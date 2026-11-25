I top runner – Uomini

In gara un battaglione che proverà a battere il primato attualmente nelle gambe del kenyano James Kipkogei Kutto che nel 2006 ha tagliato il traguardo in 2h08:40. Il compito di batterlo è affidato ai keniani Kosmas Kiplimo Lagat e Silas Sugut Kipkoech che hanno fermato il cronometro a 2:08:14 e 2:08:22, rispettivamente a Siviglia 2016 e Košice 2025.

Nel primo gruppo di inseguitori batte la bandiera etiope con Siyum Diriba Tola, capace di 2:11:05 a Riyadh 2026 insieme a quella keniana di Laban Kipkemboi che quest’anno ha ottenuto il primato personale di 2:12:12 a Nairobi. In questo gruppo anche il marocchino residente in Italia Hicham Boufars (ASD Int Security) che ha partecipato assiduamente a diverse Firenze marathon salendo anche sul secondo gradino del podio nel 2018, edizione in cui ha anche fatto segnare il primato personale di 2:12:16, e sul terzo nel 2019, con il crono di 2:13:29. Boufars ha partecipato anche nel 2014 (6° - 2:17:12), 2015 (5° - 2:13:36), 2024 - (5° - 2:18:24) e nel 2025 (9° - 2:23:23)

Attenzione al francese Florian Caro che nel 2024 a Caen ha dimostrato di valere 2:13:42 e che quindi si troverà spalla a spalla con il campione italiano di maratona 2023 ed ex azzurro ai campionati europei di corsa in montagna Francesco Agostini (Atl. Casone Noceto) che porta in dote il primato di 2:13:53 ad Amburgo 2024, a sua volta con il fiato sul collo di Riccardo Mugnosso (Asd Sicilia Running), capace di 2:14:31 a Verona nel 2024.

Arriva dall’Algeria Menad Lamrani che proverà a migliorare il crono di 2:16:45 (Rennes 2023) mentre debutteranno sulla distanza i keniani Kimutai Kibil Meshack, Job Minacho Kamonde e il portacolori nazionale Roberto Boni (Atl. Reggio ASD).

Le top runner – Donne

Più saldo il primato femminile di 2h24:17 dell’olimpica Lonah Chemtai Salpeter dal 2018. Sulla linea di partenza ci sarà un plotone compatto costituito dalle keniane Lucy Chepoghon Chelele e Patience Jebet Kimutai e dall’etiope Tsehay Gebre Getiso. La Chelele conosce bene le strade di Firenze per essere salita sul secondo gradino del podio nel 2024, edizione in cui ha anche firmato il primato personale di 2:27:18. Correrà spalla a spalla con l’etiope Getiso che a Xiamen nel 2020 ha chiuso le sue fatiche in 2:27:22. Entrambe avranno alle calcagna la keniana Kimutai capace di 2:29:53 a Riyadh 2024.

Per l’Italia, torna, alla sua quarta partecipazione Marta Bernardi (GS Le Panche Castelquarto) che qui a Firenze, nel 2021, ha firmato il primato personale di 2:43:18. Nella sua carriera, il quinto posto nel 2025 con 2:47:29, il decimo nel 2021 con 2:43:18 e il nono con 2:50:11. A dare lustro ai colori nazionali anche la vicecampionessa italiana di maratona 2023 Alessia Tuccitto (Asd Imperiali Atl) che ai campionati europei di maratona ha firmato il suo miglior tempo di 2:39:23. Ci saranno anche Isabella Caposieno (GS Orecchiella Garfagnana) e Paola Salvatori (US Roma 83), con il crono di 2:41:21 e 2:46:15, rispettivamente così come la primatista italiana 50 km e 100 km su strada e più volte campionessa italiana 100 km su strada Federica Moroni (Atl Rimini Nord Santarcangelo) qui 7^ nel 2023 e nel 2025, rispettivamente con 2:50:55 e 2:48:28 e 16^ nel 2015 con 2:59:12, che porta in dote il primato di 2:48:08 da Pisa 2021. Al debutto sulla distanza Lucia Mitidieri (Piano ma arriviamo) che vanta il primato di 1:17:55 nella mezza maratona.

Storia dell’albo d’oro

La classifica per nazioni vede sempre in testa i colori dell’Italia con 23 vittorie (12 tra gli uomini e 11 tra le donne), seguita dal Kenya con 18 successi (13/5), poi l’Etiopia che con 16 vittorie (7/9) allunga su Gran Bretagna con 9 vittorie (3/6); poi a quota 2 ci sono Bahrein (2/0) e Ungheria (0/2). Austria (0/1), Belgio (0/1), Brasile (1/0), Israele (0/1), Jugoslavia (1/0), Marocco (1/0), Norvegia (0/1), Repubblica Ceca (0/1), Russia (0/1), Rwanda (0/1), Slovenia (0/1) e Ucraina (1/0) hanno tutte un successo a testa.

Sono 18 le nazioni che possono vantare almeno una vittoria nell’albo d’oro. Vittorie di 9 nazioni diverse tra gli uomini e 13 nazioni diverse tra le donne. Uomini: Kenya 13, Italia 12, Etiopia 7, Gran Bretagna 3, Bahrein 2. Brasile, Jugoslavia, Marocco e Ucraina: 1. Donne: Italia 11, Etiopia 9, Gran Bretagna 6, Kenya 5, Ungheria 2. Austria, Belgio, Israele, Norvegia, Repubblica Ceca, Russia, Rwanda e Slovenia: 1.

Primati assoluti

(2018) Lonah Chemtai SALPETER (ISR) 2h 24’17”

(2006) James KUTTO (KEN) 2h08’40”

Primati italiani

(2025) Badr Jaafari 2h09’58”

(2016) Fatna Maraoui 2h30’52”

Riepilogo eventi

La mattina di sabato 28 novembre i riflettori saranno puntati sulle famiglie che parteciperanno alla San Benedetto Ginky Family Run, la corsa ludico-motoria di circa 3 km dedicata a bambini, con partenza dall’Ippodromo del Visarno. Le iscrizioni saranno aperte a breve.

Ancora sabato mattina la 3x7K Fiorentina Charity Run Powered by Firenze Marathon, un’occasione per condividere la fatica e raddoppiare le emozioni con la propria squadra. I partecipanti potranno sostenere una delle Organizzazioni di volontariato aderenti al Charity Program, aggiungendo così al piacere della corsa anche quello di fare del bene. Partenza alle 10.30 dall’Ippodromo del Visarno e tempo massimo di 3 ore, adatta quindi anche a neofiti e camminatori. Trattandosi di un evento non competitivo, è prevista l’assegnazione del solo Trofeo Mauro Pieroni per la ODV con il maggior numero di staffette.

Domenica 29 novembre oltre alla 42^ Estra Firenze Marathon, la manifestazione principale, al via la 10K Firenze Marathon con partenza alle 8.45 da Via Tornabuoni.

Iscrizioni

Le iscrizioni agli eventi competitivi sono chiuse.