Giornata Mondiale della Menopausa, come prendersi cura di energia, ossa, muscoli e benessere

In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa del 18 ottobre, i consigli di un’esperta di nutrizione Nutripure per affrontare al meglio questa fase della vita, dall’alimentazione all’attività fisica fino all’integrazione mirata
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Pubblicato il 13.10.2026, 09:47

6 min

In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Nutripure, marchio premium specializzato in integrazione alimentare basata sulla trasparenza e sul rigore scientifico, accende i riflettori su una fase della vita che riguarda ogni donna ma di cui si parla ancora troppo poco. Grazie a formule ad alta assimilazione, prive di additivi controversi e sviluppate sulla base delle più recenti evidenze scientifiche, il brand si propone come alleato per affrontare questo cambiamento con più energia e serenità.

Menopausa: una fase naturale, ancora poco raccontata

Promossa dalla International Menopause Society (IMS), la Giornata Mondiale della Menopausa nasce per sensibilizzare sulla salute femminile durante i cambiamenti ormonali. La menopausa arriva in media intorno ai 51 anni, con un'oscillazione tra i 40 e i 55, e ogni anno riguarda circa 24,5 milioni di donne nel mondo.

Non si tratta di una malattia, ma di una transizione che porta con sé sintomi ben noti: vampate di calore, sudorazioni notturne, insonnia, irritabilità, sbalzi d'umore, difficoltà di concentrazione e variazioni di peso. Il calo degli estrogeni, inoltre, rende ossa, muscoli e sistema cardiovascolare più vulnerabili, aumentando il rischio di osteoporosi e di malattie cardiovascolari. Eppure, per molte donne resta un tema da affrontare da sole, spesso nemmeno condiviso con il partner. Rompere il silenzio è il primo passo; il secondo è sapere che alcune abitudini quotidiane possono fare davvero la differenza.

Movimento e alimentazione: le prime alleate

La menopausa è un momento in cui il corpo cambia, e con lui devono cambiare anche le abitudini. L'attività fisica è fondamentale: camminata veloce, esercizi di forza, yoga o pilates aiutano a preservare massa muscolare e ossea, a controllare il peso e a migliorare umore e qualità del sonno. Allo stesso modo, l'alimentazione gioca un ruolo chiave. Una dieta varia, ricca di verdure, legumi, cereali integrali e pesce, con il giusto apporto di proteine, calcio e grassi buoni, sostiene ossa, muscoli e cuore. Quando l'alimentazione da sola non basta, alcuni nutrienti mirati possono offrire un supporto in più. Un approccio che, come sempre per Nutripure, parte dall'ascolto di sé: ogni donna vive la menopausa in modo diverso, ed è importante imparare a conoscersi e adattare movimento e alimentazione alle proprie esigenze, senza rinunciare al piacere del cibo” spiega Marine Rousseau, esperta scientifica in nutrizione e salute che collabora con il brand francese.

Menopausa: a ogni esigenza il giusto supporto

Ogni donna vive la menopausa in modo diverso e anche le esigenze possono cambiare nel tempo. Per questo Nutripure propone una selezione di nutrienti mirati, pensati per accompagnare movimento e alimentazione e offrire un supporto specifico nei diversi ambiti del benessere quotidiano. Le formulazioni seguono la filosofia del brand: niente additivi inutili né zuccheri aggiunti e attenzione alla biodisponibilità.

Come posso prendermi cura di ossa e muscoli?

Con il calo degli estrogeni, preservare ossa e massa muscolare diventa particolarmente importante. Le vitamine D e K contribuiscono al mantenimento di ossa normali: Vitamina D3 K2-MK7 (1000 UI) di Nutripure le combina in una formula in gocce, con vitamina K2 nella forma brevettata VitaMK7®. Sul fronte muscolare, Daily Protein (750 g) apporta 24 g di proteine per dose, provenienti da tre fonti – latte nativo, albume d’uovo e fava – e le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare.

Mi sento spesso stanca: cosa può aiutarmi a ritrovare energia?

Stanchezza e affaticamento possono accompagnare questa fase della vita. Il Magnesio Bisglicinato (1 mese) Nutripure, associato alla vitamina B6, contribuisce alla riduzione di stanchezza e affaticamento e alla normale funzione psicologica. La forma bisglicinata è stata scelta per la sua elevata assimilabilità.

Nervosismo e notti agitate: quale supporto scegliere?

Quando diventa più difficile rilassarsi e il riposo ne risente, Nutripure propone Ashwagandha Bio KSM66 (1 mese), formulata con l’estratto brevettato KSM-66® proveniente da agricoltura biologica e pensata per favorire il rilassamento e la qualità del riposo.

Come posso prendermi cura del cuore durante la menopausa?

Con il calo degli estrogeni anche il sistema cardiovascolare diventa più vulnerabile. NUTRI-csXXX-MENOPAUSA Gli Omega 3 Epax (1 mese) apportano EPA e DHA, acidi grassi essenziali: EPA e DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca, mentre il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale.

E per sostenere i tessuti in questa nuova fase della vita?

Con il passare del tempo la sintesi naturale di collagene rallenta. Il Collagene Marino Selvaggio (310 g) Nutripure utilizza Naticol®, collagene proveniente da pesce selvatico europeo, come supporto dedicato ai tessuti.

Con questa selezione, Nutripure riafferma la propria missione: aiutare il maggior numero possibile di persone a stare bene, grazie a un approccio che unisce movimento e nutrizione, in ogni fase della vita.

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