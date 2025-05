Allenamento progressivo, come fuziona e perchè è importante. Gli esempi

Coach Paci, partiamo da qui: cos’è davvero un progressivo e perché vale la pena inserirlo nella programmazione di un runner? Il progressivo è uno degli allenamenti più intelligenti da inserire in una programmazione. Non è solo una corsa con un finale in spinta: è uno stimolo mirato, utile a lavorare su tanti fronti.

Quali sono i principali benefici che offre?

Primo: migliora la capacità di gestire lo sforzo. Ti insegna a dosarti, a capire quando è il momento di cambiare passo, a sentire il corpo senza dover guardare continuamente il GPS.

Secondo: allena benissimo la seconda parte di gara. Perché quando la fatica sale, se hai imparato a spingere nel progressivo, saprai farlo anche quando conta davvero.

Terzo: stimola la soglia, migliora l’efficienza meccanica e la capacità aerobica. Ma senza “spaccare”. È un lavoro che incide, ma che lascia margine. E questo, in alcuni periodi dell’anno, è oro.

Esiste una forma classica di progressivo? Come viene strutturato solitamente?

Sì, il progressivo più diffuso è quello diviso in blocchi di pari lunghezza. Un esempio classico: 12 km divisi in 3 da 4 km.

Primi 4 km a ritmo medio.

Secondi 4 km a ritmo di pochi secondi più lento rispetto a quello di una gara da 10 km.

Ultimi 4 km con un ritmo vicino a quello di una gara da 10 km.

Funziona, si gestisce bene, dà ritmo. Ma personalmente preferisco un’altra struttura.

Qual è invece il suo modo di proporre il progressivo?

Preferisco usare blocchi a lunghezza decrescente: 5 + 4 + 3 + 2 + 1.

Ogni blocco dev’essere più veloce del precedente. Non ci sono pause, né recuperi: si cambia solo ritmo. E bisogna farlo con la testa, oltre che con le gambe.

Il vantaggio è che man mano che cresce l’intensità, la distanza si accorcia (coerentemente con lo stile delle mie RaP). Questo obbliga a restare concentrati e ad adattarsi al carico crescente. E l’ultimo chilometro – se fatto bene – è sempre una piccola battaglia da vincere con lucidità.

Quindi non è un allenamento da fare tutte le settimane?

No, non è da ripetere ogni settimana, ma ha il suo spazio preciso.

Lo uso quando voglio dare ritmo senza caricare troppo

Come alternativa al medio, quando serve qualcosa di più vivo.

In avvicinamento a una gara, per sentire le gambe girare.

Dopo un periodo di pausa, per rimettere in moto tutto, ma con intelligenza.

Ci può dare qualche esempio concreto di progressivo?

Certo. Eccone tre.

Progressivo da 10 km a blocchi pari (versione classica):

3 km a ritmo medio

3 km a ritmo gara mezza maratona

3 km a ritmo gara 10 km

1 km finale vicino al ritmo 5 km

Progressivo 5+4+3+2+1 (a blocchi decrescenti):

5 km tranquilli ma sciolti

4 km con ritmo in crescita costante

3 km a ritmo sostenuto, in controllo

2 km al ritmo gara breve

1 km finale da correre forte ma pulito

Progressivo continuo da 8 km (a salire ogni km):

Si parte con il primo km molto tranquillo, poi ogni chilometro si aumenta il passo di circa 5–6 secondi, chiudendo l’ultimo vicino al proprio ritmo gara sui 5 km.

In chiusura, c’è qualcosa che spesso non viene detto sul progressivo?

Sì. Non sempre va corso alle velocità che trovi negli esempi. A volte è utile renderlo più morbido, rallentando leggermente i ritmi, soprattutto se l’obiettivo è abituare l’atleta a stare a lungo in movimento, a cambiare passo gradualmente, a costruire una tenuta vera sulle lunghe distanze. Anche in quel caso il progressivo lavora bene: stimola senza demolire.

Non serve farlo spesso, ma inserirlo al momento giusto può fare davvero la differenza.

Perché alla fine, correre bene non è solo questione di velocità: è questione di come ci si arriva.

sp@salvatorepaci.com - www.scuderiapaci.com