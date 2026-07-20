HOKA® presenta la Clifton 11 più morbida, più fluida e progettata per affrontare le corse quotidiane senza fatica  

Milano – HOKA® Clifton 11 è l’ultima evoluzione della sua scarpa da allenamento quotidiano più apprezzata e pilastro della linea da corsa del marchio. Da oltre un decennio, la pluripremiata Clifton si è guadagnata la reputazione di aver ampliato i confini delle prestazioni, unendo un design innovativo all’ammortizzazione e al comfort su cui gli amanti della corsa fanno affidamento. La Clifton 11 si basa su questa tradizione, garantendo la caratteristica corsa fluida di HOKA con uno stile ancor più curato.

Oltre un decennio d’innovazione

Dal suo debutto nel 2014, la Clifton ha stabilito lo standard in termini di ammortizzazione reattiva, design e prestazioni quotidiane. La Clifton 11 abbina la collaudata ammortizzazione che ha conquistato la fedeltà dei runner nel corso di 11 versioni a una tomaia in mesh tecnico a maglia migliorata, che offre un supporto traspirante e avvolgente, e a una soletta ultrasoft aggiornata. Ad ogni falcata, i runner si sentono più leggeri, fluidi e sicuri in una scarpa progettata per portarli senza fatica chilometro dopo chilometro.

Le Clifton 11 coniugano un design elegante e orientato alle prestazioni con miglioramenti mirati nei materiali che esaltano ogni corsa. La tomaia in mesh jacquard a trama intrecciata di alta qualità offre una sensazione di benessere e ricercatezza, mentre i rinforzi strategici in 3D garantiscono un sostegno leggero e una lunga durata. I dettagli riflettenti migliorano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e il sistema di chiusura a doppio laccio assicura una calzata sicura e personalizzata. Sotto il piede, la Clifton 11 mantiene l'affidabile suola del modello precedente, offrendo un'ammortizzazione morbida e una transizione fluida dal tallone alla punta. L'Active Foot Frame™, focalizzato sul retropiede, avvolge il piede garantendo una stabilità naturale in fase di appoggio, mentre la geometria Meta-Rocker™, caratteristica distintiva di HOKA, favorisce un movimento in avanti fluido in ogni sessione di allenamento.

Ad accompagnare l'arrivo della Clifton 11 è la campagna Look What Smooth Can Do. Utilizzando curve morbide e un effetto fisheye che ammorbidisce le linee nette, le immagini creano una metafora di ciò che la fluidità significa davvero per i runner per spingersi oltre i propri limiti.

Di seguito le caratteristiche principali delle Clifton 11:

• Meta-Rocker™ fluido

• Tomaia in mesh tecnico

• Suola in gomma fortemente resistente all’abrasione

• Active Foot Frame™ focalizzato sul retropiede

• Soletta in schiuma a celle aperte

• Stampa in silicone 3D

• Dettagli riflettenti

• Doppio sistema di fissaggio dei lacci

• Intersuola in schiuma EVA stampata a compressione

La Clifton 11 è disponibile su HOKA.com e presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo.

• Peso: M10 282,8 g, W8 236,4 g

• Altezza suola: M10 42 mm/34 mm, W8 38 mm/30 mm

• Drop: 8 mm

• Diverse varianti di colore