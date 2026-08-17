Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

New Balance lancia le SuperComp Elite v6 e SuperComp Rebel

Le novità per l'allenamento e il giorno della gara
6 min
New Balance lancia le SuperComp Elite v6 e SuperComp Rebel

New Balance è entusiasta di presentare la prossima evoluzione della sua linea di scarpe da running ad alte prestazioni con il lancio delle nuove SuperComp Elite v6 e SuperComp Rebel v1—due modelli innovativi pensati per aiutare i runner a dare il massimo, dall'allenamento quotidiano fino al giorno della gara. Con queste due scarpe, i runner hanno tutto ciò che serve per avere successo: dall'allenamento con la SuperComp Rebel v1, fino al giorno della gara con la SuperComp Elite v6.
 
Progettate per i runner che inseguono i propri record personali e prestazioni straordinarie, ogni modello offre un'esperienza distinta pur condividendo lo stesso obiettivo: aiutare i runner a esprimere la loro versione più veloce.
 
In arrivo il 20 agosto, la SuperComp Rebel v1 porta l'energia del giorno di gara nella corsa di tutti i giorni. Leggera, reattiva e costruita per la velocità, la SuperComp Rebel v1 invita i runner ad affrontare ogni allenamento con sicurezza e intensità—che si tratti di macinare chilometri in solitaria o in gruppo, di sessioni di tempo run o di inseguire un nuovo record personale.
 
Disponibile dal 6 agosto, la SuperComp Elite v6 rappresenta la prossima evoluzione della scarpa da gara di punta di New Balance. Basandosi sulla piattaforma più veloce e orientata alle prestazioni introdotta con la v5, l'Elite v6 è più leggera, più propulsiva e concentrata sulla performance in maratona. La piattaforma in schiuma Infinion, la piastra in fibra di carbonio ridisegnata e la tomaia ultraleggera lavorano insieme per offrire un ritorno di energia e un'efficienza eccezionali. Progettata per la velocità dall'inizio alla fine, l'Elite v6 offre un'andatura estremamente reattiva e pronta per la gara, pensata per aiutare i runner a raggiungere i propri traguardi nel giorno più importante.

 


 
Gli atleti New Balance hanno svolto un ruolo significativo nel processo di progettazione e sviluppo della SuperComp Elite v6. Due atleti centrali in questo sviluppo sono stati Alex Yee, Campione del Mondo di Triathlon e quattro volte medagliato olimpico nel triathlon, ed Emily Sisson, primatista americana di maratona e due volte olimpionica.

 


 
"Sono davvero entusiasta del lancio della SC Elite v6. Ho corso il mio personal best di 2:06:38 con la SC Elite v5 alla Maratona di Valencia dello scorso anno, e la nuova ed evoluta v6 sembra ancora più leggera e veloce." — Alex Yee, Campione del Mondo di Triathlon, quattro volte medagliato olimpico e atleta New Balance
 
"L'innovazione di questo aggiornamento alza l'asticella per le calzature da gara." — Emily Sisson, primatista americana di maratona, due volte olimpionica e atleta New Balance.

Caratteristiche principali della SuperComp Elite v6

La SuperComp Elite v6 evolve ulteriormente la direzione più veloce e orientata alla performance introdotta con la v5, diventando ancora più leggera, più reattiva e maggiormente ottimizzata per la maratona grazie alla nuova piattaforma in schiuma Infinion, a una piastra in fibra di carbonio completamente riprogettata e a una tomaia ultraleggera.

Propulsione esplosiva

L'innovativo design della piastra offre una maggiore rigidità e una spinta più efficace, garantendo al runner una propulsione superiore durante la maratona.

Energia a ogni passo

La nuova schiuma Infinion, la più leggera mai sviluppata da New Balance, assicura prestazioni di livello race-day, un'elevata durata e un ritorno di energia ancora più efficiente.

Calzata sicura

La tomaia in mesh traslucido con tecnologia FANTOMFIT è eccezionalmente leggera e offre una calzata avvolgente, simile a una seconda pelle, combinando una sensazione di estrema leggerezza con il supporto essenziale per affrontare la gara.

Specifiche tecniche

Peso: Uomo (US 9.5 D): 190 g (6,7 oz) | Donna (US 7 B): 155 g (5,5 oz)
Drop: 8 mm (il valore è approssimativo e può variare leggermente in base ai processi di sviluppo e produzione)
Altezza dello stack: 40 mm (tallone) / 32 mm (avampiede)
 
La New Balance SuperComp Elite v6 sarà disponibile a partire dal 6 agosto presso i punti vendita New Balance, sul sito NewBalance.com e presso rivenditori selezionati. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Abbigliamento tecnico

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS