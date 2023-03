KIPRUN: NATA DA UNA SCARPA, NATA IN UNA MARATONA

Una gamma ideata per i runner che amano le corse sulla lunga distanza, per i runner che cercano la stabilità per la loro corporatura o per loro scelta. Dotata della tecnologia MFOAM ultra morbida e di una spessa schiuma alveolare, la KS900 light apporta il massimo comfort e il giusto ammortizzamento per accompagnare gli sportivi in modo regolare sulle lunghe distanze. In effetti, questa schiuma ultra morbida e reattiva apporta un reale comfort chilometro dopo chilometro. Con un peso inferiore ai 252g (42), questa scarpa permette di correre con leggerezza pur mantenendo il comfort durante lo sforzo.