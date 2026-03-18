Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Maratona di Roma, punti cambio staffetta Acea Run4Rome

Divertimento assicurato, entusiasmo moltiplicato per 4, una maratona intera diviso 4, circa 10 km ciascuno. Tutti i punti di cambio della staffetta solidale Acea Run4Rome.
2 min
Maratona di Roma, punti cambio staffetta Acea Run4Rome

Domenica 22 marzo 2026 è il giorno in cui la corsa si trasforma in sport di squadra con la Staffetta Acea Run4Rome che sostiene il Charity Program. 

Come funziona la staffetta

Staffetta Acea Run4Rome è aperta a tutti: neofiti, camminatori, runner e sportivi in genere. È la tua occasione per essere protagonista in una giornata all’insegna di benessere, divertimento e solidarietà. Basta creare un Team composto da 4 persone. Ognuno percorrerà una delle 4 frazioni previste (ciascuna con distanza diversa, una accessibile anche ai partecipanti di almeno 16 anni), coprendo insieme i 42,195 km totali. Il sogno di tagliare il traguardo di una grande maratona internazionale può diventare realtà, in squadra!

 


I punti di cambio

Prima frazione 11.0 km circa con partenza da via dei Fori Imperiali e 
cambio in Piazza di Monte Savello
Seconda frazione 12.5 km con cambio in Lungotevere Oberdan (Convitto nazionale).
Terza frazione 8.0 km fino a Viale XVII Olimpiade.
Ultima frazione 10.695 km circa fino al Circo Massimo.

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Run Rome The Marathon

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS