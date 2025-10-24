Allenamento: il lungo per la maratona. Il metodo RaP che deriva dal lungo a blocchi di 4km

Il lungo a blocchi da 4 km è un ottimo punto di partenza, perché unisce volume e qualità. Nel mio metodo l’ho evoluto in una forma più progressiva, mantenendo la stessa logica ma introducendo la distanza a scalare, tipica delle RaP – Ripetute alla Paci. In pratica, si parte da blocchi da 4 km e si riduce gradualmente la distanza, mantenendo però lo stesso passo. Il risultato è un lungo che cresce di intensità senza bisogno di aumentare la velocità.

Quindi l’idea di base rimane quella del lungo con blocchi, ma con una struttura più flessibile?

Esatto. Il principio è identico: alternare tratti veloci e tratti di recupero attivo. Nel modello classico tutti i blocchi sono uguali, mentre nella mia versione si parte da 4 km e poi si scende: 3,5 km, 3 km, 2,5 km, 2 km.

Il passo resta costante, ma la seduta diventa più impegnativa perché ogni tratto veloce arriva su una fatica crescente.

Per i lunghi più lunghi, invece, utilizzo anche blocchi iniziali più ampi, ad esempio 7, 6 o 5 km, prima di passare alle distanze più corte. Serve a dare continuità e a simulare le fasi centrali di una maratona.

Può farci un esempio pratico con i ritmi?

Prendiamo un runner che corre la maratona a 4’30”/km.

Nel lungo a blocchi in stile RaP manterrà un passo costante di 4’25”/km nei tratti veloci e recuperi di 2 km a 5’00”/km.

La seduta tipo è così:

• 4 km veloci

• 2 km di recupero

• 3,5 km veloci

• 2 km di recupero

• 3 km veloci

• 2 km di recupero

• 2,5 km veloci

• 2 km di recupero

• 2 km veloci finali

Che tipo di adattamento produce questo lavoro?

Allena la resistenza specifica, la capacità di mantenere il ritmo sotto fatica e la gestione mentale dello sforzo.

Il cuore impara a lavorare su frequenze controllate, i muscoli a smaltire lattato in movimento.

È un lavoro che unisce fisiologia e percezione: il runner sente quando il passo è quello giusto e impara a sostenerlo fino alla fine.

Molti runner pensano che un ritmo costante renda l’allenamento più semplice. È davvero così?

No, è l’opposto. Mantenere lo stesso passo quando si è freschi è facile; mantenerlo dopo venti chilometri è ciò che fa la differenza.

Il ritmo costante impone controllo, economia di movimento e concentrazione. È un esercizio di disciplina, non di velocità pura.

Ogni quanto consiglia di inserirlo?

Ogni due o tre settimane. È un lavoro impegnativo, che richiede di partire riposati.

Va inserito nella fase specifica di preparazione per mezza o maratona, come seduta di qualità che sostituisce il lungo progressivo classico.

In sintesi, si può dire che il lungo a blocchi da 4 km sia diventato la base del suo metodo RaP?

Sì, utilizzo spesso il lungo a blocchi di lunghezza congrua all’obiettivo all’interno dei miei programmi, perché è una struttura molto efficace per lavorare sulla resistenza di qualità.

Nel tempo l’ho evoluto in una versione più personale, in stile RaP, dove la distanza dei tratti veloci si riduce progressivamente mantenendo lo stesso passo.

Questo approccio, unito ai recuperi attivi e controllati, rende l’allenamento più realistico e più utile in vista delle gare.

È un lungo che insegna a correre con intelligenza, dosando energie e ritmo in modo consapevole.

