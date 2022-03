Pietrasanta Pharma è con Acea Run Rome The Marathon

I PRODOTTI – Medicazioni e protezioni adesive contengono collanti privi di solventi. Gli adesivi, hot melt pressure sensitive, di grado medicale, sono in grado di garantire una elevata adesione cutanea e sono rispettosi della pelle del consumatore. Adatti anche a soggetti sensibili quali bambini, persone allergiche ai collanti a base solvente, anziani. Di pari passo con l’attenzione alle esigenze del consumatore va l’interesse nei confronti dell’ impatto ambientale . Per questo, Pietrasanta Pharma ha sviluppato tecnologie per le quali il processo di spalmatura dei collanti non libera solventi dannosi per gli operatori di produzione e per l’ambiente. L’applicazione dei collanti avviene infatti attraverso impianti dedicati che utilizzano il calore (e non i solventi) per fluidificare gli adesivi.

I piedi dei runner, ed in particolare quelli dei maratoneti, sono sottoposti ad un enorme livello di stress a causa del numero elevatissimo di passi in qualunque condizione metereologica e su diversi tipi di fondo stradale. Anche la scelta del tipo di scarpe, della calzata, dei materiali di cui sono fatti i calzini sono elementi che condizionano lo stato di salute del piede.

La linea Foot Care Master Aid comprende una vasta gamma di dispositivi tra cui: solette normali, antibatteriche, riscaldanti, siliconiche a doppia densità, speciali per la correzione di problemi metatarsali, tutori per la protezione e rimozione di calli, prodotti per le vesciche, separatori di dita, protezioni per alluce valgo, talloniere in silicone, calze con protezione interna in gel, plantari, correttori di anomalie legate al dismorfismo di alcune dita (es. dita a martello).

Tra i prodotti per la cura del piede del maratoneta: varie tipologie di prodotti per la prevenzione e la gestione delle vesciche, spugne abrasive e scrub, spray e creme idratanti, creme per la cura del piede diabetico, un tema ancora più sotto i riflettori nei maratoneti. Ampia la disponibilità di prodotti per la salute delle unghie, tra le quali protezioni in gel per prevenire le unghie livide, e altri prodotti in grado di prevenire onicomicosi e trattare le verruche.

ACEA RUN ROME THE MARATHON - Pietrasanta Pharma, potendo contare su una vasta gamma di dispositivi e prodotti di alta qualità e dedicati a tutte le patologie che interessano la sfera del piede, ha scelto di diventare partner della Acea Run Rome The Marathon con l’obiettivo di accompagnare i maratoneti nel loro lungo percorso verso il traguardo, occupandosi della salute dei loro piedi, motore principale per la buona riuscita di questa grande impresa.