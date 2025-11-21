Run Rome The Marathon quasi sold out, è tutto vero ed è storia

ROMA – Acea Run Rome The Marathon grande e importante come non mai, già nel marzo scorso con la 30esima edizione si era presa lo scettro di decima maratona al mondo con 22mila classificati totali, adesso con la prossima edizione in programma domenica 22 marzo 2026 le iscrizioni stanno vertiginosamente crescendo ora dopo ora e sfiorando il numero limite obiettivo degli organizzatori.

Come già indicato in un post nelle pagine ufficiali di Acea Run Rome The Marathon la capienza totale iscrizioni ha superato il 90% del previsto e con l’andamento attuale si presume che nel giro di pochi giorni le iscrizioni verranno chiuse per raggiunto sold out.

Sulla distanza di maratona già superato da diversi giorni, e non di poco, il totale iscritti 2025, si può parlare ormai di ‘febbre da maratona di Roma’, è sempre più forte la voglia di correre nella bellezza e nella storia di di Roma da partecipanti di tutto il mondo.

Un risultato non casuale, Infront Italy, Corriere dello Sport – Stadio, Italia Marathon Club da anni lavorano insieme anche a Roma Capitale per promuovere l’evento a livello internazionale, così come fattore fondamentale è la qualità organizzativa messa in campo nel giorno gara nelle ultime edizioni.

Maratona mania in Italia

Roma fa la storia, come sempre, da millenni. Mai era accaduto che una maratona in Italia chiudesse le iscrizioni oltre tre mesi prima della gara, le grandi maratone estere come New York, Londra, Berlino, Valencia e diverse altre da anni raggiungono la massima capienza in poche settimane o mesi, in Italia solo ora grazie anche alla forza dell’Acea Run Rome The Marathon si sta arrivando a queste tempistiche e si sta vivendo nel nostro Paese un cambiamento epocale.

E’ un trend in forte crescita, correre maratone è ormai uno stile di vita, una bellissima moda, runner di tutto il mondo apprezzano correre nella magnificenza storico artistica, nonché culinaria, delle città italiane. In Italia di recente già la maratona di Firenze ha chiuso le registrazioni un mese prima del via, mai accaduto, con record e sold out così come per Milano21, mezza maratona che si correrà questa domenica 23 novembre, che ha festeggiato un numero record partecipativo e chiuso le iscrizioni con largo anticipo rispetto al preventivato.

Due esempi ma non uniche nel nostro Paese, con ogni probabilità ci si dovrà abituare sempre di più a iscriversi immediatamente all’apertura registrazioni e non attendere, come sempre fatto, gli ultimi giorni prima del via.

Pochi posti disponibili

I posti disponibili sono in esaurimento, Acea Run Rome The Marathon invita dunque chiunque avesse intenzione di partecipare il 22 marzo di rompere gli indugi e di registrarsi con immediatezza per non rischiare di diventare quel giorno d’inizio primavera un semplice spettatore, ma essere un vero runner gladiatore ed entrare nella storia partecipando al più grande evento sportivo italiano e, ormai, uno dei principali del mondo.