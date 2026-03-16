Rome Running Week, sette giorni di appuntamenti per la maratona di Roma

Tra gli appuntamenti più importanti l'incontro presso Università Sapienza, quello con i piccoli pazienti dell'Ospedale Pediratrico Bambino Gesù e l'udienza di mercoledì con Papa Leone XIV. Da giovedì tutti al Circo Massimo con l'apertura alle ore 9.00 dell'Expo Village.

Lunedì 16 marzo - ore 9.00 Università Sapienza - Tavola rotonda: Acea Run Rome The Marathon per Roma. La maratona come laboratorio di salute, inclusione e sostenibilità. Presenti la Magnifica Rettrice dell’Università Sapienza di Roma Antonella Polimeni, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato, la Prorettrice Sport e Benessere Sapienza Cristina Limatola, il Direttore Marketing di Corriere dello Sport-Stadio Daniele Quinzi e di Lorenzo

Benfenati senior manager Infront Italy, Race Director e project manager di Acea Run Rome The Marathon.

Alle ore 10.00 inizierà la prima Tavola Rotonda, dal titolo «Sport al femminile e salute», moderata dalla Prof.ssa Cristina Limatola. Il primo intervento, a cura della Dr.ssa Silvia Giagio, riguarderà «La salute addomino-pelvica dell’atleta donna nella medicina dello sport». Seguirà il contributo dell’ex maratoneta azzurra Lucilla Andreucci «Rome is Woman: la partecipazione femminile come motore di cambiamento», coordinatrice del progetto. Si procederà con l’intervento di Sarah Giomi «Performance e benessere: la voce di un’atleta professionista». La prima tavola rotonda sarà chiusa da Daniela Simonetti con «Sicurezza e tutela delle donne nello sport: dati, rischi e responsabilità».

Dopo una breve pausa, i lavori riprenderanno per dare vita alla seconda tavola rotonda «Qualità dell’aria e sostenibilità». Il primo intervento sarà dell'Ing. Caterina Dentoni Litta, Chief Sustainability Officer di ACEA con “La Maratona dell'acqua: il viaggio della preziosa risorsa dalle fonti alle persone”, successivamente vi sarà il Dr. Paolo Emilio Adami che affronterà il tema «Qualità dell’aria e salute negli eventi sportivi: evidenze e prospettive», seguito dal contributo della Prof.ssa Annalisa Di Bernardino «Qualità dell’aria a Roma: metodi di monitoraggio e analisi dati scientifici». I lavori proseguiranno con l’intervento di Alexander C. Sause, «Sostenibilità come strategia: il percorso ambientale di Acea Run Rome The Marathon» e saranno chiusi da Lajal Andreoletti con «Sport, sostenibilità ed impatto climatico: il caso Maratona di Roma tra Water Defenders Alliance e Climate Action». Alle ore 12.00 si aprirà il dibattito al termine del quale si svolgerà un allenamento di gruppo.

Ore 18.00 Aperitivo Solidale presso la sede di CSV Lazio (Centro di Servizio per il Volontariato – Via Liberiana 17 Roma) incontro ufficiale con tutte le ONP aderenti al programma Charity della staffetta Acea Run4Rome. Condivisione di tutte le ultime informazioni e il kick off ufficiale di una grande edizione di Acea Run Rome The Marathon con tanta solidarietà.

Martedì 17 marzo

Ore 11.00 Vittoria per il Bambino Gesù - Vittoria, la tartaruga mascotte ufficiale di Acea Run Rome The Marathon ormai da diversi anni, andrà a trovare i piccoli pazienti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù cercando di regalare qualche momento di sorriso e felicità. La Fondazione Bambino Gesù ETS è grande protagonista della staffetta solidale Acea Ruin4Rome con la partecipazione di oltre cento squadre.

Ore 17.00 incontro tra il Cardinale José Tolentino de Mendonca e la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida, protagonista assoluta a Milano Cortina 2026 dove ha conquistato uno storico doppio oro nei 3000m e 5000m, stabilendo un record olimpico nel giorno del suo 35° compleanno. Il tema dell’incontro si basa sulla Lettera del Papa «La vita in abbondanza» (del 6 febbraio 2026) che esorta a recuperare il valore autentico dello sport per restituirgli la sua dimensione incarnata, educativa e relazionale. L’incontro si svolgerà in Sala Marconi di Palazzo Pio.

In apertura, presentazione della «Coppa degli Ultimi», riconoscimento conferito, in accordo con Acea Run Rome The Marathon, per il quarto anno consecutivo, ad una persona o a una associazione che testimonia l’esperienza di speranza, rinascita e ripartenza vissuta con lo sport.

Mercoledì 18 marzo

Ore 9.30 Udienza con il Santo Padre Papa Leone XIV. Sarà la prima volta che una delegazione di Acea Run Rome The Marathon incontrerà Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, amante dello sport.

Musei Civici - Da mercoledì 18 a lunedì 23 marzo accesso gratuito al Sistema Museale capitolino per tutti gli iscritti alla Acea Run Rome The Marathon e un loro accompagnatore. I Maratoneti dovranno recarsi presso la biglietteria mostrando la lettera di conferma alla manifestazione, sia in formato cartaceo che digitale accompagnata da un documento di riconoscimento per poter ritirare il titolo d’ingresso Gratuito per se stessi ed un loro accompagnatore.

Giovedì 19 marzo

Ore 9.00 – 20.00 Apertura Expo&Food Village con intrattenimento, c/o Circo Massimo, cuore pulsante e centro nevralgico dell’intero evento. Le intere giornate saranno un’occasione per conoscere le iniziative portate avanti dagli organizzatori dell’evento, seguire dibattiti, partecipare ad attività ludiche, seguire briefing tecnici sul percorso e su argomenti legati al running, conoscere ospiti speciali.

Ore 15.30 e nel corso del pomeriggio presentazione dei Charity Partners

Ore 16.30 'La respirazione nel running' con Sarah Giomi

Ore 17.30. Presentazione European Marathon Classics, iniziativa che invitare runner di tutto il mondo alla partecipazione di comprende otto grandi maratone europee: Acea Run Rome The Marathon, Vienna City Marathon, TCS London Marathon, Zurich Rock'n'Roll Running Series Madrid, Maratona di Copenaghen, Maratona di Varsavia, EDP Lisbon Marathon e Mainova Frankfurt Marathon.

Venerdì 20 marzo

Ore 9.00 – 20.00 Apertura Expo&Food Village con intrattenimento

Ore 12.00 Cerimonia di inaugurazione Expo Village alla presenza del Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, dell'Assessore Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato, il Dir. Marketing Infront Italy Stefano Deantoni, Dir. Marketing Corriere dello Sport – Stadio Daniele Quinzi, il Presidente di Italia Marathon Club Nicola Ferrante e il Presidente Atielle Roberto Cianci oltre al Race Director Lorenzo Benfenati

Ore 14.30 Talk sulla Sostenibilità

Ore 17.00 Enjoy42 con Lucilla Andreucci

Ore 20.30 Opening Night Acea Run Rome The Marathon – Serata a inviti dedicata a tutti i partner dell'Acea Run Rome The Marathon per festeggiare insieme la grande edizione 2026.

Sabato 21 marzo

Dalle ore 9.00 sui Fori Imperiali: Warm up Acea Water Fun Run - Saturday 5k, a seguire partenza. Arrivo al Circo Massimo.

Ore 12.00 Presentazione progetto «Rome is Woman», il progetto che ha previsto quattro appuntamenti, coordinati da Federica Romano e dall’ex maratoneta azzurra Lucilla Andreucci, aperti a tutte le donne che vogliano vivere un cambiamento concreto, dalla possibilità di correre i primi 5 km, a migliorare le proprie performances e ad entrare a far parte di una community, tutti dalla presenza di un ospite speciale che fornirà consigli su temi altresì importanti quali pilates, alimentazione, tecnica di corsa e mental coaching.

Ore 13.00 Presentazione INIX gli Spingitori

Ore 13.15 “Sempre di corsa” con Lorenzo Lotti

Ore 15.00 Presentazione Top Runner

Ore 15.30 Presentazione «Senatori» di gara

Ore 15.45 Presentazione World Pacer Team

Ore 18.00 «Messa del Maratoneta e dello Sportivo» nella Basilica dell’Ara Coeli in Campidoglio.

Al termine della Messa sarà recitata anche la “Preghiera del Maratoneta” - nel segno della Maratona come metafora della vita e dell'esperienza sportiva - e ci sarà la benedizione delle atlete e degli atleti e tutti coloro che, a vario titolo, fanno parte del mondo dello sport. A seguire, lettura e benedizione dei messaggi «Il mio cuore corre per…». L’intera cerimonia sarà officiata dal Cardinale Jean-Paul Vesco che, il giorno successivo, correrà la maratona.

Domenica 22 marzo - Race Day - Acea Run Rome The Marathon

Acea Run Rome The Marathon sarà trasmessa in diretta Sky Sport dalle 9.00 alle 10.45 con il commento di Nicolò Gatti e Alessandro Nocera. Live streaming Youtube official Page www.youtube.com/@runromethemarathonofficial

Partenza Acea Run Rome The Marathon dai Fori Imperiali

Ore 8:00 wheelchair e spingitori

Ore 8:10 partenza 1^ onda griglie TOP + A

Ore 8:20 partenza 2^ onda griglie B

Ore 8:30 partenza 3^ onda griglie C

Ore 8:45 partenza 4^ onda griglia D

Ore 9:00 partenza 5^ onda griglia E

Ore 9:15 partenza staffetta

Al Circo Massimo

Ore 10.15 Arrivo primo M

Ore 10.35 Arrivo prima F

Ore 11.00 Premiazione gara Uomini

Ore 11.05 Premiazioni gara Donne

Ore 12.30 Premiazione Coppa degli Ultimi

Ore 15.00 Tempo limite, arrivo ultimo finisher

Ore 18.30 – Marathon Party, la festa delle medaglie (evento su prenotazione) Tutti i partecipanti sono attesi alla festa finale dove ci si racconta la gara, le emozioni e si brinda tutti assieme, sfoggiando la medaglia appena conquistata. Acquista l’ingresso al party, porta la tua medaglia e divertiti insieme ai maratoneti di tutto il mondo. Prima consumazione in omaggio. Tanta musica e divertimento con DJ set.