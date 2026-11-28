TORINO – La FIAT Torino City Marathon continua a correre veloce: a un giorno dal via, con le iscrizioni aperte fino a stasera, sfiora i 10.000 iscritti tra maratona e FIAT Torino City Half Marathon. Aggiungendo gli oltre 2.000 runner e camminatori che stamattina hanno preso parte alla FIAT Torino City Run al Parco del Valentino, si avvicina a quota 12.000. Un nuovo primato di partecipazione per la manifestazione torinese, che mette in campo un cast di alto livello al via della 42,195 km in programma domani, domenica 29 novembre, alle 8.30 da piazza Vittorio Veneto. Questa mattina, alla conferenza stampa svoltasi a Green Pea , che ospita il Marathon Village, sono stati presentati i favoriti in maratona, con una presenza d’eccezione: Ruggero Pertile, che proprio a Torino stabilì il suo primato personale nel 2009: 2h09’53”. «Tornare a Torino mi risveglia bellissimi ricordi – ha dichiarato Pertile –. Questa città e questa competizione mi hanno lanciato nei grandi della maratona, sono nate qui le mie tre partecipazioni ai Giochi olimpici di Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. È una gara che regala sempre una bella atmosfera, il percorso è bello, veloce. Il consiglio? Partite prudenti, la maratona si corre anche con il cuore.» «Sarà una gara molto combattuta, in cui anche i maratoneti italiani potranno dire la loro, con condizioni atmosferiche più adatte a loro che agli atleti africani. I primi 19-20 chilometri del percorso verranno condivisi con la mezza maratona e sono i più filanti. La parte finale, quella che attraversa il Parco del Valentino, è invece corribile ma non velocissima. In passato comunque si è centrato il crono di 2h07’», le parole di Marco Rampi , responsabile dei top runner e della società Run2gether.

Maratona uomini: i favoriti al via

Tra gli uomini i pronostici della vigilia sono divisi tra il moldavo Maxim Raileanu, forte del 2h09’22” corso a Siviglia nel 2024 e da anni in Italia, tra Mantova e Modena, sotto la guida tecnica di Piero Incalza e Marco Salami, e l’etiope Wubshet Demisse Yote, che vanta un 2h12’30” ottenuto a Città del Capo nel 2021 ed è reduce dal secondo posto alla Maratona di Ravenna dello scorso anno.

A caccia di un tris, dopo i successi a Ravenna nel 2024, con il personale di 2h12’52”, e a Verona l’anno scorso, è il keniano Samson Kipchirchir Keiyo, mentre il connazionale Paul Kipkurui Chirchir si presenta con un 2h14’51”, che gli è valso il secondo posto a Verona nel 2025, e una solida esperienza come pacer, l’ultimo a Venezia lo scorso ottobre. Attenzione anche al keniano Nelson Kibet Chelimo, al debutto sulla distanza.



Tra gli italiani spiccano Francesco Carrera, trentaseienne in crescita sui 10 km (29’21”) e sulla mezza (1h03’26”) e intenzionato ad abbassare il 2h20’06” sui 42,195 km, e due esordienti con buoni riscontri sulla mezza maratona: Giovanni Susca, da sette anni a Torino e reduce dall’1h03’08” di Valencia a fine ottobre, e Daniele Farronato, sceso a 1h03’11” a Barcellona quest’anno e seguito da Ruggero Pertile.

Maratona donne: le favorite al via

Al femminile i riflettori restano puntati sulla keniana Viola Jelagat Yator che, seconda ad aprile a Padova con il personale di 2h32’27”, arriva a Torino con l’idea di scendere sotto le 2h30’, e sull’etiope Kassaye Agimas Wubu, che vanta un 2h33’10” in Cina con margini per fare meglio.



Tra le italiane, Barbara Bressi è passata negli ultimi anni dalla pista (16’25” sui 5.000 proprio a Torino) alla strada ottenendo 2h35’39’’ alla maratona di Berlino nel 2024, e Gloria Giudici, più legata alla corsa in montagna ma al rientro sulla distanza dopo anni per migliorare il 2h44’25’’ di Valencia 2019. Con loro Luisa Gelmi, che negli anni si è divisa tra pista, strada, montagna e trail; 2h49’54” il suo primato alla maratona di Firenze nel 2021 sotto la guida di Silvio Bosio.

L’etiope Biruk Tamire Kiya, con diverse prove in Cina, proverà ad abbassare il suo personale di 2h41’12” ottenuto lo scorso anno, e la keniana Nancy Chepleting, all’esordio sui 42,195 chilometri dopo aver corso la mezza in 1h09’44” a Porto nel 2023.

Davide Re, pronto al debutto

Tra i volti più attesi al debutto sulla distanza regina c’è Davide Re, classe 1993, due volte olimpico a Tokyo 2020 e Parigi 2024, ex primatista italiano dei 400 metri con il 44”77 del 2019 (rimasto imbattuto fino al 2024) e protagonista della 4x400 da record nazionale ai Giochi di Tokyo.



Domani affronterà la sua prima maratona nella città che lo ha adottato da diversi anni: «Sono diventato papà da due giorni di Olimpia, correrò con una marcia in più. Il pronostico cronometrico? Mi piacerebbe chiudere tra le 2h20’ e le 2h30’».

I numeri

Raggiungere i 12.000 iscritti è l’obiettivo, sempre più vicino: sono 4.300 circa i maratoneti e la mezza maratona ha raggiunto i 5.400 circa, mentre la city run ha visto al via oltre 2.000 partecipanti.



Cresce anche il richiamo dall’estero, che supera il 31% registrato sulle prove competitive nell’edizione 2025. Nella maratona gli stranieri sono oggi il 40% del totale, guidati da Francia, Inghilterra e Spagna. Forte presenza internazionale anche nella mezza maratona, dove tocca il 30%, con Francia, Spagna e Svizzera tra i Paesi più rappresentati. Sono 71 le nazioni presenti sulle due manifestazioni.



«Una crescita costante, di anno in anno, che premia il nostro lavoro. Non solo il mio e quello dei miei soci Alessandra Viano, Simone Oneglio e Alessandro Rastello, ma anche di tutti coloro che lavorano dietro le quinte dell’evento. Domenica, solo sul percorso, avremo più di 800 volontari» ha commentato Luca Vergnano del comitato organizzatore.



«Devo essere onesta – ha dichiarato Clelia Zola, presidentessa di Fidal Piemonte –: quando questo comitato organizzatore mi ha reso partecipe dei suoi progetti e obiettivi nutrivo diversi dubbi. E invece oggi parliamo di crescita esponenziale della maratona sotto l’aspetto sia numerico sia tecnico. Avevano ragione loro. Complimenti a tutti.»

FIAT Torino City Run: oltre 2000 al Valentino per la ricerca

Stamattina, alle 10.30, il via della FIAT Torino City Run: un tracciato di circa 5 chilometri con partenza e arrivo davanti al Castello del Valentino. C’è stato chi ha corso, chi ha camminato, chi ha rallentato per scambiare qualche parola con chi gli era di fianco, tutti uniti da un grande sorriso.



Duemila e oltre sorrisi che hanno contribuito, insieme al charity partner & sponsor Santander, a sostenere le attività di cura e ricerca dell’Istituto Nazionale Oncologico di Candiolo attraverso la Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro. Proprio stamattina è stato consegnato l’assegno di 20.000 euro, portando la raccolta complessiva a 80.000 euro donati.

Il programma di domenica 29 novembre

FIAT Torino City Marathon

Distanza: maratona (42,195 km)

Partenza: ore 8.30, piazza Vittorio Veneto – Torino

Arrivo: piazza Castello – Torino

Tempo limite: 5h30’

Ritiro pettorali: può avvenire esclusivamente sabato 28 novembre al Marathon Village di Green Pea.

Servizi in piazza Castello: spogliatoi, servizi igienici, deposito borse, ristoro finale, postazione medica e area premiazioni

FIAT Torino City Half Marathon

Distanza: mezza maratona (21,097 km)

Partenza: 8.30, piazza Vittorio Veneto – Torino

Arrivo: Centro Commerciale I Viali – Nichelino (TO)

Tempo limite: 3 ore

Ritiro pettorali: può avvenire esclusivamente sabato 28 novembre al Marathon Village di Green Pea.

Servizio navette: da Nichelino verso zona partenza gara: i bus navetta si troveranno nel piazzale adiacente la zona di arrivo a partire dalle 6.45 alle 7.20. Porteranno i runner in via XX Settembre/Largo Bertola, vicino a piazza Castello, dove saranno posizionati i bilici per il deposito borse. Percorrendo via Po a piedi raggiungeranno la partenza.

Da Nichelino verso il centro: al termine della gara saranno disponibili le navette per riportare i runner in Largo Bertola dalle 10.30 alle 12.30.

Deposito borse: i runner troveranno i bilici adibiti in Piazza Castello fronte Teatro Regio. I runner al traguardo di Nichelino ritroveranno le proprie borse sugli stessi mezzi.

Tutte le informazioni su www.torinocitymarathon.it