Salomon lancia Aero Blaze 4 GRVL GTX e riporta in città il Gravel Vibe Tour

Pensata per chi cerca una transizione fluida tra superfici differenti, Aero Blaze 4 GRVL GTX combina ammortizzazione dinamica, fluidità di movimento e aderenza ottimale per affrontare terreni bagnati e condizioni tipiche della stagione invernale, offrendo ai runner la libertà di passare con naturalezza da una superficie all’altra.

Al cuore della scarpa si trova l'intersuola optiFOAM², progettata per offrire atterraggi morbidi e ammortizzati e un ritorno di energia vivace e reattivo che accompagna il runner passo dopo passo. Leggera e agile, la scarpa si adatta al ritmo e alla varietà della corsa quotidiana, sostenendo sia gli allenamenti più brevi sia le uscite di maggiore durata.

La suola Gravel ContaGRIP® si ispira al battistrada degli pneumatici da gravel bike. Il disegno dei tasselli è studiato per offrire adattabilità e stabilità, garantendo grip e controllo nel passaggio tra asfalto, sentieri battuti e terreni più variabili. Una configurazione che consente di affrontare con sicurezza ambienti diversi senza interruzioni.

La tomaia è progettata per avvolgere il piede in modo sicuro mantenendo un buon livello di traspirabilità e contribuendo al comfort anche durante le uscite invernali. Si adatta naturalmente al movimento del piede assicurando una calzata precisa e costante per tutta la durata della corsa. Il sistema quickLACE™ consente una regolazione rapida e intuitiva per una calzata stabile anche su superfici bagnate, irregolari o scivolose.

Per le condizioni più miti, Aero Blaze 4 GRVL offre la stessa versatilità in una costruzione più leggera e traspirante, mantenendo l'ammortizzazione optiFOAM² e la suola Gravel ContaGRIP® per assicurare comfort e grip affidabile su superfici miste.

Il ritorno del Gravel Vibe Tour

Il lancio della nuova Aero Blaze 4 GRVL GTX coincide con il ritorno del Salomon Gravel Vibe Tour, il format che nella primavera 2026 ha portato il gravel running nelle città italiane attraverso una serie di appuntamenti dedicati a corsa, musica e community.

Nato per dare vita a un'esperienza di running accessibile, inclusiva e non competitiva, il Gravel Vibe Tour interpreta lo spirito del gravel: la libertà di esplorare percorsi diversi, alternando asfalto, parchi e sterrati urbani, senza essere guidati dal cronometro ma dall'energia del gruppo.

Dopo il successo del primo ciclo di eventi che tra maggio e giugno ha toccato Milano, Verona, Roma e Bergamo, il tour riparte il 18 settembre dal Salomon Store di Milano Portanuova, con un nuovo calendario di appuntamenti.

Ogni tappa prevede una run urbana di circa 5km su percorsi che alternano asfalto, parchi e sterrati cittadini, accompagnata dall’iconica Gravel DJ-Bike, una cargo bike dotata di consolle che segue i partecipanti trasformando ogni uscita in un'esperienza musicale condivisa.

Ad arricchire l'esperienza della community sarà anche la partecipazione dell'artista e illustratrice Guya Maggi, presente in tutte le tappe del tour con un corner dedicato alla customizzazione delle tote bag dell'evento.

Le tappe

Venerdì 18 settembre – Milano | Salomon Store Portanuova

Mercoledì 23 settembre – Milano | WhyRun

Sabato 26 settembre – Milano | DF Sport Via Palmanova

Giovedì 1° ottobre – Verona | The Line

Sabato 3 ottobre – Milano | Decathlon Cairoli

Venerdì 9 ottobre – Limbiate (MB) | King Limbiate

Sabato 10 ottobre – Carugate (MI) | Sportler Carugate

Domenica 18 ottobre – Orio al Serio (BG)| Salomon Store Orio c/o Oriocenter

Come partecipare

I posti sono limitati. Per scoprire tutte le tappe del tour e iscriversi agli eventi è disponibile la landing page dedicata: www.salomon.com/it-it/sg/a/gravel-vibe-tour-fw26