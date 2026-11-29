TORINO – La FIAT Torino City Marathon taglia da vincitrice il suo traguardo. E lo fa stabilendo il suo nuovo record di iscritti: 12.000 circa divisi tra maratona F IAT Torino City Half Marathon e FIAT Torino City Run, con 9.000 su maratona e mezza maratona al via stamattina. Oggi Torino ha respirato un’atmosfera internazionale, complice il 40% dei partecipanti provenienti dall’estero. Le emozioni, però, parlano soprattutto italiano. La partenza, per i più di 9.000 runner tra maratona e mezza maratona, da piazza Vittorio Veneto, è stata applaudita e salutata dall’Assessore al bilancio e finanze Andrea Tronzano di Regione Piemonte, l’Assessora alle Politiche Giovanili della Città di Torino Carlotta Salerno e il Presidente del Comitato Organizzatore dell’EuroPride Torino 2027 Alessandro Battaglia.





Sulla 42,195 km il più veloce è stato l’etiope Wubshet Demisse Yote in 2h12’28”. Subito dietro di lui due italiani esordienti in maratona: Daniele Farronato (Trevisatletica) in 2h12’32” e Giovanni Susca (Atl. AM. Cisternino Ecolservizi) in 2h12’36” per un arrivo in volata.

Tra le donne podio tutto africano con la keniana Viola Jelagat Yator sul gradino più alto in 2h31’12”, davanti alle etiopi Biruk Tamire Kiya e Kassaye Agimas Wubu, separate da centesimi di secondi. 2h32’15” il loro crono finale.

Nella mezza maratona a vincere sono stati Mattia Grifa (Azzurra Garbagnate) in 1h06’31” e l’etiope Salome Chepchumba Masobo, in 1h13’20”.



Dietro i protagonisti un fiume di runner, a cercare di migliorare il proprio primato personale, ma anche a godersi la loro prima maratona con il suono della “glory bell” ad aspettarli subito dopo il traguardo.

Maratona, il podio e le dichiarazioni

Una gara abbastanza equilibrata fino al trentesimo chilometro, quando si sono staccati in quattro: Jote, Farronato, Susca e il moldavo Maxim Raileanu. Farronato, a un paio di chilometri dal traguardo ha conquistato la testa della corsa: «Non avevo più forze e proprio prima del rettilineo del traguardo Yote mi ha superato. Non sono riuscito a rispondere al suo attacco. Alla vigilia avrei firmato per 2h12’32” alla mia prima maratona, ora qualche rimpianto l’ho. In questa città ha vinto il mio allenatore Ruggero Pertile, ha fatto il suo primato personale, sarebbe stato davvero bello. Tornerò per fare meglio. Detto questo, erano tre mesi che sognavo questo giorno. Pertile mi ha spinto a venire a correre qui, non smetterò mai di ringraziarlo: il percorso mi è piaciuto e l’accoglienza è stata incredibile su tutto il percorso.»



Yote, il vincitore, ha chiuso in 2h12’28”, Farronato in 2h12’32” e Susca in 2h12’36”: il podio in un fazzoletto di secondi per una volata finale a tre.



Farronato, primo esordiente sulla distanza, si è anche aggiudicato il Gran Premio LA STAMPA.



«Sono di Alberobello, in Puglia, ma da sette anni vivo a Torino – ha raccontato Susca dopo il traguardo –. È stata una settimana intensa per me: mercoledì mi sono laureato in Ingegneria al Politecnico di Torino, oggi ho portato a termine la mia prima 42 km salendo sul podio. Torino mi ha dato davvero tanto: mi ha fatto maturare come persona, sono diventato ingegnere e ora maratoneta.»



In campo femminile quella della keniana Viola Jelagat Yator è stata una gara in progressione che l’ha vista vincere dopo 2h31’12”. Più combattuta la sfida per la seconda e terza posizione: dopo uno sprint all’ultimo metro l’etiope Biruk Tamire Kiya ha avuto la meglio, per centesimi di secondi, sulla connazionale Kassaye Agimas Wubu. 2h32’15” il loro crono finale.



Quinta, in 2h42’26”, la prima italiana, Barbara Bressi (G.S. Self Atletica Montanari Gruzza), che dopo tanta esperienza in pista (ha un personale sui 5.000 m di 16’25” fatto proprio a Torino), si è dedicata in questi ultimi anni alle corse su strada: «Oggi Torino mi ha insegnato tanto, lo porterò con me nelle prossime maratone. Il percorso mi è piaciuto molto e il calore delle persone che mi hanno incitato lungo tutti i 42 chilometri. È stato davvero bello».

Davide Re, buona la prima

Davide Re, classe 1993, due volte olimpico a Tokyo 2020 e Parigi 2024, ex primatista italiano dei 400 metri con il 44”77 del 2019 (rimasto imbattuto fino al 2024) e protagonista della 4x400 da record nazionale ai Giochi di Tokyo, ha chiuso la sua prima maratona in 3h25’41”.



«Sono contento, ho centrato il mio obiettivo di correre tra le 3 ore e 20 minuti e 3 ore e 30 minuti. Mi sono divertito, in corso Moncalieri ho incrociato mia moglie e mia figlia Olimpia (Re è diventato papà tre giorni fa), è stato emozionante», ha dichiarato subito dopo il traguardo.

Mezza maratona, la gara

La mezza maratona ha visto salire sul più alto gradino del podio Mattia Grifa (Azzurra Garbagnate) in 1h06’31” e l’etiope Salome Chepchumba Masobo in 1h13’20”. Grifa ha preceduto Lorenzo Manganaro (Torino Road Runners) chiudendo in 1h07’56” e Stefano Chiavarino (Olimpiatletica) in 1h08’08”. Masobo, fermando il cronometro a 1h13’20”, ha costretto in seconda e terza posizione la connazionale Faith Jemisto Kapkiron, in 1h13’36” e Noemi Bouchard (Atletica Saluzzo) in 1h19’05”.

FIAT Torino City Run: oltre 3000 al Valentino per la ricerca

Ieri mattina, sabato 28 novembre, si è corsa la FIAT Torino City Run, che ha visto correre, camminare e divertirsi circa 3000 persone all’interno del Parco del Valentino.



Tutti i partecipanti hanno contribuito, insieme al charity partner & sponsor Santander, a sostenere le attività di cura e ricerca dell’Istituto Nazionale Oncologico di Candiolo attraverso la Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro. Proprio stamattina è stato consegnato l’assegno di 20.000 euro, portando così la quota raccolta fino a oggi a 80.000 euro.

2027: si correrà domenica 7 novembre

La FIAT Torino City Marathon dà appuntamento a domenica 7 novembre 2027. «Da domani inizieremo a lavorare sulla prossima edizione – ha spiegato Luca Vergnano del comitato organizzatore –. È un impegno costante, che ci sta premiando con numeri sempre più importanti. Negli ultimi anni siamo cresciuti in modo esponenziale, dobbiamo continuare a lavorare sui dettagli per migliorare ulteriormente».



In tema di grandi eventi il 2027 Torino ospiterà, per la prima volta in Italia, l’EuroPride dal 18 al 26 giugno, una settimana di eventi culturali, artistici, sociali e politici dedicati alla comunità LGBTQIA+ e più in generale ai diritti di tutti e tutte.

