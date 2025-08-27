Suunto lancia Race 2 e Wing 2, progettati per vincere

Race 2, l'ultima edizione dell'orologio GPS di punta del marchio, è stato riprogettato per migliorare l'indossabilità, la funzionalità e la scalabilità futura, pur mantenendo le caratteristiche e gli strumenti di fiducia per l'uso quotidiano. Nel frattempo, la nuova generazione di cuffie Suunto Wing open-ear a conduzione ossea consente agli utenti di rimanere consapevoli dell'ambiente circostante mentre ascoltano l'audio e ora anche di ricevere un feedback vocale in tempo reale direttamente dal Race 2. Con questo duo di strumenti Suunto permette agli atleti e agli avventurieri di tutti i giorni di allenarsi in modo più intelligente, di sentirsi più forti e di essere sempre al sicuro, ovunque si svolgano i loro allenamenti.

Suunto Race 2 si basa sulle fondamenta del Suunto Race, perfezionando ciò che gli atleti apprezzano di più e spingendo ulteriormente il design e le prestazioni. Sviluppato per coloro che si impegnano giorno dopo giorno, Race 2 presenta un design più elegante e leggero con un display AMOLED più grande, una precisione della frequenza cardiaca notevolmente migliorata e un'esperienza utente intuitiva che si adatta all'allenamento strutturato, alle gare, al recupero e alla vita di tutti i giorni.



Nel frattempo, la nuova generazione di cuffie Suunto Wing consente agli ascoltatori di essere pienamente consapevoli di ciò che li circonda, offrendo un suono chiaro e, se utilizzate insieme al Race 2, ora anche un feedback vocale in tempo reale direttamente dall'orologio. Insieme, questi due dispositivi rappresentano l'impegno di Suunto per consentire un allenamento più intelligente, una maggiore resistenza e la prontezza di rendimento quando serve. Recenti ricerche sottolineano l'impatto della musica sull'allenamento e sulle prestazioni. Una metaanalisi del 2024 pubblicata su Frontiers in Psychology ha confermato che la musica migliora la resistenza, abbassa lo sforzo percepito e migliora l'umore. In studi condotti su triatleti d'élite, la sincronizzazione del movimento con la musica ha aumentato il tempo di esaurimento fino al 20%.

Tra i corridori amatoriali, la scelta di una musica con il giusto ritmo ha contribuito ad aumentare la frequenza delle falcate e l'economia della corsa, riducendo potenzialmente il rischio di infortuni. Combinando il potere motivazionale della musica con dati precisi sulle prestazioni, Race 2 e Wing 2 offrono un'esperienza di allenamento completa e stimolante.

Suunto Race 2: Progettato per vincere!

Suunto Race 2 è stato riprogettato all'interno e all'esterno per supportare ogni fase del percorso di allenamento. Il nuovo modello conserva i consolidati nonché fidati strumenti di navigazione, le funzioni intelligenti per le prestazioni e le solide capacità outdoor per cui Suunto è nota, introducendo al contempo un profilo più elegante e una sensazione di leggerezza per un comfort a lungo termine. La cassa utilizza una combinazione raffinata di materiale plastico resistente e metallo per ridurre il peso, completata da una nuova piastra posteriore che supporta il sensore ottico di frequenza cardiaca Suunto più accurato finora e da un'interfaccia di ricarica a scatto migliorata per una maggiore facilità d’uso.

Il display AMOLED aggiornato offre una nitidezza vivida, racchiusa in una cassa di 49 mm di diametro e di soli 12,5 mm di spessore. La struttura più leggera, 65 grammi per i modelli in composito e 76 grammi per le varianti in acciaio inossidabile, rende il Race 2 adatto all'allenamento in qualsiasi condizione, sia che si tratti di percorrere sentieri tecnici, arrampicarsi in condizioni meteorologiche imprevedibili o affrontare intervalli

impegnativi nelle prime ore del mattino.

All'interno, un processore aggiornato offre prestazioni più fluide con spazio per ulteriori funzionalità attraverso gli aggiornamenti software. La durata della batteria si estende fino a 12 giorni in modalità smartwatch giornaliera e, durante l'allenamento, la batteria arriva a oltre 50 ore nella migliore modalità GPS,

utilizzando una precisa localizzazione a doppia banda su tutti i principali sistemi satellitari.

Suunto Race 2 offre oltre 115 modalità sportive, tra cui 22 nuove opzioni, che coprono trail running, ciclismo, nuoto, sci e altro ancora. Gli atleti possono usufruire di strumenti avanzati per l'outdoor come ClimbGuidance per la gestione dell'altitudine e dei terreni tecnici, mappe termiche specifiche per lo sport, avvisi meteo, notifiche di alba e tramonto e una bussola integrata. Suunto Coach fornisce una guida all'allenamento evolutiva, basata sui dati e personalizzata in base agli obiettivi personali, mentre le funzioni di pacing e alimentazione, il tracker di recupero e il sistema Suunto ZoneSense aiutano a massimizzare la preparazione e a prevenire il sovrallenamento.

Progettato per l'uso quotidiano e per le prestazioni, Race 2 è dotato di quadranti personalizzabili, di comodi cinturini in silicone da 22 mm con struttura a uno o due strati e di diverse configurazioni, tra cui i modelli in acciaio inossidabile in nero e grigio chiaro e una versione in titanio.

Suunto Wing 2: consapevolezza e audio per ogni sessione di allenamento

Le Suunto Wing 2 aggiungono la musica all'avventura e permettono di avere piena consapevolezza dell'ambiente circostante grazie alla tecnologia open-ear a conduzione ossea. Progettate con un telaio in titanio e silicone, le cuffie rimangono saldamente in posizione durante gli allenamenti ad alta intensità, le lunghe corse e gli spostamenti quotidiani. Il design open-ear aiuta chi le indossa a rimanere consapevole di ciò che lo circonda, migliorando la sicurezza sia negli ambienti urbani che nei sentieri più remoti.

Wing 2 si collega direttamente a Race 2 (e a tutti gli altri orologi Suunto, ad eccezione del Run) per fornire un feedback in tempo reale sulle prestazioni attraverso messaggi vocali, mantenendo accessibili parametri chiave come il passo e la frequenza cardiaca senza dover controllare l'orologio o lo smartphone a metà sessione. I controlli basati sui gesti consentono di regolare rapidamente la riproduzione o le chiamate con semplici movimenti della testa, mentre i doppi microfoni a riduzione del rumore mantengono la chiarezza della voce per le chiamate o l'uso dell'assistente intelligente.

Per aumentare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione, le luci di sicurezza a LED intelligenti sono integrate nel Wing 2 e possono essere personalizzate tramite l'applicazione Suunto. Completamente impermeabili e resistenti alla polvere, le cuffie sono progettate per resistere in qualsiasi ambiente e condizione atmosferica. La durata della batteria supporta fino a 12 ore di utilizzo continuo, con ricarica rapida tramite USBC e un power bank opzionale per prolungare l'ascolto nelle avventure più lunghe. Wing 2 è disponibile in due colori, nero e arancione corallo.

Un ecosistema più intelligente e più forte

Race 2 e Wing 2, come tutti i dispositivi Suunto, sono progettati per connettersi all'ecosistema Suunto. Con la Suunto App e la sua rete crescente di oltre 300 partner connessi, la piattaforma si espande continuamente per offrire nuove funzioni, aggiornamenti e integrazioni, assicurando che ogni atleta, dai corridori esperti agli avventurieri di tutti i giorni, abbia gli strumenti per allenarsi in modo più intelligente e con sicurezza.

Disponibilità:

I nuovi Suunto Race 2 e Wing 2 saranno disponibili dal 27 agosto su suunto.com e presso i rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Prezzi suggeriti al pubblico:

• Race 2 versione acciaio: € 499,00

• Race 2 versione titanium: € 599,00

• Wing 2: € 169,00

