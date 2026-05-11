L'outdoor estivo è più naturale con LIGHT BT V2 by SIXS, la linea di capi super traspiranti e leggerissimi  

La nuova linea SIXS LIGHT BT V2 nasce per affrontare l’estate nel modo più naturale possibile, lasciando il corpo libero di respirare anche quando il caldo aumenta, la sudorazione diventa intensa e ogni uscita richiede il massimo in termini di comfort, leggerezza e gestione dell’umidità.
Evoluzione del baselayer più traspirante della gamma SIXS, LIGHT BT V2 è stata progettata per accompagnare gli sportivi nelle condizioni più impegnative, quando il corpo produce molto calore e l’abbigliamento tecnico deve fare una cosa prima di ogni altra: non trattenere, ma favorire la dispersione del calore e dell’umidità. È qui che la nuova linea esprime al meglio la propria identità, offrendo una sensazione costante di freschezza, asciutto e libertà di movimento.
Pensata per le giornate più torride e per le attività ad alta intensità, LIGHT BT V2 si rivolge a chi pratica ciclismo su strada, MTB/DH, running, trekking, sport outdoor e motociclismo, con capi sviluppati per rispondere alle esigenze di chi si muove, suda, spinge e cerca un contatto sempre più diretto e leggero con il proprio equipaggiamento.
La linea è indicata in particolare per l’utilizzo in condizioni di:
– caldo intenso
– umidità
– alta sudorazione
– attività fisica ad alta intensità
Il principio progettuale è chiaro: smaltire il calore prodotto dal corpo, non trattenerlo.
Per questo LIGHT BT V2 non è una linea termica e non nasce per isolare dal freddo, ma per offrire il massimo rendimento proprio quando la temperatura sale e il corpo ha bisogno di restare asciutto, ventilato e libero.
Rispetto alla precedente linea LIGHT BT, la nuova versione V2 rappresenta un’evoluzione concreta, sviluppata anche grazie ai feedback raccolti dagli utilizzatori. SIXS ha lavorato su vestibilità, comfort, durata e costruzione tessile, con l’obiettivo di rendere il capo ancora più efficace nelle situazioni in cui leggerezza e traspirazione diventano decisive.
Massima leggerezza, traspirazione superiore
LIGHT BT V2 è la linea più leggera e traspirante sviluppata da SIXS. Utilizza la stessa tecnologia del tessuto originale, ma la interpreta attraverso una struttura ancora più leggera e altamente ventilata, pensata per offrire una sensazione di freschezza immediata e una libertà di movimento particolarmente elevata.
Con LIGHT BT V2, SIXS porta pertanto la propria esperienza nel baselayer tecnico verso una nuova dimensione estiva: più leggera, più traspirante, più libera. Una linea pensata per chi non vuole fermarsi davanti al caldo, ma continuare a muoversi con la massima naturalezza.
Evoluzione rispetto alla precedente LIGHT BT
La linea LIGHT BT V2 mantiene le caratteristiche principali della versione precedente, ma allo stesso tempo introduce diversi miglioramenti: maggiore resistenza nelle aree critiche, miglior fitting anatomico, ottimizzazione della costruzione tessile, nuovo design grafico e
studio ancora più preciso della muscolatura
L’obiettivo è stato quello di migliorare il comfort, la durata, l’ergonomia, la performance termica e la traspirabilità.
Design e grafica
Il design della linea è stato aggiornato seguendo uno studio estremamente attento delle linee e delle fasce muscolari ed un’estetica racing.
Principali prodotti dedicati al mondo BICI
Maglietta
BT SBL: Maglietta smanicata specifica per il ciclismo
Accessori
BT TBXL: Scaldacollo multifunzionale
BT SCXL V2: Sottocasco, utilizzabile in ambito multisport
BT FSXL: Fascia paraorecchie leggera, utilizzabile in ambito multisport
Prodotti per l’OUTDOOR
BT TS1L V2: Maglia a manica corta.
BT TS2L V2: Maglia a manica lunga.
BT TS3L V2: Maglia a manica lunga (come la TS2L V2), ma con il collo alto.