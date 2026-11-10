Longevità, non solo anni in più: come prendersi cura del corpo e della mente nel tempo secondo l'esperta di Nutripure

MILANO - L’ aspettativa di vita continua a crescere, ma vivere più a lungo non significa necessariamente vivere meglio: molte malattie croniche condividono infatti un fattore di rischio comune, l’invecchiamento. Nutripure, marchio premium specializzato in integrazione alimentare basata sulla trasparenza e sul rigore scientifico, accende i riflettori sulla longevità e su ciò che la scienza sa oggi dei meccanismi dell’invecchiamento. Il messaggio è chiaro: il modo in cui invecchiamo non dipende solo dai geni, ma anche, e in larga parte, dall’ambiente e dallo stile di vita.

Perché invecchiamo: cosa dice la scienza

L’invecchiamento è un processo naturale e complesso, frutto dell’accumulo progressivo di piccole modifiche a livello cellulare. Tra i meccanismi principali, i telomeri, le “cappucce” protettive alle estremità dei cromosomi, si accorciano a ogni divisione cellulare, fino a spingere le cellule verso la senescenza. I mitocondri, le centrali energetiche delle cellule, perdono efficienza; lo stress ossidativo, alimentato da fumo e inquinamento, danneggia DNA, proteine e lipidi; mentre la glicazione, cioè il legame degli zuccheri con collagene ed elastina, irrigidisce i tessuti e riduce l’elasticità della pelle.

Il risultato è una progressiva riduzione delle riserve dell’organismo e della sua capacità di adattarsi a stress, malattie o sforzi intensi. Ne risentono muscoli e ossa, con la sarcopenia (la perdita di massa e forza muscolare) e una maggiore fragilità ossea, ma anche articolazioni, udito e vista, sistema cardiovascolare, pelle, difese immunitarie e funzioni cognitive. Con l’età, inoltre, si percepisce meno la sete, con un rischio maggiore di disidratazione. Invecchiare, però, non significa ammalarsi: il fisiologico rallentamento di alcune funzioni mentali non equivale a una malattia come l’Alzheimer, e la depressione nella terza età non è una conseguenza “normale” degli anni, ma un disturbo frequente che merita attenzione.

Alimentazione, movimento e relazioni: i pilastri della longevità

“L’epigenetica ci dice che l’invecchiamento non è un destino già scritto: le nostre abitudini quotidiane influenzano in modo concreto il modo in cui il corpo attraversa il tempo. Il primo pilastro è un’alimentazione ad alta densità nutrizionale, ricca di frutta, verdura e alimenti poco trasformati, con un apporto adeguato di proteine di qualità, perché con l’età il fabbisogno proteico aumenta. Al contrario, un consumo elevato di alimenti ultra-processati è associato a più infiammazione e stress ossidativo.

Altrettanto importante è bere con regolarità, senza aspettare la sete, e proteggere la pelle dai raggi UV con una crema ad ampio spettro, almeno SPF 30. L’attività fisica regolare resta una delle strategie più studiate per un invecchiamento in salute, ma non dimentichiamo la mente: leggere, giocare, imparare cose nuove e coltivare le relazioni protegge dall’isolamento e sostiene la plasticità del cervello. Vivere più a lungo è un obiettivo; vivere meglio è la vera sfida” spiega Marine Rousseau, esperta scientifica in nutrizione e salute che collabora con il brand francese.

Longevità: a ogni esigenza il giusto supporto

Accanto a uno stile di vita sano, alcuni nutrienti mirati possono offrire un supporto in più. Le formulazioni Nutripure seguono la filosofia del brand: niente additivi inutili né zuccheri aggiunti e grande attenzione alla biodisponibilità.

Come posso preservare la massa muscolare con il passare degli anni?

Con l’età cresce il fabbisogno di proteine di qualità, ricche di aminoacidi essenziali come la leucina. Daily Protein (750 g) di Nutripure apporta 24 g di proteine per dose, provenienti da tre fonti (latte nativo, albume d’uovo e fava), e le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare. In abbinamento a un’attività fisica regolare, la Creatina Nutripure è tra le strategie più studiate per sostenere forza e prestazioni muscolari.

Come posso prendermi cura del cuore e del cervello?

Con il tempo le arterie perdono elasticità e il cervello va incontro a un fisiologico rallentamento. Gli Omega 3 Epax (1 mese) apportano 420 mg di EPA e 300 mg di DHA per capsula: EPA e DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca, mentre il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale e della capacità visiva normale.

E per la pelle, che invecchia anche per colpa del sole?

Con gli anni la produzione di collagene rallenta e la pelle perde compattezza. La Vitamina C Nutripure, nella forma brevettata Quali-C®, contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Un gesto che, insieme a una buona idratazione e alla protezione solare quotidiana, aiuta a prendersi cura della pelle dall’interno e dall’esterno.

Con questo approfondimento, Nutripure riafferma la propria missione: aiutare il maggior numero possibile di persone a stare bene, grazie a un approccio che unisce scienza, movimento e nutrizione, in ogni fase della vita.