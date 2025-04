Raffles per FollowYourPassion, quando il design corre con lo sport

Una capsule collection esclusiva di t-shirt disegnate dagli studenti del corso di Visual Design di Raffles Milano, iconica scuola di moda e design con sedi in tutto il mondo. Giovani designer che, con visione e sensibilità, hanno trasformato l’identità dei luoghi simbolo delle gare FollowYourPassion in capi iconici, capaci di unire performance e bellezza.

Ogni t-shirt è pensata come una narrazione visiva, un’interpretazione grafica e tecnica dell’anima di una destinazione italiana: dalle coste marine alle strade metropolitane, dai laghi alle colline. Linee pulite, ricerca cromatica, tessuti funzionali ed estetica essenziale si fondono per dare vita a una collezione che parla di viaggi, movimento e stile.

Un’esplosione di colori, energia e stile

Il cuore della collezione batte anche attraverso la sua palette cromatica: un mix vibrante e sofisticato di rosa intenso, rosso acceso, giallo sole, lilla delicato, arancio vitaminico, verde brillante, lime acceso, blu profondo e grigio urbano. Colori che evocano forza, emozione e identità. Ogni tonalità è stata accuratamente selezionata per rappresentare l’atmosfera e il carattere di unico di una diversa tappa del circuito FollowYourPassion, creando un mix di sinfonia visiva che che parla direttamente al cuore (e allo stile) di chi corre e non solo.

Perché lo sport non è solo performance: è anche espressione, identità, estetica. E la moda gioca un ruolo chiave non tanto per un esercizio di stile (anche se le foto al traguardo hanno sempre la loro importanza), quanto per la qualità e l’innovazione dei materiali tecnici, capaci di influenzare – e migliorare – anche una semplice sessione di allenamento.

Una visione condivisa tra creatività, design e sport

Presentata ufficialmente venerdì 11 aprile all’interno del programma Boundless Creativity di Raffles Milano, la collezione è stata raccontata in occasione della conferenza stampa da Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport, che ha svelato il concept ispiratore delle nuove maglie e l’evoluzione della partnership con la scuola.

Ed è proprio da questa visione condivisa che nasce una nuova collaborazione strategica tra Raffles Milano e MG Sport, volta a creare una nuova struttura estetica e un rebranding completo per tutti gli eventi FollowYourPassion in programma nel 2025. Un nuovo linguaggio visivo, coerente, iconico, in grado di portare stile e riconoscibilità all’esperienza sportiva, dentro e fuori dal percorso gara.

Una mostra in movimento: Run & Design

Dal 7 al 12 aprile, la collezione è stata esposta nella suggestiva installazione Run & Design, all’interno del Porta Venezia Design District, presso la sede di Raffles Milano in Via Felice Casati 16. Una vera e propria galleria del design in movimento, dove il pubblico ha potuto esplorare il processo creativo dietro ogni capo: dai bozzetti iniziali alle palette colori, fino al prodotto finito pronto per il debutto sulle strade.

Milano, capitale della fashion-performance

Con Raffles x FollowYourPassion, Milano conferma ancora una volta il suo ruolo di capitale mondiale della moda. Ma non solo: si posiziona oggi come cuore pulsante dell’activewear di nuova generazione, dove stile e sport si fondono in un dialogo senza confini. Qui, la corsa non è solo uno sforzo fisico, ma un atto estetico. E i runner, grazie a questa collezione, diventano i più fashion del mondo.

Un progetto che celebra la bellezza del movimento, la potenza della visione e la forza della collaborazione.

Perché la moda può incontrare la corsa.

E la corsa, oggi più che mai, può diventare moda.

CHI È MG Sport

MG Sport sviluppa, organizza e gestisce eventi sportivi di massa in tutta Italia. Grazie a servizi professionali, percorsi mozzafiato e location memorabili MG Sport si impegna a far vivere un’esperienza unica a tutti gli appassionati di sport. Con il brand FollowYourPassion detiene il più importante circuito italiano di gare di RUNNING, TRIATHLON, CYCLING e SWIMMING. Diversi i nostri valori: SICUREZZA E DIVERTIMENTO, perché ogni evento pone massima attenzione alla sicurezza degli atleti e tutte le persone coinvolte nell’organizzazione, per garantire il massimo divertimento. VALORIZZAZIONE del territorio, promuovere il territorio e le eccellenze locali. Location iconiche ed esclusive fanno da palcoscenico agli eventi MG Sport. L’atleta al centro: puntare all’eccellenza, rivedendo e migliorando costantemente l’organizzazione degli eventi per soddisfare le esigenze di ciascun atleta. INCLUSIONE E SOSTENIBILITÀ: il rispetto dell'ambiente e della comunità sono obiettivi primari nello sviluppo degli eventi. MG Sport crede in una visione dello sport inclusiva che sia per tutti, dai più giovani ai più anziani, ai meno fortunati o con disabilità.

CHI È RAFFLES MILANO

Raffles Milano è anche Raffles Education: il network internazionale quotato alla Borsa di Singapore. Fondata a Singapore nel 1990, Raffles Education è oggi ora una vasta rete di 16 college e università distribuiti in 9 paesi dell'Asia Pacifica e dell'Europa: Cambogia, India, Indonesia, Italia, Malaysia, Arabia Saudita, Singapore, Thailandia e Cina. Raffles Milano è l’istituto internazionale in cui gli studenti collaborano attivamente insieme ai docenti per creare progetti di ibridazione, sperimentazione e ricerca, abbattendo l’omologazione e le barriere culturali, tecnologiche e geografiche.

IL CALENDARIO 2025 DEGLI EVENTI FollowYourPassion

1 febbraio – Bergamo Urban Night Trail

2 febbraio – Bergamo21

13 aprile – Roma Appia Run

25 aprile ChiaSWIM (Chia Sport Week)

26 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week)

27 aprile – Chia21 (Chia Sport Week)

3 maggio – MilanoTRI

3 maggio – Milano10K

11 maggio - StaiSano! RUN

29 giugno – LovereTRI

28 settembre - Monza21

4-5 ottobre - PeschieraTRI

23 novembre – Milano21