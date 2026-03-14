Sabato 21 marzo la Acea Water Fun Run, l'antipasto della maratona di Roma

Sarà, infatti, il turno di Acea Water Fun Run – Saturday 5k e Stracanina, gli appuntamenti di corsa popolare che mettono d’accordo tutta la famiglia, amici a quattrozampe inclusi.

Circa 5km di festa, felicità, benessere, amicizia, musica e solidarietà, si potrà correre o camminare, godendosi appieno il momento, perché la corsa sarà solo l’inizio di una giornata straordinaria, ricchissima di iniziative.

Anche per i maratoneti

Acea Water Fun Run – Saturday 5k che è anche la distanza ideale per tutti i runner che correranno la maratona, o la staffetta solidale Acea Run4Rome, il giorno seguente. Una corsetta o camminata per sciogliere le gambe, per avere un'altra medaglia, un'altra t-shirt ufficiale e avere, soprattutto, doppie emozioni in un solo fine settimana.

La Stracanina

Stracanina è l’evento ‘a sei zampe’ abbinato alla Acea Water Fun Run – Saturday 5k. Spazio per tutti, adulti e piccini e anche i loro cagnolini di ogni taglia e razza per la corsa, o camminata pensando al benessere, al divertimento, alla musica e al connubio forte e indissolubile tra padrone e animale. L’amore che va di corsa e di pari passo.

Iscrizioni aperte per la Stracanina Fun Run – Saturday 5k, al costo di 4,99 euro per il proprio amico a quattro zampe. Per tutti i cagnolini prevista la pettorina di partecipazione e una grande sorpresa in zona arrivo al Circo Massimo.

CSV Lazio Centro di Servizio per il Volontariato

Prosegue il sodalizio di Acea Water Fun Run con CSV Lazio Centro di Servizio per il Volontariato, coorganizzatore della manifestazione, una partnership che mette il volontariato al centro di Roma, per quattro giorni di sport e solidarietà.

Per i suoi 11 anni, la manifestazione si fa in quattro. Il 19 e 20 marzo dalle 9.00 alle 18.00 e il 21 e 22 marzo dalle 8.00 alle 18.00, oltre 110 associazioni animeranno il Circo Massimo con attività gratuite e coinvolgenti per tutti, adulti, bambini e amici pelosi come parte integrante dell’Expo della Acea Run Rome The Marathon.

I percorsi delle attività

Sei i percorsi al Circo Massimo ideati per costruire il proprio viaggio tra i temi filo conduttore della quattro giorni: benessere, salute e l’angolo delle visite; ambiente, scuola e comunità; diritti e tutela delle fragilità; disabilità e inclusione; creatività. Un’esperienza completa, con più di 110 associazioni e attività per tutti.

Mario German De Luca, Presidente CSV Lazio: "Come CSV Lazio siamo sempre al fianco dei volontari, delle comunità, dei territori. Questa nuova edizione di Volontari Fun Village è ancora una volta un’occasione per vivere, praticare e condividere la connessione tra la solidarietà, lo sport, il volontariato. Una quattro giorni intensa, piena di attività tutte da conoscere e sperimentare, possibile grazie alla presenza e all’impegno delle oltre 110 organizzazioni, ciascuna con il proprio contributo. Un impegno che, dopo il Village, rimarrà quotidiano. Un impegno che CSV Lazio sostiene, supporta e qualifica ogni giorno".

BAMBINI E RAGAZZI – I più giovani potranno sperimentarsi tra workshop tematici, artistici e sportivi, laboratori di cucina, karate, serigrafia, apicoltura, giardinaggio, economia circolare, sicurezza e legalità, emozioni. E poi il gioco-fiaba, la clownerie, l’art therapy, il truccabimbi e l’animazione; i giochi interattivi su diritti, emozioni, consapevolezza digitale; le simulazioni e le performance su bullismo e cyberbullismo; le attività alla scoperta della LIS. Torneranno lo yoga per bambini e i tanto amati giochi di legno giganti, il simulatore di droni, il cornhole e i biliardini per divertirsi insieme.

Sarà allestita un'area di sosta per bambini e famiglie con un punto ristoro, una nursery, uno spazio allattamento e il book-crossing, nel quale sarà possibile scambiare libri per bambini.

PER TUTTI - Volontari Fun Village ne ha per tutti i gusti. Per i più creativi arte e musicoterapia; workshop teatrali, di movimento e respirazione; rievocazioni storiche. E poi tanti laboratori – cucito, disegno, bricolage, arte meditativa, ceramica -, esibizioni degli strumenti di liuteria, i giochi sensoriali. Ancora, le sedute di shiatsu e di yoga della risata, la meditazione, le dimostrazioni di scherma in carrozzina. Per i più hi tech la realtà immersiva e le esperienze multisensoriali. E per tanto divertimento i balli caraibici per tutte le età.

Chi vorrà una pausa diversa, potrà sperimentare la cerimonia del caffè etiope. Per gli amici a quattro zampe area dedicata con la pet therapy, consulenze gratuite con istruttori e dimostrazioni di unità cinofile.

CON LE SCUOLE - Il Volontari Fun Village sarà raggiunto da studenti di numerose scuole di Roma e non solo che potranno conoscere le associazioni e i tanti volontari presenti e partecipare, tra le tante attività, anche ad un incontro a loro dedicato proposto dalla Polizia Postale sulla sicurezza in rete.

PER LA SALUTE - Il primo intervento e le manovre salvavita, la gestione degli attacchi di panico con l’ausilio delle unità cinofile, l’informazione, gli screening e le consulenze gratuiti come la misurazione di glicemia e pressione, l’ecodoppler, l’ECG per bambini e ragazzi fino a 19 anni.

CSV Lazio ETS Centro di Servizio per il Volontariato, da oltre vent’anni promuove il volontariato, in tutte le sue forme. Rafforza e qualifica la presenza e il ruolo delle associazioni e dei volontari negli Enti di Terzo settore, con particolare riguardo per le organizzazioni di volontariato. Per conoscerci meglio: https://volontariatolazio.it/ - https://www.retisolidali.it/

Per tutte le organizzazioni non profit interessate questo si traduce in un’occasione di raccolta fondi perché grazie al Charity Program della Stracittadina le associazioni possono raccogliere le iscrizioni e trattenere parte del ricavato per le loro attività.

Iscrizioni

Le iscrizioni per la Acea Water Fun Run sono aperte sul sito – CLICCA QUI - fino al 18 marzo 2026. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi presso l’expo village nei giorni gara. Tutti gli iscritti riceveranno il kit gara comprensivo di T-shirt. Per i finisher, la medaglia commemorativa.

Iscrizioni aperte per la Stracanina Fun Run – Saturday 5k, al costo di 4,99 euro per il proprio amico a quattro zampe – CLICCA QUI. Per tutti i cagnolini prevista la pettorina di partecipazione e una grande sorpresa in zona arrivo al Circo Massimo.