Maratona di Roma, punti cambio staffetta Acea Run4Rome

Come funziona la staffetta

Staffetta Acea Run4Rome è aperta a tutti: neofiti, camminatori, runner e sportivi in genere. È la tua occasione per essere protagonista in una giornata all’insegna di benessere, divertimento e solidarietà. Basta creare un Team composto da 4 persone. Ognuno percorrerà una delle 4 frazioni previste (ciascuna con distanza diversa, una accessibile anche ai partecipanti di almeno 16 anni), coprendo insieme i 42,195 km totali. Il sogno di tagliare il traguardo di una grande maratona internazionale può diventare realtà, in squadra!



I punti di cambio

Prima frazione 11.0 km circa con partenza da via dei Fori Imperiali e

cambio in Piazza di Monte Savello

Seconda frazione 12.5 km con cambio in Lungotevere Oberdan (Convitto nazionale).

Terza frazione 8.0 km fino a Viale XVII Olimpiade.

Ultima frazione 10.695 km circa fino al Circo Massimo.