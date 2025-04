Papa Francesco da sempre vicino alla maratona di Roma e ai suoi maratoneti

ROMA – Un rapporto vero, stretto, d’amore quello di Papa Francesco che era un grande amico della maratona di Roma. Da grande appassionato di sport e da uomo profondo quale era ha sempre avuto in tutti questi anni un pensiero e una preghiera per i maratoneti di tutto il mondo che si apprestavano a correre i 42,195km di Roma. C’era poi quel magico momento, lo straordinario passaggio verso il 16°km in via della Conciliazione, in piazza Papa Pio XII e Largo del Colonnato, piazza San Pietro in zona Vaticano.

Un mese fa la Run Rome The Marathon è stata un’edizione speciale sia per la ricorrenza del trentennale sia per il Giubileo in corso a Roma, il Pro-Prefetto del Dicastero, S.E. Mons. Rino Fisichella, ha concesso a Acea Run Rome The Marathon il Patrocinio ufficiale del Dicastero per l’Evangelizzazione che rientra così negli eventi ufficiali del Giubileo 2025.

I 30mila maratoneti della Acea Run Rome The Marathon lo scorso 16 marzo hanno voluto far sentire la propria vicinanza a Papa Francesco: pochi minuti prima della partenza domenica mattina era stata spenta la musica e i festeggiamenti che fino a quel momento stavano fortemente coinvolgendo i partecipanti. Al Santo Padre era stato dedicato il più grande momento di raccoglimento e silenzio della storia in un evento sportivo partecipato. Sono stati 42 bellissimi secondi di silenzio, un secondo per ogni chilometro di gara, dove ogni partecipante ha dedicato al Santo Padre un pensiero e un saluto personale, intimo e silenzioso. E’ stato grande abbraccio collettivo a Papa Francesco, Vescovo di Roma, un’iniziativa dall’alto valore simbolico, importante ed emozionante. In quei giorni Papa Francesco era ancora ricoverato al Policlinico Gemelli, ma senz’altro il forte abbraccio collettivo era arrivato al suo cuore.

Lo speaker ufficiale aveva letto le parole all’Angelus di Papa Francesco recitato in piazza San Pietro un anno fa, il 17 marzo 2024: “Accolgo con piacere i partecipanti alla Maratona di Roma, tradizionale festa dello sport e della fraternità. Anche quest’anno, per iniziativa di Athletica Vaticana, numerosi atleti sono coinvolti nelle ‘staffette della solidarietà’ diventando testimoni di condivisione”, e quello del 19 marzo 2023: “Con piacere saluto anche i partecipanti alla Maratona di Roma! Mi congratulo perché, su impulso di “Athletica Vaticana”, fate di questo importante evento sportivo un’occasione di solidarietà in favore dei più poveri”.

Gli organizzatori di Infront Italy, Corriere dello Sport – Stadio e Italia Marathon Club avevano incontrato Papa Francesco diverse volte in questi anni, da ricordare senz’altro l’edizione 2023 quando all'Udienza del mercoledì in Piazza San Pietro gli avevano presentato la Coppa degli Ultimi, trofeo ideato insieme ad Athletica Vaticana, sempre destinato ad uno speciale atleta che testimonia valori fondamentali come inclusione, solidarietà, resilienza e speranza, protagonista dell'esperienza di rinascita personale anche attraverso lo sport.