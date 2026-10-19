Saucony® presenta la nuova collezione GORE-TEX: i modelli di punta del brand si rinnovano per affrontare qualsiasi condizione meteo
Saucony, brand globale leader nel performance running e nel lifestyle sportivo, annuncia il lancio della GTX Collection, progettata per affrontare ogni condizione meteorologica. La collezione, che unisce il ricco patrimonio del brand alle più moderne innovazioni in ambito performance, spazia tra Originals e Performance Running e comprende quattro modelli dotati di tecnologia GORE-TEX®: ProGrid Omni 9 GTX, Shadow 6000 GTX, Guide TR GTX e Triumph 24 GTX.
Sviluppata per accompagnare chi la indossa anche quando le condizioni meteorologiche cambiano, la collezione GTX combina protezione impermeabile e traspirante con il comfort, la resistenza e lo stile che da sempre caratterizzano i modelli più apprezzati di Saucony. Che si tratti di muoversi in città, completare l'allenamento quotidiano o esplorare percorsi sterrati, la nuova linea assicura una protezione affidabile senza rinunciare alle prestazioni.
ProGrid Omni 9 GTX
Tomaia GORE-TEX®: protezione impermeabile e traspirante, progettata per offrire prestazioni ottimali in ogni condizione meteorologica
Struttura mediale in TPU: conferisce alla scarpa il caratteristico look strutturato e garantisce una calzata stabile e avvolgente
Materiali premium: la combinazione di mesh aperto, inserti in suede e rivestimenti in pelle assicura traspirabilità e una texture ricercata
Ammortizzazione GRID con tecnologia ProGrid: offre un appoggio stabile e fluido, ispirato all'esperienza di Saucony nel performance running
Shadow 6000 GTX
Tomaia GORE-TEX®: protezione impermeabile e traspirante, progettata per affrontare condizioni meteorologiche variabili
Soletta interna premium: migliora il comfort fin dalla calzata
Intersuola leggera in EVA: offre un'ammortizzazione reattiva, ideale per l'uso quotidiano
Intersuola resistente in poliuretano: migliora la stabilità e assicura un comfort duraturo
Suola con tasselli triangolari: garantisce un'aderenza affidabile su diverse tipologie di superficie
Guide TR GTX
Tecnologia GORE-TEX® Invisible Fit: offre una protezione impermeabile e traspirante dagli agenti atmosferici, con una struttura leggera.
Ammortizzazione PWRRUN: assicura il massimo comfort e un ritorno di energia reattivo
Piattaforma a base ampia: favorisce un appoggio stabile, per una corsa sicura e controllata
Suola PWRTRAC con tasselli da 3,5 mm: garantisce un'aderenza versatile su strade bagnate, sentieri ghiaiosi e trail leggeri
Pensate per i runner: offrono una protezione affidabile senza rinunciare all'ammortizzazione e al comfort
Triumph 24 GTX
Tecnologia GORE-TEX® Invisible Fit: garantisce una protezione impermeabile e traspirante
Ammortizzazione incrediLUX: offre un comfort premium mantenendo una sensazione di leggerezza
Piattaforma con ammortizzazione massima: supporta gli allenamenti sulle lunghe distanze e l'utilizzo quotidiano
Suola in gomma al carbonio XT-900: assicura un'elevata resistenza e un'aderenza ottimale sulle superfici bagnate
Progettate per affrontare condizioni meteorologiche difficili: combinano comfort, protezione e sicurezza a ogni passo
La Saucony GTX Collection è disponibile su Saucony.com e presso una rete selezionate di rivenditori.
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