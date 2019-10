Aperte le iscrizioni della Run Rome The Marathon

La maratona mondiale va veloce con Eliud Kipchoge e l’Italia cambia passo: nasce Run Rome The Marathon. L’appuntamento è per il 29 marzo 2020 e per la maratona di Roma le novità vanno ben oltre la denominazione. Si apre un nuovo corso grazie al consorzio formato da Infront, Corriere dello Sport-Stadio, Italia Marathon Club e Atielle che si propone di riportare il più importante evento italiano su strada a un ruolo di primo piano in ambito internazionale. Per riuscirci il nuovo comitato organizzatore punta sulla collaborazione con la maratona di Berlino, la corsa più veloce del mondo, dove lo stesso Kipchoge ha realizzato il record mondiale nel 2018. A meno di sei mesi dall’appuntamento sulle strade di Roma, si sono aperte le iscrizioni che si possono effettuare online sul sito www.runromethemarathon.com (la quota per partecipare è di 55 euro, per chi si iscrive entro il 31 dicembre). La novità per il 2020 è la Run4Rome Relay, la maratona in staffetta per team da 4 persone, mentre per le famiglie è invece prevista una Stracittadina di 4,5 km.