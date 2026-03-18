Acea Water Fun Run e Stracanina, orario di partenza  

Primo appuntamento sabato mattina 21 marzo dalle ore 9.00 con il riscaldamento. Partenza dai Fori Imperiali e arrivo per tutti al Circo Massimo, Successivamente il via della Acea Water Fun Run e Stracanina, l’evento a 6 zampe per unire ancor di più il padrone e l’animale in una grande giornata di festa e solidarietà.

Acea Water Fun Run e Stracanina

Partenza dai Fori Imperiali e arrivo all’interno del Circo Massimo, dopo circa 5km di festa, felicità, benessere, amicizia, musica e solidarietà. Con la famiglia, i bambini o gli amici a 4 zampe, da camminare o da correre, il passo è libero! L’evento è per tutte le età e non c’è bisogno di alcun certificato medico agonistico.

La stracittadina Acea Water Fun Run – Saturday 5k crede nella solidarietà, come sempre nella storia di questo evento fondamentale l’impegno e la collaborazione di CSV (Centro di Servizio per il Volontariato) co-organizzatore della Acea Water Fun Run – Saturday 5k, una partnership che continua nel tempo a parlare di beneficenza e volontariato grazie alla collaborazione attiva di tante associazioni aderenti attive sul territorio.

Per tutte le organizzazioni non profit interessate questo si traduce in un’occasione di raccolta fondi perché grazie al Charity Program della Stracittadina le associazioni possono raccogliere le iscrizioni e trattenere parte del ricavato per le loro attività.

