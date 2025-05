Hoka presenta la Mafate X

Ispirata allo spirito innatamente avventuroso degli ultra trail runner, la Mafate X è progettata per le lunghe sessioni trail e porta comfort, stabilità e prestazioni senza precedenti. L'innovativa struttura della scarpa presenta schiume premium, geometrie migliorate e una piastra in fibra di carbonio a forcella per fornire il supporto e l'efficienza di cui gli ultra runner hanno bisogno per le distanze più lunghe.



Dal suo luogo di origine nelle Alpi francesi al Western States Trail in Sierra Nevada, HOKA ha costruito la sua storia nel permettere agli atleti di andare oltre ciò che ritenevano possibile. La Mafate X porta questo concetto a un livello superiore, combinando un'ammortizzazione massimalista, una tecnologia avanzata e un design innovativo per consentire agli ultra runner di percorrere ancora più chilometri.

La Mafate X rappresenta l'apice dell'innovazione delle scarpe da trail di HOKA, offrendo un mix armonioso tra comfort, controllo e trazione ottimizzati, testata su alcuni dei sentieri più iconici e sui percorsi di ultra trail di tutto il mondo Mafate X è pensata per avventure di lunga distanza, offrendo un’esperienza d’uso stabile e propulsiva.

Le caratteristiche principali includono:

Intersuola ultrasoft a doppio strato: l’intersuola in EVA applicata tramite un processo innovativo e lo strato superiore rendono più confortevoli anche i percorsi più ardui.

Piastra in fibra di carbonio a forcella: sostiene il piede per una corsa costante e stabile sulle lunghe distanze, mentre l'esclusivo design a forcella consente una maggiore adattabilità ai terreni irregolari.

Metarocker™ e Active Foot Frame™ concentrato sul retropiede: ispirati a quello della Skyward X di HOKA, questi elementi migliorano il controllo durante le corse a ritmo moderato tipiche degli eventi ultra-trail.

Tomaia in tessuto ultraleggero: resistente, traspirante e progettata per un rapido drenaggio, con mascherina dinamica e linguetta a soffietto per una calzata sicura.

Suola Vibram® Megagrip: caratterizzata giocosamente da tasselli a forma pizza e tacos, si adatta a tutti i tipi di terreno mentre lascia una divertente impronta sui sentieri.

In concomitanza con l'uscita della scarpa, HOKA ha recentemente lanciato l’experience Mafate X FlyLab in tutto il mondo, che invita la community del trail a sperimentare l’innovazione di HOKA che la contraddistingue sul trail e non solo.

Le Mafate X sono disponibili su HOKA.com e presso i rivenditori autorizzati HOKA in tutto il mondo.