Maratona di Roma 16 marzo: maglia e zaino Joma nel pacco gara

ROMA – 30mila pettorali disponibili, le iscrizioni che salgono ogni giorno verso un nuovo record, la Run Rome The Marathon del prossimo 16 marzo 2025 sarà qualcosa di unico e memorabile. E’ l’anno perfetto, la 30esima edizione della maratona di Roma e per di più nell’anno del Giubileo: Run Rome The Marathon diventa così un evento imperdibile, diventa la Maratona del Gladiatore.