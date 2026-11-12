Saucony® presenta la nuova Endorphin Speed 6

Caratteristiche di Endorphin Speed 6

Nuova ammortizzazione avanzata (PWRRUN PBX): intersuola in superfoam a base di PEBA con struttura a perle, estremamente reattiva e progettata per garantire una maggiore efficienza. La nuova versione offre un'ammortizzazione ancora più elevata a fronte di un peso ridotto.

Maggiore altezza dell'intersuola: 2 mm in più di PWRRUN PBX sotto il piede assicurano maggiore elasticità e reattività

Piastra in nylon di nuova concezione: il nuovo design della piastra potenzia la tecnologia SpeedRoll, offrendo una rullata più veloce e fluida. Garantisce inoltre una maggiore propulsione, con transizioni più rapide e scorrevoli.



Endorphin Speed 6 entra a far parte della pluripremiata famiglia Endorphin di Saucony, la collezione di calzature performance sviluppata per accompagnare i runner nel raggiungimento dei propri obiettivi e supportarli nell'espressione del loro potenziale, anche quando il ritmo aumenta.

​Insieme, Endorphin Elite 3, Endorphin Pro 5, Endorphin Speed 6 ed Endorphin Azura offrono soluzioni specifiche per la competizione, l'allenamento e le sessioni di velocità quotidiane.

​Versatile e adatta sia agli allenamenti veloci sia alla competizione, Endorphin Speed 6 colma il divario tra allenamento quotidiano e race day. La sua risposta reattiva e propulsiva integra innovazioni di livello élite in una calzatura adatta a un'ampia varietà di sessioni di allenamento



Grazie a un mix di ammortizzazione premium, efficienza e tecnologie orientate alla velocità, proposto in una soluzione accessibile, Endorphin Speed 6 offre ai runner maggiori opportunità per allenarsi più velocemente, recuperare meglio e perseguire i propri obiettivi con fiducia.



Endorphin Speed 6 è disponibile su www.saucony.com e presso rivenditori selezionati.