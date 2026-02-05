Saucony presenta Endorphin Azura, la daily runner ad alte prestazioni. Make Any Day Fast

Saucony, brand globale leader nel performance running, è orgogliosa di presentare Endorphin Azura, la nuova scarpa pensata per i runner che cercano velocità anche nell’allenamento quotidiano. L’Azura nasce con un obiettivo chiaro: Make Any Day Fast. La sua costruzione senza piastra assicura una corsa morbida, fluida, ideale per l’uso giornaliero, mantenendo al tempo stesso quella risposta energetica che gli appassionati della linea Endorphin hanno imparato ad amare.

Lanciata insieme a Endorphin Pro 5, la scarpa da gara con piastra in carbonio di Saucony, Endorphin Azura amplia la collezione Endorphin introducendo un modello dedicato alla corsa di tutti i giorni, con un focus su comfort e versatilità.​Alla base della Endorphin Azura c’è la super schiuma PWRRUN PB, un compound leggero e altamente reattivo, progettato per restituire più energia rispetto alle tradizionali scarpe da allenamento quotidiano. In sinergia con la tecnologia SPEEDROLL™, Azura accompagna il runner in una rullata fluida e continua, favorendo transizioni naturali e uno slancio senza sforzo, chilometro dopo chilometro, tipici della linea Endorphin.​La suola in gomma XT-900 garantisce trazione e durata nel tempo, mentre la silhouette affusolata e le colorazioni decise donano alla scarpa uno stile distintivo.Endorphin Azura è disponibile dal 2 febbraio 2026 su saucony.com e presso selezionati rivenditori a livello globale.

Il percorso creativo con Your Friendly Runners (YFR)

​Il lancio di Azura non è stato pensato come una campagna tradizionale. Saucony ha voluto trasformare la velocità in uno stato d’animo, un’esperienza più che una prestazione. In collaborazione con Your Friendly Runners (YFR), il brand ha dato vita a contenuti che valorizzano l’autenticità rispetto alla perfezione, il movimento reale rispetto alla posa costruita. Il risultato? Azura non è solo una scarpa, ma una sensazione da vivere ad ogni passo.​

​Endorphin Azura – Caratteristiche principali

Super foam PWRRUN PB per una risposta leggera e un elevato ritorno di energia che amplifica la sensazione di velocità

Tecnologia SPEEDROLL™ per transizioni fluide e una corsa naturale ed efficiente

Design senza piastra per comfort ideale nell’uso quotidiano

Suola XT-900 per grip duraturo e resistenza all’usura

Design leggero e deciso

Offset: 8 mm (40/32 mm)

Peso: 240 g

Taglie: M 7–13, 14, 15

Prezzo consigliato: €160

Sostenibilità: modello vegan con utilizzo di materiali riciclati