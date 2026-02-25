Acea Run Rome The Marathon è nel nuovo European Marathon Classics

VIENNA - Acea Run Rome The Marathon insieme alle più grandi maratone d' Europa nel nuovo circuito European Marathon Classics, un'ulteriore conferma della grandezza e della bellezza della più grande maratona italiana che non smette mai di crescere.

36mila maratoneti al via domenica 22 marzo 2026, 130 nazioni rappresentate, grande internazionalità che viene anche confermata dall'European Marathon Classics, progetto continentale che si estende dalla Roma mediterranea e Madrid, passando per Lisbona e Londra, fino al cuore dell'Europa, a Vienna, Varsavia e Francoforte, e fino alla parte settentrionale di Copenaghen.

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma Capitale: "Questo prestigioso riconoscimento è l’ennesima conferma della nuova dimensione internazionale della Maratona di Roma. Grazie all’ottimo lavoro degli organizzatori e all’azione di pianificazione e di promozione dell’amministrazione comunale, negli ultimi quattro anni è passata da 7mila a 36mila iscritti, di cui il 70% in arrivo dall'estero. È un appuntamento che continua a crescere e, come dimostrato dallo studio dell'Università Sapienza, è diventato una festa popolare per tutta la città: dal forte valore sociale, oltre che sportivo. E’ un grande evento che genera ricadute occupazionali, turistiche ed economiche, con l'impatto sul territorio che quest'anno supererà i 75 milioni dell'anno scorso. Numeri che testimoniano quanto le corse podistiche a Roma siano diventate un asset fondamentale per la città. Le potenzialità sono immense: nessuno al mondo vanta un percorso così unico, un museo a cielo aperto”.

"Per Acea Run Rome The Marathon la presenza nel nuovo prestigioso circuito di maratone delle capitali d'Europa è l'ennesimo attestato di stima che stiamo ricevendo dagli organizzatori più importanti del mondo e dalla community dei runner – afferma Daniele Quinzi Direttore Marketing di Corriere dello Sport – Stadio -. Siamo cresciuti in maniera esponenziale dal 2021 ad oggi e continuiamo a farlo, merito di una straordinaria e unica città come Roma, ma anche alla qualità organizzativa eccelsa messa in campo nelle varie edizioni. Siamo ora accanto a iconiche gare come la maratona di Londra che è tra le primissime del mondo, siamo l'eccellenza italiana nel nuovo e più prestigioso circuito running europeo. Uno stimolo a fare ancora meglio, perché sia in termini di qualità che di presenze possiamo e vogliamo crescere ancora tanto".



Così Lorenzo Benfenati Senior Manager Infront Italy e Race Director: "Il 22 marzo 2026 la Acea Run Rome The Marathon sarà la prima tappa ufficiale del nuovo circuito European Marathon Classics, sarà un giorno epico. l'Europa che corre sarà con noi e i 36mila partecipanti che arriveranno a Roma potranno conquistare il primo pezzo di una medaglia che diventerà iconica. Da tutto il mondo già nel 2027 arriveranno altre migliaia di runner per correre a Roma e inserirsi in questo nuovo e prestigioso circuito di maratone europee così che potremo senz'altro superare i 36mila partecipanti e raggiungere nuovi record di presenze, un tassello organizzativo importante".

Una distanza. Otto città. Molte culture. Un'identità europea condivisa

European Marathon Classics è un'iniziativa pensata per connettere le persone e offrire la gioia di un viaggio condiviso attraverso l'Europa. La serie promuove la salute e l'equilibrio, incoraggia l'attività fisica regolare e la cura di sé e ispira i partecipanti a superare i propri limiti. Una componente chiave del progetto è la promozione della partecipazione responsabile agli eventi sportivi, unita al rispetto per l'ambiente.

Otto maratone classiche

La serie European Marathon Classics comprende otto gare che si svolgono tra marzo e ottobre: Acea Run Rome The Marathon, Vienna City Marathon, TCS London Marathon, Zurich Rock'n'Roll Running Series Madrid, Maratona di Copenaghen, Maratona di Varsavia, EDP Lisbon Marathon e Mainova Frankfurt Marathon.

"European Marathon Classics incarna la nostra ambizione di esplorare insieme l'Europa, superando i confini, sia geografici che filosofici. Sono fiducioso che questa serie dimostrerà che in tutta Europa stiamo meglio insieme che separati e che siamo più simili che diversi. Spero che ispiri i partecipanti di tutto il mondo a vivere le grandi maratone, le città e le comunità europee", ha dichiarato Hugh Brasher, Event Director della TCS London Marathon e una delle forze trainanti dietro la creazione di European Marathon Classics.

Per ottenere il titolo di "European Marathon Classics Finisher" e ricevere una medaglia commemorativa, i partecipanti devono completare almeno cinque maratone diverse dall'elenco, ciascuna in una città diversa. Non c'è un limite di tempo per completare le cinque gare.

La serie presenta un'identità visiva moderna costruita attorno a cerchi colorati e dinamici. Ogni cerchio simboleggia una maratona che si tiene in una diversa città europea. Il logo contiene dieci di questi elementi, mentre la serie è attualmente lanciata con otto gare, lasciando spazio a future espansioni.

Medaglia e monete magnetiche da collezione

Durante l'inaugurazione di Vienna, è stata svelata la medaglia European Marathon Classics. Sarà assegnata ai partecipanti al completamento della loro quinta gara della serie.

La medaglia ha la forma di un grande disco con una caratteristica struttura concentrica. Al centro del retro, c'è spazio per le monete magnetiche da collezione circolari. Questi badge EMC, ognuno con una propria combinazione di colori e la designazione "Finisher", corrispondono alle rispettive gare. Man mano che i corridori completano ulteriori maratone, creano una composizione personalizzata di medaglie che riflette il loro percorso.

"Le European Marathon Classics sono una sfida stimolante e questa medaglia unica rappresenta questo spirito in modo davvero straordinario", afferma Kathrin Widu, CEO della Vienna City Marathon. "Riunendo le principali maratone europee puntiamo a ispirare ancora più persone ad abbracciare la maratona. Siamo uniti da valori condivisi come la passione per lo sport, la comunità, la salute e la sostenibilità, e spinti dall'energia di una nuova generazione di runner."

I risultati storici conteranno

Uno dei principi chiave del progetto è il riconoscimento non solo dei futuri risultati delle European Marathon Classics, ma anche delle performance storiche risalenti alle prime edizioni delle maratone incluse nella serie.

L'evento più antico della serie è la Maratona di Madrid, la cui prima edizione risale al 1978, mentre il più recente è la Maratona di Lisbona EDP, istituita nel 1986. Ciò significa lavorare con gli archivi e verificare i risultati di diverse centinaia di edizioni delle otto gare.

Questa soluzione sarà resa possibile grazie alla collaborazione con la piattaforma www.letsdothis.com, che fornisce soluzioni tecnologiche per il progetto EMC.

Gli organizzatori mirano a consentire ai partecipanti di aggiungere i risultati delle gare passate ai loro profili a partire dalla seconda metà del 2026.

"Apprezziamo chiunque abbia mai completato la distanza della maratona alle nostre gare, che sia quest'anno o quarant'anni fa. Si tratta di un'importante iniziativa operativa e di una sfida organizzativa significativa, ma renderemo possibile il riconoscimento dei risultati fin dalle primissime edizioni. Lo consideriamo un segno di rispetto per la storia della maratona e per le persone che l'hanno creata", ha sottolineato Marek Tronina, Direttore di Gara della Maratona di Varsavia.

Le iscrizioni alle European Marathon Classics sono ora aperte su www.europeanmarathonclassics.eu. L'iscrizione alla serie è gratuita. Per la partecipazione alle singole gare si applicano quote di iscrizione in conformità con il regolamento di ciascun evento.

Il Calendario 2026 delle 8 European Marathon Classics

22 marzo - Acea Run Rome The Marathon

19 aprile - Vienna City Marathon

26 aprile - TCS London Marathon

26 aprile - Zurich Rock ’n’ Roll Running Series Madrid

10 maggio - Copenhagen Marathon

27 settembre - Warsaw Marathon

10 ottobre - EDP Maratona de Lisboa

25 ottobre - Mainova Frankfurt Marathon

European Marathon Classics (EMC) è una serie europea che unisce otto prestigiose maratone in città europee, da Roma e Madrid, passando per Lisbona, Londra, Copenaghen, Vienna e Varsavia, fino a Francoforte.

L'iniziativa unisce sport, turismo e cultura, incoraggia l'attività fisica regolare, promuove la partecipazione responsabile e sostiene l'integrazione tra runner di tutto il mondo.

I partecipanti che completano almeno cinque maratone in cinque città diverse ottengono il titolo di "European Marathon Classics Finisher" e ricevono una speciale medaglia da collezione che può essere personalizzata collezionando badge unici corrispondenti a ciascuna gara.

Maggiori informazioni e iscrizioni:

www.europeanmarathonclassics.eu