

Concepite per podisti tecnici e a ritmi molto elevati, offrono reattività, efficienza e controllo, grazie a materiali e tecnologie che ottimizzano ogni grammo senza perdere stabilità.

La tomaia, realizzata con filo di nylon rinforzato con poliammide, assicura una calzata perfetta e una traspirabilità superiore, mantenendo la leggerezza. La sua struttura minimalista avvolge il piede con fermezza e comfort, riducendo il peso al massimo.

L'intersuola incorpora la tecnologia LIGHT REACTIVE, un PEBAX speciale iniettato che garantisce una reattività esplosiva e un'ammortizzazione ottimizzata, mantenendo la leggerezza caratteristica della linea. All'interno, una piastra in carbonio potenzia il ritorno di energia e stabilizza la falcata anche nei tratti più impegnativi del percorso, offrendo una transizione naturale e una maggiore protezione muscolare. Il drop di 8 mm apporta una sensazione di spinta costante, ideale per mantenere il ritmo per tutta la maratona. La suola, realizzata in CPU, un materiale resistente e ultraleggero, è stata posizionata strategicamente nelle zone di maggiore contatto per migliorare la trazione, ridurre il peso e garantire un grip ottimale su diversi tipi di superficie urbana.

L’Esercito

L'Esercito, sarà presente all'Expo Village della 42^ edizione Firenze Marathon con un dispositivo promozionale coordinato dal Comando Militare Esercito Toscana articolato in un Infopoint, con personale qualificato del Battaglione trasmissioni Abetone, dedicato ad illustrare ai visitatori le opportunità professionali della Forza Armata ed, in particolare, tutti i concorsi per l'arruolamento nei profili professionali di interesse: Ufficiali, Sottufficiali e Volontari in Ferma Prefissata (VFI) il cui concorso è aperto. Nello stand sarà presente anche un Infopoint dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare con i rispettivi prodotti alimentari. Domenica 29 novembre, giorno della maratona, l'Esercito parteciperà alla competizione con una rappresentativa di atleti appartenenti alla Multinational Division South e alla Direzione di Amministrazione dell'Esercito, entrambi di stanza a Firenze. Inoltre, l'Associazione Nazionale Bersaglieri-Sezione Aldo Marzi di Firenze allieterà il pubblico presente con interventi musicali in Piazza Duomo prima della partenza della maratona e, successivamente, nell'area adiacente in Via Martelli.

Il Comando Militare Esercito Toscana parteciperà alla cerimonia di premiazione con un proprio qualificato rappresentante.

Leva di atletica per le scuole - Trofeo Conad i più veloci, forti e resistenti di Firenze

Mercoledì 26 e giovedì 27 novembre lo stadio Luigi Ridolfi ha fatto da teatro anche a «Trofeo Conad i più veloci, forti e resistenti di Firenze», le gare della leva di atletica delle scuole fiorentine organizzate da Atletica Firenze Marathon. Coinvolti quasi 2mila studenti tra scuole elementari, medie e superiori.

Sabato 29, il dibattito “L’evoluzione delle scarpe da running”

Sabato 29 alle 11.00 presso il palco centrale dell’Expo alla Leopolda si terrà il dibattito: “L’evoluzione delle scarpe da Running” moderato dal Professor Fulvio Massini - Consulenti Sportivi - e direttore tecnico Estra Firenze Marathon e al quale parteciperanno il Direttore di Runner’s World Rosario Palazzolo, il Category Manager Running di Joma Italia Riccardo Clima, Brand Trainer Team Lead di Asics Giuliano Zezza, titolare del negozio «Il Maratoneta di Siena» Leonardo Nannizzi.

Così nella scorsa edizione

Erano partiti 10.204 podisti, start dato sulle note dell’Associazione Nazionale Bersaglieri d’Italia Sezione di Firenze «Aldo Barzi dalla Sindaca del Comune di Firenze Sara Funaro, presente anche il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’Assessora allo Sport Letizia Perini. Emozionante la vittoria dell’azzurro Badr Jaafari che, al debutto sulla distanza regina, chiude la sua prova in 2h09’58”, mentre al femminile successo per Tsega Desta Mheari in 2h30’37”. Prima italiana e quinta assoluta Marta Bernardi in 2h47’29”.

Merchandising

Anche per questa edizione sarà possibile acquistare l’abbigliamento del merchandising ufficiale, felpe, giacche, manicotti, zaini e cappellini per indossare a pelle le memorie della 42^ Estra Firenze Marathon – CLICCA QUI per acquistare. Il ritiro dei capi avverrà in expo.

Messa del maratoneta

Per l’undicesimo anno, sabato 28 novembre alle 18.00 i maratoneti potranno partecipare alla messa del maratoneta nella Basilica di Santa Maria Novella.

MaratonAbili

Anche questa è una tradizione consolidata, cinque minuti prima dello start ufficiale partiranno i MaratonAbili, associazione nata a Prato con l’obiettivo di portare al traguardo il messaggio che lo sport è strumento di inclusione, spingendo atleti in carrozzina con abilità fisiche miste. L’appuntamento con la distanza regina sulle strade di Firenze per i MaratonAbili è una tradizione irrinunciabile.

Fulvio Massini – Consulenti sportivi

Sul sito dell’evento è disponibile un servizio di consulenza, via web o in presenza, gestito da Fulvio Massini – Consulenti Sportivi, per iniziare a correre o per migliorare la propria performance.

Ditta artigianale e Marathon Closing Party

Recupero e carbo-loading sono affidati ai sette locali di Ditta Artigianale sparsi per Firenze dove sarà possibile degustare il brunch con ingredienti freschi, proteine di qualità e un gusto inconfondibile. Freschi del titolo di Best Roaster d’Italia 2026, Ditta Artigianale ha anche selezionato i chicchi di caffè perfetti per affrontare ogni singolo allenamento.

Dopo la fatica della corsa, è il momento di rilassarsi, divertirsi e brindare insieme allo spirito della maratona, il Marathon Closing Party inizierà alle 19.30 presso la Ditta Artigianale di Via Solferino in Firenze. Ci saranno un DJ set, una selezione di drink e un buffet aperitivo preparato dalla nostra cucina, l’occasione perfetta per rilassarsi tra buona musica, buon cibo e brindisi in compagnia. Per partecipare occorre prenotarsi (€ 15.00 a persona CLICCA QUI), il ticket dà diritto a un drink a scelta e buffet aperitivo.

Modifiche alla viabilità

Il percorso della gara è disegnato in modo che i viali di circonvallazione vangano percorsi nelle prime fasi di corsa e subito liberati. Per domenica in ogni caso il consiglio resta quello di lasciare l’auto a casa, salvo che per i motivi improcrastinabili, e godersi la città a piedi in una giornata di festa magari accorrendo lungo le vie del passaggio della gara per godere del clima di festa, fare il tifo e sostenere i podisti. Per i dettagli delle modifiche alla circolazione stradale, si veda sito del Comune di Firenze.

PROGRAMMA EXPO FIRENZE MARATHON 2026

Il programma di venerdì

10.30 - Cerimonia di apertura expo

11.30 - 12.30 Spazio sponsor

12.30 - 13.00 Presentazione del Percorso con Fulvio Massini

14.30 -16.00 Info percorso. Animazione con il pubblico

16.00 -17.00 Spazio gare

17.00 -18.00 Premiazione Fidal – comitato Regionale Toscana – “Festa del Master”

18.00-18.30 Presentazione del percorso con Fulvio Massini

Il programma di sabato

10.00 -10.30 Apertura expo a cura degli speakers

11.00 -12.00 Dibattito: L’evoluzione delle scarpe da Running

12.30 -13.00 Presentazione del percorso con Fulvio Massini

13.00 -14.30 Info percorso. Animazione con il pubblico

14.30 -15.00 Presentazione del progetto RW Road to 42 k

15.30 -16.00 Info percorso. Animazione con il pubblico

16.00 -16.30 Spazio sponsor

16.30 -17.00 Presentazione Top Runners con Fulvio Massini

17.00 -18.00 Presentazione Assistenti di gara

18.00 -18.30 Presentazione del percorso con Fulvio Massini

Il programma di domenica

Ore 8.25 Piazza Duomo, partenza “Maratonabili”

Ore 8.30 Piazza Duomo, partenza maratona

Ore 8.45 Via Tornabuoni, partenza 10k Firenze Marathon

Ore 10.40, arrivo primi concorrenti maratona in Piazza Duomo

Ore 11.15, premiazioni ufficiali podio maschile e femminile in Piazza Duomo

Ore 14.30, fine del tempo massimo per concludere la gara

Ore 19.30, Marathon Closing Party

Prossimo appuntamento media

Presentazione top runners dell’evento.

Sabato 28 novembre, ore 16.30, Leopolda.

Sul sito è aperta la procedura di accredito media – CLICCA QUI.