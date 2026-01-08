Maratona di Roma, questo sabato ripartono i Get Ready, gli allenamenti per la maratona

Il 2026 è ormai iniziato da qualche giorno, dopo qualche giorno di festa e di ferie è ora di rimettersi con la testa e le gambe verso il grande obiettivo di Acea Run Rome The Marathon, la maratona di Roma in programma domenica 22 marzo 2026. Maratona che ha le iscrizioni chiuse per sold out a 36.000 iscritti, mentre ancora è possibile registrarsi per la staffetta solidale Acea Run4Rome e per la Fun Run di sabato 21 marzo.

Quale miglior occasione, anche per smaltire i probabili e possibili chili in eccesso acquisiti con i tanti dolci tra Natale e Capodanno, se non un allenamento in compagnia? Dopo il primo Get Ready andato in scena il 20 dicembre all'Euro, arriva, come previsto, il Get Ready di gennaio.

Queste le coordinate, iscrizioni (sul sito www.runromethemarathon.com) ancora aperte:



Distanza: 22 km alla portata di tutti, in pratica 4 giri da 5,5 km dai ritmi più veloci fino al fitwalking, guidati come sempre dai pacer ufficiali di Acea Run Rome The Marathon.

L'appuntamento è ovviamente a Roma, in particolare a Ponte Milvio (lato Stadio Olimpico) per questo sabato 10 gennaio 2026. Ritrovo h 8:15 e partenza allenamento alle ore 9.00.

Presente, come sempre, la grande campionessa Franca Fiacconi, vincitrice delle maratone di New York e di Roma nel 1998, il coach ufficiale Marco Caponeri e la coordinatrice Federica Romano

Roma e la sua maratona si avvicina, il divertimento è come sempre assicurato, gadget, tanta musica e tanti consigli come consuetudine. Roma riparte, i runner ci sono, saranno come sempre centinaia, già pronti e sognanti di ciò che sarà il 22 marzo: la più grande maratona mai vista in Italia.