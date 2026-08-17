New Balance lancia le SuperComp Elite v6 e SuperComp Rebel

New Balance è entusiasta di presentare la prossima evoluzione della sua linea di scarpe da running ad alte prestazioni con il lancio delle nuove SuperComp Elite v6 e SuperComp Rebel v1 —due modelli innovativi pensati per aiutare i runner a dare il massimo, dall'allenamento quotidiano fino al giorno della gara. Con queste due scarpe, i runner hanno tutto ciò che serve per avere successo: dall'allenamento con la SuperComp Rebel v1, fino al giorno della gara con la SuperComp Elite v6. Progettate per i runner che inseguono i propri record personali e prestazioni straordinarie , ogni modello offre un'esperienza distinta pur condividendo lo stesso obiettivo: aiutare i runner a esprimere la loro versione più veloce . In arrivo il 20 agosto, la SuperComp Rebel v1 porta l'energia del giorno di gara nella corsa di tutti i giorni. Leggera, reattiva e costruita per la velocità , la SuperComp Rebel v1 invita i runner ad affrontare ogni allenamento con sicurezza e intensità —che si tratti di macinare chilometri in solitaria o in gruppo, di sessioni di tempo run o di inseguire un nuovo record personale. Disponibile dal 6 agosto, la SuperComp Elite v6 rappresenta la prossima evoluzione della scarpa da gara di punta di New Balance. Basandosi sulla piattaforma più veloce e orientata alle prestazioni introdotta con la v5, l'Elite v6 è più leggera, più propulsiva e concentrata sulla performance in maratona . La piattaforma in schiuma Infinion, la piastra in fibra di carbonio ridisegnata e la tomaia ultraleggera lavorano insieme per offrire un ritorno di energia e un'efficienza eccezionali. Progettata per la velocità dall'inizio alla fine, l'Elite v6 offre un'andatura estremamente reattiva e pronta per la gara, pensata per aiutare i runner a raggiungere i propri traguardi nel giorno più importante.





Gli atleti New Balance hanno svolto un ruolo significativo nel processo di progettazione e sviluppo della SuperComp Elite v6. Due atleti centrali in questo sviluppo sono stati Alex Yee, Campione del Mondo di Triathlon e quattro volte medagliato olimpico nel triathlon, ed Emily Sisson, primatista americana di maratona e due volte olimpionica.





"Sono davvero entusiasta del lancio della SC Elite v6. Ho corso il mio personal best di 2:06:38 con la SC Elite v5 alla Maratona di Valencia dello scorso anno, e la nuova ed evoluta v6 sembra ancora più leggera e veloce." — Alex Yee, Campione del Mondo di Triathlon, quattro volte medagliato olimpico e atleta New Balance



"L'innovazione di questo aggiornamento alza l'asticella per le calzature da gara." — Emily Sisson, primatista americana di maratona, due volte olimpionica e atleta New Balance.

Caratteristiche principali della SuperComp Elite v6

La SuperComp Elite v6 evolve ulteriormente la direzione più veloce e orientata alla performance introdotta con la v5, diventando ancora più leggera, più reattiva e maggiormente ottimizzata per la maratona grazie alla nuova piattaforma in schiuma Infinion, a una piastra in fibra di carbonio completamente riprogettata e a una tomaia ultraleggera.

Propulsione esplosiva

L'innovativo design della piastra offre una maggiore rigidità e una spinta più efficace, garantendo al runner una propulsione superiore durante la maratona.

Energia a ogni passo

La nuova schiuma Infinion, la più leggera mai sviluppata da New Balance, assicura prestazioni di livello race-day, un'elevata durata e un ritorno di energia ancora più efficiente.

Calzata sicura

La tomaia in mesh traslucido con tecnologia FANTOMFIT è eccezionalmente leggera e offre una calzata avvolgente, simile a una seconda pelle, combinando una sensazione di estrema leggerezza con il supporto essenziale per affrontare la gara.

Specifiche tecniche

Peso: Uomo (US 9.5 D): 190 g (6,7 oz) | Donna (US 7 B): 155 g (5,5 oz)

Drop: 8 mm (il valore è approssimativo e può variare leggermente in base ai processi di sviluppo e produzione)

Altezza dello stack: 40 mm (tallone) / 32 mm (avampiede)



La New Balance SuperComp Elite v6 sarà disponibile a partire dal 6 agosto presso i punti vendita New Balance, sul sito NewBalance.com e presso rivenditori selezionati.