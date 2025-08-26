In Puglia il record mondiale sulla 100km: si è corso (non regolare) sotto le 6 ore

No, non è vero, non vale nulla, è un record falso. E’ solo marketing, solo un modo per mettere in grande mostra il marchio di scarpe tedesco con le tre strisce e far parlare nel mondo di questo record che non esiste ma che ridisegna comunque in confini delle prestazioni umane.

Da qualche giorno si parlava, anzi si vociferava, di questo tentativo di questo Chasing100, ovvero il tentativo di record del mondo suoi 100km, anzi di più, l’assoluto tentativo di scendere sotto il muro delle 6 ore sulla distanza.

Adidas ha scelto la Puglia, sul circuito ad alta velocità di Nardò, in provincia di Lecce, località segreta svelata solo negli ultimi minuti, pochi partecipanti e super selezionati, grandi campioni della specialità. Lampade a illuminare l’impresa nella notte su questo tempio della velocità costituito da una pista a corona circolare la cui circonferenza esterna misura 12696 m (interna 12448m), con quattro corsie per auto e moto con inclinazione variabile tra il 4% ed il 22,5%, per un totale di 16 metri di larghezza. Un percorso davvero liscio, piatto e filante, con condizioni climatiche ideali, forse fin troppo calde, con temperature tra i 20 e i 22 gradi.

Il record non record

Impresa riuscita, si esulta e si festeggia grazie al sudafricano Sbusiso Kubheka che ha completato i 100km nin 5 ore 59 minuti e 20 secondi, timing perfetto proprio sotto le 6 ore previste, è record del mondo, però tutto questo non sarà omologato da World Athletics perché, un po’ come fu per Eliud Kipchoge quando qualche anno fa a Vienna scese sotto le 2 ore in maratona (42,195km), non sono stati rispettati i criteri e regolamenti ufficiali di una competizioni podistica ufficiale.

E’ stato possibile seguire solo in streaming, niente pubblico presente, solo immagini a inquadrare le splendide falcate di questi meravigliosi e fortissimi atleti che hanno giocato al record sovvenzionati dallo sponsor. Un tempo di 5h59’20” che vuol dire 3’35” al chilometro, davvero eccezionale, e il precedente record, quello vero, di 6h05’35” del lituano Aleksandr Sorokin, strabattuto. Lo stesso Sorokin era in gara e ha battuto sé stesso terminando la fatica in 6h04’10” giungendo terzo.

Le scarpe

Chi ha corso ha usato le super performanti Adizero Adios Evo 1 Prime X, ideate per le lunghe e lunghissime distanze, ma non regolari perché hanno una altezza dell'intersuola di 50mm, ben al di fuori dei regolamenti stabiliti per le calzature. Calzature senz'altro all'avanguardia, il massimo del centro ricerche di Adidas. L'altezza dell'intersuola è stata calibrata in base alle forze che ogni atleta poteva generare, creando così una ammortizzazione reattiva ottimale, mentre la struttura di irrigidimento è composta da materiali sintonizzati sulla singola biomeccanica.

Sempre per le scarpe è stata usata una inedita tecnologia Ultracharge di Adidas, innovazione studiata da molti anni, cinque giorni prima della gara le scarpe sono state inserite in un silos ad alta pressione, sono state pompate delle bolle d'aria negli spazi vuoti della schiuma dell'intersuola, con la pressione sempre più alta si verificava un miglioramento nel ritorno di energia delle scarpe.

Gli altri atleti

Tra gli altri in gara il giapponese Jo Fukuda che ha un primato in maratona inferiore alle 2h10’, l’etiope Ketema Negasa che in passato è stato primatista mondiale della 50km con 2h42’07”, lo statunitense Charlie Lawrence primatista mondiale delle 50miglia in 4h48’21” che nella notte pugliese è arrivato secondo al traguardo in 6h03'47".

Questi i passaggi del vincitore Kubheka:

1° giro – 12,5 km: 44’43” (3’35”/km)

2° giro – 25 km: 1h29’28” (3’35”/km)

3° giro – 37,5 km: 2h14’08” (3’35”/km)

4° giro – 50 km: 2h58’57” (3’35”/km)

5° giro – 62,5 km: 3h43’51” (3’35”/km)

6° giro – 75 km: 4h28’38” (3’35”/km)

7° giro – 87,5 km: 5h14’09” (3’35”/km)

8° giro – 100 km: 5h59’20” (3’36”/km)

Niente omologazione

No, il record non verrà omologato, il percorso non è stato misurato e certificato, non si menziona in tutto questo di eventuali controlli antidoping, le scarpe non erano regolari, così come tanti altri aspetti regolamentari non sono stati rispettati.

Si è corso senz’altro, questo sì, oltre i confini del limite umano, si è dimostrato che l’uomo ancora ha margine nei suoi limiti atletici, che sia nel correre i 100 metri, saltare in alto, in lungo o nel correre una maratona o la distanza dei 100km. Certo con delle scarpe non regolamentari è più facile andare oltre i limiti, sicuramente è un passaggio per dimostrare che la tecnologia non ha limiti, che è oggi fondamentale nella ricerca della massima prestazione sportiva, nei record, nelle vittorie olimpiche.